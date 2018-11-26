التموين تُعلن عن 3 معايير جديدة لحذف غير المستحقين للدعم التمويني أبرزها “الدخل الشهري”… اقرأ التفاصيل

منذ قدوم الدكتور علي المصيلحي على رأس وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويقوم الوزير بإصلاحات هامة في المنظومة بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه، خاصة وأن بند الدعم في الموازنة العامة للدولة كبير جداً، حيث قام المصيلحي بتحديث بيانات بطاقات التموين وحذف بعض الفئات من الدعم التمويني مثل حذف الأسماء المكررة والمسافرين وأسماء المتوفين، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة تم فتح الباب أمام المواطنين لإضافة المواليد الجديدة الأمر الذي لم يحدث من سنوات.

واليوم صرح السيد مستشار وزير التموين للتوثيق ونظم المعلومات الدكتور عمرو مدكور، بتصريخات هامة مؤكداً على وجود 3 معايير هامة لحذف غير المستحقين للدعم بالبطاقات التموينية مشيراً إلى هذه المعايير هي :

1- الدخل.

2- الإنفاق.

3- الإمتلاك.

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وأضاف مستشار وزير التموين عمرو مدكور في تصريحات صحفية له اليوم مع مصراوي أنه من الممكن أن يكون هناك مواطن دخله بسيط لكن إنفاقه عالي، مما يدل على وجود مصدر دخل آخر له غير معلوم للحكومة فمثل هؤلاء سيتم حذفهم من المنظومة، مشيراً إلى وجود ارتباط بين الـ3 معايير الدخل والإنفاق والإمتلاكك والتي على أساسها سيتم تحديد المستحقين للتموين من غيرهم.