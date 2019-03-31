مع بداية عام 2019 بدأ البحث بشكل كبير عن الأخبار والموضوعات الهامة المرتبطة في حج القرعة 2019 ولذلك شهدت المواقع الإلكترونية موضوعات كبيرة ومهمة جداً عن الحج مثل أسعار الحج السياحي وشروط التقديم في الحج قرعة وزارة الداخلية في مصر حيث يتم عرض كل التفاصيل الهامة والتي تفيدك في التقدم للحج هذا العام من خلال الخدمات والأسعار وجميع التفاصيل التي ينبغي معرفتها ومن المعروف أن الحج له مستويات يتم من خلالها توزيع المتقدمين حسب الأسعار والطلبات المقدمة ولك في هذا المقال كل الأسعار الخاصة بحج السياحة وحج القرعة وحج الجمعيات ونوفي لك كل التفاصيل أول بأول.

موعد قرعة الحج المصرية 2019 في جميع المحافظات

وأعلنت الوزارة عن فتح أبواب التقدم لقرعة الحج للعام الجاري 2019، وذلك في شهر مارس وحتي 11 من الشهر نفسه، ولك يتم تحديد أي تفاصيل بخصوص النتيجة إعلان النتيجة، علي أن تكون القرعة في شهر مارس أي قبل حلول شهر رمضان المبارك، وفي حالة تواجد أي تفاصيل أخري سوف نوضحها علي الفور، وفقا لما كشفت عنه الوزارة على الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت؛ حيث تقدم وزارة الداخلية على الموقع الإلكتروني لها العديد من الخدمات الصوتية للزائرين، فضلا عن توفير رقم مختصر للتواصل مع ممثلي المنظومة، وكذلك توفر خدمة التواصل والاستفسارات عبر موقعها الإلكتروني.

شروط التقدم لقرعة الحج 2019

ويمكن للمواطنين المصريين التقدم لقرعة الحج 2019، ولكن ينبغي توافر العديد من الشروط والضوابط ومنها ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

تدوين البيانات الخاصة بالتقدم من واقع البطاقة الشخصية له، ويتم رفض الطلب في حال كانت البطاقة منتهية الصلاحية.

ينبغي عدم التقدم بالعديد من الطلبات التي تحمل نفس اسم الشخص، وإلا سيتم رفض كافة الطلبات المتكررة وقبول الطلب الذي يدون به محل الإقامة الموجود على البطاقة الشخصية.

ينبغي مرور 5 سنوات على أداء الفريضة من قبل، مهما اختلفت الطريقة التي تم من خلالها أداء الحج سواء كانت عبر وزارة التضامن أو القرعة أو غيرها.

ينبغي أن يكون المتقدم من الرجال أقل من 25 عام.

ألا يقل سن المتقدم من الإناث عن 45 عام.

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج المصرية

وهناك عدة مستندات مطلوبة للتقديم في قرعة الحج المصرية التابعة لوزارة الدخلية.

توفر جواز سفر دول مُميكن وهذا للفائزين وللمرافقين إن وجد.

لا تقل صلاحية جواز السفر عن سنة وسوف يتم رفض جواز السفر المُجدد الصلاحية من الداخل فقط وذلك لعدم قبول البيانات عند الإدراج.

إما في حالة عدم تواجد جواز سفر فيجب على المديرية بإخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية، قبل الحصول على التكاليف الخاصة بالحج قبل اتخاذ اللازم، ويجب أن يتم إرفاق جواز السفر الخاص بالمحرم مع جواز السيدة المرافقة له.

شروط سفر المرافق في قرعة الحج المصرية التابع لوزارة الداخلية

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تسمح لكل فائز بفرصة زيارة بيت الله الحرام أن يدرج معه مرفق بداية من سن يوم أوكثر، على أن يستوفي جميع الشروط وتوفير كافة المستندات ولكن هناك عدة شروط وسوف نعرضها معكم الآن:-

الحد الأقصى من القرابة للحجاج بعد الفوز أن يكون درجة القرابة من الدرجة الرابعة.

وفي حالة عدم التمكن من إثبات صلة القرابة وذلك عن المرافق الوجوبي فيجب إحضار مرافق أخر، وأن لم يتمكن فسوف يتم إلغاء الطلب بالكامل.

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أخر موعد للتقديم في حج وزارة الداخلية (حج القرعة المصرية)

وصرحت الداخلية بمد فترة التقديم لهذا العام علي أن يكون نهاية فترة التقديم في 11 مارس 2019 بدلا من 7 مارس وذلك تيسرًا علي المواطنين في التقديم سواء في المديريات أو عبر الإنترنت.

موعد الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج وزارة الداخلية

يوم السبت الموافق 16/مارس/2019 قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (الوادي الجديد – الشرقية – دمياط- الفيوم – مطروح).

يوم الأحد الموافق 17/مارس /2019 قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (أسيوط- القليوبية – بورسعيد – بنى سويف – الإسكندرية).

يوم الاثنين الموافق 18/مارس/2019 قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (سوهاج – شمال سيناء – الإسماعيلية – المنيا – البحيرة).

يوم الثلاثاء الموافق 19/مارس/2019 إجراء قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (قنا – الدقهلية – السويس – كفر الشيخ).

يوم الأربعاء الموافق 20/مارس/2019 قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (الأقصر – الجيزة – البحر الأحمر- الغربية).

يوم الخميس الموافق 21/مارس/2019 إجراء قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (أسوان – القاهرة – جنوب سيناء- المنوفية).

رابط الدخول إلي بوابة الحج المصرية برقم المصنع للاستعلام عن أسماء الفائزين

أولا قم بالدخول إلى الرابط المباشر لـ “بوابة الحج المصرية” كما هو موضح بالصور، ثم أدخل الرقم القومي الخاص بالاستعلام، ثم ادخل رقم المصنع، الموضح في الصورة الثانية.

صورة توضح رقم المصنع الخاص بالاستعلام عن قرعة الحج المصرية من خلال بوابة الحج الإلكترونية.

الدخول على موقع التقديم على حج القرعة لعام 2019

يتم التقديم على موسم الحج في عام 2019 التابعة لوزارة الداخلية من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالموقع الرسمي أو الاتصال برقم التليفون وذلك من خلال الرسائل الصوتية ويقوم المواطن الراغب في التقدم للحج بتقديم كافة الطلبات على الموقع أو من خلال التقدم لأي مركز أو قسم تابع لمحل إقامتك ويتم من خلال موقعنا عرض كافة الروابط الرسمية الخاصة بتسجيل الدخول على الموقع أو الاتصال على الرقم التالي: (27983000 – 02).

رابط نتيجة قرعة الحج المصرية 2019

وفي حالة الانتهاء من تسجيل جميع المتقدمين في قرعة الحج المصرية سوف يتم الإعلان عن نتائج القرعة، وسوف ننتظر معكم إعلان النتيجة فقط تابعونا ليصلكم كل جديد، وسوف يتم الإعلان النتيجة قريبًا عبر موقع وزارة الداخلية، ومن ثم الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج المصرية، وسوف نعرض عليكم في حالة توفر النتيجة كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الحج.

ولك قائمة بالشروط الوافية والكاملة لحج القرعة لموسم 2019 :

قامت وزارة الداخلية بعرض كافة الشروط والمواصفات التي يمكن من خلالها التقدم لجميع الراغبين وتتمثل في الأتي :

على جميع المتقدمين لقرعة الحج هذا العام أن يكونوا من الجنسية المصرية وذلك شرط لابد من توافره وفي حالة الإخلال بهذا الشرط لا يحق له التقدم على جميع المواطنين المتقدمين لقرعة الحج التأكد من أن بطاقة الرقم القومي سارية بالإضافة لجميع الشروط السابق ذكرها كاملة.

كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك زيادة تصل لنسبة 10 % عن العام الماضي وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء حيث تم إقرار جميع التعاقدات والأوراق الرسمية الخاصة بالفنادق والخدمات التي ستقدمها المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين المصريين القادمين في موسم الحج لهذا العام حيث ان هناك منطقة مركزية حول الحرم المكي يتم فيها حجز كافة الفنادق المحيطة بالحرم وفقاً لأسعار خاصة يتم معرفتها وعرضها من خلال موقعنا ولكل مستوى فندي أسعاره الخاصة به فالفنادق الخمس نجوم تختلف عن الأربع والثلاث نجوم.

ومن الجدير بالذكر أن غادة والي قامت بعمل مقارنة واضحة بأسعار الحج مقارنة أسعار هذا العام بالعام الماضي وأقرت أن نسبة زيادة الأسعار لا تزيد عن 10% وذلك كما سبق الذكر انه يختلف حسب المستوى ومن المقرر الإعلان عن قرعة الحج لهذا العام من خلال تصريح المدير التنفيذي أيمن عبد الموجود الذي أكد أن الإعلان عن نتيجة القرعة سيتم على مستوى كل محافظات جمهورية مصر العربية في كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وذلك بعد إنتهاء المتقدم من توفير كافة الأوراق الرسمية والطلبات التي تم عرضها مسبقاً بالإضافة للكشف الطبي.

هناك الكثير من التوجيهات الخاصة بزيارة المواطنين المصريين للمشاعر المقدسة تتمثل في الأتي :

وقد صرحت وزارة الحج عن مجموعة توجيهات خاصة بالحجاج يجب اتباعها داخل الأراضي المقدسة وينبغي الالتزام بها من أجل الصحة العامة وتتمثل تلك التوجيهات في النقاط التالية:-

يجب عليك عند زيارة المشاعر المقدسة في أي منطقة يجب ارتداء الكارت أو الكارنية الخاص بك من أجل التعرف علي هويتك.

لا يتم تصعيد جميع الحجاج المصريين من مكة المكرمة إلى مشعر منى حتى يتم الذهاب لعرفات يوم ثمانية من ذي الحجة.

تخصيص مجموعة من المخيمات المجهزة والمكيفة لاستقبال الحجاج المصريين.

لا يعمل برنامج المبيت في مزدلفة ضمن برنامج الحج حيث يتم توقف جميع الباصات الناقة للحجاج سوى لجمع الجمرات والتوجه لمنى.

لابد من التزام جميع الحجاج المصريين بالتعليمات السعودية التي تعطى لجميع الحجاج من جميع دول العالم.

ومن المعروف أن حج القرعة نوع من أنواع الحج المتوفر داخل جمهورية مصر العربية حيث نعرض لك نبذه عن أنواع الحج ومستوياته التي يمكنك استغلالها حسب الإجراءات والإمكانات المادية والاجتماعية الخاصة بك.

مجموعة تعليمات خاصة بطلبات الحج لهذا العام:

يمكنك الاستعانة بالرقم القومي لتدوين بياناتك داخل طلب التقدم للحج هذا العام حيث أن هذا الشرط من أولى الشروط التي تساعدك في الحصول على مكانك داخل قرعة حج هذا العام.

لابد أن تكون مصري الجنسية ومتوفر كافة الشروط اللازمة مثل السن المناسب للرجل والمرأة حيث أن الرجل لابد أن يبلغ 25 عاماً.

والسيدات تبلغ 45 عاماً حيث يتم تخليص كافة الإجراءات في تاريخ 10 شوال ولا يقل عمر الشخص المحرم عن 18 عام من شوال الحالي.

لابد من مرور فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات هجرية والتقدم يكون في السنة السادسة ويتم أخذ أحد المرافقين الذين لم يسبق لهم الحج في عمر 45 للسيدات.

يتم تخصيص المحرم من خلال كافة الإجراءات اللازمة لذلك وبناء على ما أصدرته المملكة العربية السعودية.

على أي شخص يقدم شهادة تحركات الشخص الذي تفيد بعدم وجود سابقة حج من قبل حيث يتم سداد كافة الماديات الخاصة ويعمل الموقع الإلكتروني بعرض كافة التعليمات الخاصة بذلك في الوقت المناسب.

في حالة اصطحاب مرافق لابد أن لا يتجاوز 70 عاماً ولكن في حالة تجاوز هذا السن لابد أن يكون من أقارب الدرجة الرابعة ويكون قادراً صحياً وجسدياً على رعاية الحاج وأن تنطبق عليه كافة الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لاستثناء المرافقين.

يذكر أن هناك نسبة 10% من للحجاج الأكبر سناً يتم على جميع المحافظات المصرية وتقوم المنظومة الإلكترونية الخاصة بالحاج لعمل حصر لكافة المتقدمين والترتيب بيكون حسب السن بشكل تنازلي أما في حالة تنازل الشخص المتقدم للقرعة أو وفاته تلغى فرصة المرافق للحج بشكل تلقائي.

وعلي كافة المتقدمين هذا العام في قرعة الحج والذين قد بلغوا من العمر 70 عام، ويعانون من بعض الأمراض المزمنة والمعدية وكذلك أصحاب الإعاقات الخاصة يجب عليهم مراعاة جميع الشروط والمواصفات الخاصة التي عرضتها المملكة العربية السعودية والإلتزام بسداد كافة المصاريف.

خطوات إجراء القرعة:

يتم عمل قرعة علنية من المنظومة الإلكترونية الخاصة بموسم الحج وفقاً لكل الأعداد والنسب التي تم تحديدها لكل محافظة من محافظات الجمهورية كما خصصت نسبة 25% لكل محافظة ليكون لها إحتياطية الوضع عند الوفاة أو السفر أو تقديم بعض المبررات التي تمنع المتقدم من الحج ويحظر تبادل القرعة أو بيعها مقابل دفع مادي للأخرين حيث لا تورث النتائج في حالة وفاة الشخص.

المستندات الورقية اللازمة لتقديم قرعة الحج

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الورقية التي على كل المواطنين المتقدمين لموسم الحج هذا العام وتتمثل في الأتي:

جواز سفر صالح لمدة سنه أو يزيد عن ذلك.

البطاقة الصحية الخاصة بك ضد مجموعة أمراض مثل الإنفلونزا واللقاح الرباعي وعمل كافة التطعيمات الازمة.

مع توفير 2 صور شخصية مقاس 4*6 خلفية بيضاء.

استخراج صحيفة جنائية ( فيش).

وجود ورق يدل على موقفك من التجنيد للذكور ومرافقيهم.

لابد من إحضار موافقة من جهة العمل.

أسماء الفائزين في قرعة الحج في محافظة الوادي الجديد

وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الوادي الجديد ليبلغ عددهم 58 حاج حتي الآن