مع بداية عام 2019 بدأ البحث بشكل كبير عن الأخبار والموضوعات الهامة المرتبطة في حج القرعة 2019 ولذلك شهدت المواقع الإلكترونية موضوعات كبيرة ومهمة جداً عن الحج مثل أسعار الحج السياحي وشروط التقديم في الحج قرعة وزارة الداخلية في مصر حيث يتم عرض كل التفاصيل الهامة والتي تفيدك في التقدم للحج هذا العام من خلال الخدمات والأسعار وجميع التفاصيل التي ينبغي معرفتها ومن المعروف أن الحج له مستويات يتم من خلالها توزيع المتقدمين حسب الأسعار والطلبات المقدمة ولك في هذا المقال كل الأسعار الخاصة بحج السياحة وحج القرعة وحج الجمعيات ونوفي لك كل التفاصيل أول بأول.
موعد قرعة الحج المصرية 2019 في جميع المحافظات
وأعلنت الوزارة عن فتح أبواب التقدم لقرعة الحج للعام الجاري 2019، وذلك في شهر مارس وحتي 11 من الشهر نفسه، ولك يتم تحديد أي تفاصيل بخصوص النتيجة إعلان النتيجة، علي أن تكون القرعة في شهر مارس أي قبل حلول شهر رمضان المبارك، وفي حالة تواجد أي تفاصيل أخري سوف نوضحها علي الفور، وفقا لما كشفت عنه الوزارة على الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت؛ حيث تقدم وزارة الداخلية على الموقع الإلكتروني لها العديد من الخدمات الصوتية للزائرين، فضلا عن توفير رقم مختصر للتواصل مع ممثلي المنظومة، وكذلك توفر خدمة التواصل والاستفسارات عبر موقعها الإلكتروني.
شروط التقدم لقرعة الحج 2019
ويمكن للمواطنين المصريين التقدم لقرعة الحج 2019، ولكن ينبغي توافر العديد من الشروط والضوابط ومنها ما يلي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.
- تدوين البيانات الخاصة بالتقدم من واقع البطاقة الشخصية له، ويتم رفض الطلب في حال كانت البطاقة منتهية الصلاحية.
- ينبغي عدم التقدم بالعديد من الطلبات التي تحمل نفس اسم الشخص، وإلا سيتم رفض كافة الطلبات المتكررة وقبول الطلب الذي يدون به محل الإقامة الموجود على البطاقة الشخصية.
- ينبغي مرور 5 سنوات على أداء الفريضة من قبل، مهما اختلفت الطريقة التي تم من خلالها أداء الحج سواء كانت عبر وزارة التضامن أو القرعة أو غيرها.
- ينبغي أن يكون المتقدم من الرجال أقل من 25 عام.
- ألا يقل سن المتقدم من الإناث عن 45 عام.
الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج المصرية
وهناك عدة مستندات مطلوبة للتقديم في قرعة الحج المصرية التابعة لوزارة الدخلية.
- توفر جواز سفر دول مُميكن وهذا للفائزين وللمرافقين إن وجد.
- لا تقل صلاحية جواز السفر عن سنة وسوف يتم رفض جواز السفر المُجدد الصلاحية من الداخل فقط وذلك لعدم قبول البيانات عند الإدراج.
- إما في حالة عدم تواجد جواز سفر فيجب على المديرية بإخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية، قبل الحصول على التكاليف الخاصة بالحج قبل اتخاذ اللازم، ويجب أن يتم إرفاق جواز السفر الخاص بالمحرم مع جواز السيدة المرافقة له.
شروط سفر المرافق في قرعة الحج المصرية التابع لوزارة الداخلية
ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تسمح لكل فائز بفرصة زيارة بيت الله الحرام أن يدرج معه مرفق بداية من سن يوم أوكثر، على أن يستوفي جميع الشروط وتوفير كافة المستندات ولكن هناك عدة شروط وسوف نعرضها معكم الآن:-
- الحد الأقصى من القرابة للحجاج بعد الفوز أن يكون درجة القرابة من الدرجة الرابعة.
- وفي حالة عدم التمكن من إثبات صلة القرابة وذلك عن المرافق الوجوبي فيجب إحضار مرافق أخر، وأن لم يتمكن فسوف يتم إلغاء الطلب بالكامل.
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أخر موعد للتقديم في حج وزارة الداخلية (حج القرعة المصرية)
وصرحت الداخلية بمد فترة التقديم لهذا العام علي أن يكون نهاية فترة التقديم في 11 مارس 2019 بدلا من 7 مارس وذلك تيسرًا علي المواطنين في التقديم سواء في المديريات أو عبر الإنترنت.
موعد الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج وزارة الداخلية
- يوم السبت الموافق 16/مارس/2019 قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (الوادي الجديد – الشرقية – دمياط- الفيوم – مطروح).
- يوم الأحد الموافق 17/مارس /2019 قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (أسيوط- القليوبية – بورسعيد – بنى سويف – الإسكندرية).
- يوم الاثنين الموافق 18/مارس/2019 قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (سوهاج – شمال سيناء – الإسماعيلية – المنيا – البحيرة).
- يوم الثلاثاء الموافق 19/مارس/2019 إجراء قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (قنا – الدقهلية – السويس – كفر الشيخ).
- يوم الأربعاء الموافق 20/مارس/2019 قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (الأقصر – الجيزة – البحر الأحمر- الغربية).
- يوم الخميس الموافق 21/مارس/2019 إجراء قرعة الحج في مديريات أمن المحافظات التالية (أسوان – القاهرة – جنوب سيناء- المنوفية).
رابط الدخول إلي بوابة الحج المصرية برقم المصنع للاستعلام عن أسماء الفائزين
أولا قم بالدخول إلى الرابط المباشر لـ “بوابة الحج المصرية” كما هو موضح بالصور، ثم أدخل الرقم القومي الخاص بالاستعلام، ثم ادخل رقم المصنع، الموضح في الصورة الثانية.
صورة توضح رقم المصنع الخاص بالاستعلام عن قرعة الحج المصرية من خلال بوابة الحج الإلكترونية.
الدخول على موقع التقديم على حج القرعة لعام 2019
يتم التقديم على موسم الحج في عام 2019 التابعة لوزارة الداخلية من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالموقع الرسمي أو الاتصال برقم التليفون وذلك من خلال الرسائل الصوتية ويقوم المواطن الراغب في التقدم للحج بتقديم كافة الطلبات على الموقع أو من خلال التقدم لأي مركز أو قسم تابع لمحل إقامتك ويتم من خلال موقعنا عرض كافة الروابط الرسمية الخاصة بتسجيل الدخول على الموقع أو الاتصال على الرقم التالي: (27983000 – 02).
رابط نتيجة قرعة الحج المصرية 2019
وفي حالة الانتهاء من تسجيل جميع المتقدمين في قرعة الحج المصرية سوف يتم الإعلان عن نتائج القرعة، وسوف ننتظر معكم إعلان النتيجة فقط تابعونا ليصلكم كل جديد، وسوف يتم الإعلان النتيجة قريبًا عبر موقع وزارة الداخلية، ومن ثم الإعلان عن أسماء الفائزين في قرعة الحج المصرية، وسوف نعرض عليكم في حالة توفر النتيجة كافة التفاصيل الخاصة بأسعار الحج.
ولك قائمة بالشروط الوافية والكاملة لحج القرعة لموسم 2019 :
قامت وزارة الداخلية بعرض كافة الشروط والمواصفات التي يمكن من خلالها التقدم لجميع الراغبين وتتمثل في الأتي :
على جميع المتقدمين لقرعة الحج هذا العام أن يكونوا من الجنسية المصرية وذلك شرط لابد من توافره وفي حالة الإخلال بهذا الشرط لا يحق له التقدم على جميع المواطنين المتقدمين لقرعة الحج التأكد من أن بطاقة الرقم القومي سارية بالإضافة لجميع الشروط السابق ذكرها كاملة.
كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك زيادة تصل لنسبة 10 % عن العام الماضي وذلك بعد موافقة مجلس الأمناء حيث تم إقرار جميع التعاقدات والأوراق الرسمية الخاصة بالفنادق والخدمات التي ستقدمها المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين المصريين القادمين في موسم الحج لهذا العام حيث ان هناك منطقة مركزية حول الحرم المكي يتم فيها حجز كافة الفنادق المحيطة بالحرم وفقاً لأسعار خاصة يتم معرفتها وعرضها من خلال موقعنا ولكل مستوى فندي أسعاره الخاصة به فالفنادق الخمس نجوم تختلف عن الأربع والثلاث نجوم.
ومن الجدير بالذكر أن غادة والي قامت بعمل مقارنة واضحة بأسعار الحج مقارنة أسعار هذا العام بالعام الماضي وأقرت أن نسبة زيادة الأسعار لا تزيد عن 10% وذلك كما سبق الذكر انه يختلف حسب المستوى ومن المقرر الإعلان عن قرعة الحج لهذا العام من خلال تصريح المدير التنفيذي أيمن عبد الموجود الذي أكد أن الإعلان عن نتيجة القرعة سيتم على مستوى كل محافظات جمهورية مصر العربية في كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية وذلك بعد إنتهاء المتقدم من توفير كافة الأوراق الرسمية والطلبات التي تم عرضها مسبقاً بالإضافة للكشف الطبي.
هناك الكثير من التوجيهات الخاصة بزيارة المواطنين المصريين للمشاعر المقدسة تتمثل في الأتي :
وقد صرحت وزارة الحج عن مجموعة توجيهات خاصة بالحجاج يجب اتباعها داخل الأراضي المقدسة وينبغي الالتزام بها من أجل الصحة العامة وتتمثل تلك التوجيهات في النقاط التالية:-
- يجب عليك عند زيارة المشاعر المقدسة في أي منطقة يجب ارتداء الكارت أو الكارنية الخاص بك من أجل التعرف علي هويتك.
- لا يتم تصعيد جميع الحجاج المصريين من مكة المكرمة إلى مشعر منى حتى يتم الذهاب لعرفات يوم ثمانية من ذي الحجة.
- تخصيص مجموعة من المخيمات المجهزة والمكيفة لاستقبال الحجاج المصريين.
- لا يعمل برنامج المبيت في مزدلفة ضمن برنامج الحج حيث يتم توقف جميع الباصات الناقة للحجاج سوى لجمع الجمرات والتوجه لمنى.
- لابد من التزام جميع الحجاج المصريين بالتعليمات السعودية التي تعطى لجميع الحجاج من جميع دول العالم.
ومن المعروف أن حج القرعة نوع من أنواع الحج المتوفر داخل جمهورية مصر العربية حيث نعرض لك نبذه عن أنواع الحج ومستوياته التي يمكنك استغلالها حسب الإجراءات والإمكانات المادية والاجتماعية الخاصة بك.
مجموعة تعليمات خاصة بطلبات الحج لهذا العام:
- يمكنك الاستعانة بالرقم القومي لتدوين بياناتك داخل طلب التقدم للحج هذا العام حيث أن هذا الشرط من أولى الشروط التي تساعدك في الحصول على مكانك داخل قرعة حج هذا العام.
- لابد أن تكون مصري الجنسية ومتوفر كافة الشروط اللازمة مثل السن المناسب للرجل والمرأة حيث أن الرجل لابد أن يبلغ 25 عاماً.
- والسيدات تبلغ 45 عاماً حيث يتم تخليص كافة الإجراءات في تاريخ 10 شوال ولا يقل عمر الشخص المحرم عن 18 عام من شوال الحالي.
- لابد من مرور فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات هجرية والتقدم يكون في السنة السادسة ويتم أخذ أحد المرافقين الذين لم يسبق لهم الحج في عمر 45 للسيدات.
- يتم تخصيص المحرم من خلال كافة الإجراءات اللازمة لذلك وبناء على ما أصدرته المملكة العربية السعودية.
- على أي شخص يقدم شهادة تحركات الشخص الذي تفيد بعدم وجود سابقة حج من قبل حيث يتم سداد كافة الماديات الخاصة ويعمل الموقع الإلكتروني بعرض كافة التعليمات الخاصة بذلك في الوقت المناسب.
- في حالة اصطحاب مرافق لابد أن لا يتجاوز 70 عاماً ولكن في حالة تجاوز هذا السن لابد أن يكون من أقارب الدرجة الرابعة ويكون قادراً صحياً وجسدياً على رعاية الحاج وأن تنطبق عليه كافة الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لاستثناء المرافقين.
- يذكر أن هناك نسبة 10% من للحجاج الأكبر سناً يتم على جميع المحافظات المصرية وتقوم المنظومة الإلكترونية الخاصة بالحاج لعمل حصر لكافة المتقدمين والترتيب بيكون حسب السن بشكل تنازلي أما في حالة تنازل الشخص المتقدم للقرعة أو وفاته تلغى فرصة المرافق للحج بشكل تلقائي.
- وعلي كافة المتقدمين هذا العام في قرعة الحج والذين قد بلغوا من العمر 70 عام، ويعانون من بعض الأمراض المزمنة والمعدية وكذلك أصحاب الإعاقات الخاصة يجب عليهم مراعاة جميع الشروط والمواصفات الخاصة التي عرضتها المملكة العربية السعودية والإلتزام بسداد كافة المصاريف.
خطوات إجراء القرعة:
يتم عمل قرعة علنية من المنظومة الإلكترونية الخاصة بموسم الحج وفقاً لكل الأعداد والنسب التي تم تحديدها لكل محافظة من محافظات الجمهورية كما خصصت نسبة 25% لكل محافظة ليكون لها إحتياطية الوضع عند الوفاة أو السفر أو تقديم بعض المبررات التي تمنع المتقدم من الحج ويحظر تبادل القرعة أو بيعها مقابل دفع مادي للأخرين حيث لا تورث النتائج في حالة وفاة الشخص.
المستندات الورقية اللازمة لتقديم قرعة الحج
هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الورقية التي على كل المواطنين المتقدمين لموسم الحج هذا العام وتتمثل في الأتي:
- جواز سفر صالح لمدة سنه أو يزيد عن ذلك.
- البطاقة الصحية الخاصة بك ضد مجموعة أمراض مثل الإنفلونزا واللقاح الرباعي وعمل كافة التطعيمات الازمة.
- مع توفير 2 صور شخصية مقاس 4*6 خلفية بيضاء.
- استخراج صحيفة جنائية ( فيش).
- وجود ورق يدل على موقفك من التجنيد للذكور ومرافقيهم.
- لابد من إحضار موافقة من جهة العمل.
أسماء الفائزين في قرعة الحج في محافظة الوادي الجديد
وتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الوادي الجديد ليبلغ عددهم 58 حاج حتي الآن
كبار سن وهم:
1- أمينة عبد العزيز موس يسعد – الخارجة
2- عبير عبد الكريم على عبد الله – الخارجة
3- فؤاد إبراهيم عبد الله حمد – الداخلة
4- نعمة محمد عبد الرسول محمد – الداخلة
5- بكر على محمد على وهبة – الداخلة
6- زكريا بكر على محمد – الداخلة.
بينما فاز 52 آخرون فى مراكز المحافظة الخمسة:
1- يوسف حسن محمد أحمد – الخارجة
2- عبد العزيز خالد محمد بهرام- الخارجة
3- عطيات محمد سنوسى محمد سعيد- الخارجة
4- سميحة يونس احمد حسين- الخارجة
5- أحمد عمر محمد أسماعيل – الخارجة
6- سيد عبد العزيز عليو محمد – الخارجة
7- فاطمة سيد عبد العزيز عليو – الخارجة
8- جابر عبد الله محمد أحمد – الخارجة
9- صابر أبو العزم سالم مبروك – الفرافرة
10- رشاد صابر أبو العزم سالم – الفرافرة
11- محمد عبد الخالق محمد سلطان – الخارجة
12- محمد زهرى محمد شحاتة – الخارجة
13- انوار بدرى حسنين إسماعيل- الخارجة
14- صبرى محمد اسماعيل سمرة – الخارجة
15- آمال محمود إسماعيل معاذ – الخارجة
16- عبير عبد العزيز خالد محمد بهرام – الخارجة
17- محمد عبد العزيز خالد محمد – الخارجة
18- زكريا محمد حسب سعد – الخارجة
19- نجاة عبد الستار محمد خضير- الخارجة
20- السيد فايز محمد عبد الهادى – الخارجة
21- احمد حسنين أحمد الفى – الخارجة
22- وفاء صادق عثمان مرزوق – الخارجة
23- فاطمة أبو بكر عجب شنداوى الخارجة
24- حمدونى ربيعى أبو زيد أحمد – الفرافرة
25- سوسن عبد الحافظ على مصطفى – الخارجة
26- جمال عبد القادر محمد عبد القادر- الداخلة
27- سيد أحمد عمر منصور – الداخلة
28- صفاء خالد الرفاعى عوض عبودة- الداخلة
29- محمد على يمانى سيد خليل – الداخلة
30- عواطف ابراهيم حسين على – الداخلة
31- صالح عبد القادر محمد عبد القادر- الداخلة
32- فرحانة سفينة سيد عبد القادر – الداخلة
33- زكريا ابراهيم محمد ضبع الداخلة – الداخلة
34- فهمى سيد زوام يوسف بيومى – الداخلة
35- سامية زكى زوام يوسف – الداخلة
36- حمدى أحمد ضاعن جمعة – بلاط
37- أشرف مصطفى محمد مبارز – بلاط
38- منى بكر على محمد – الداخلة
39- ياسر حسن أحمد محمد – الداخلة
40- إبراهيم منصور سيد سليمان – الداخلة
41- مديحة احمد حافظ عيسى – الداخلة
42- محمد حامد مسلم سلامة – الداخلة
43- حليمة على محمد زيدان – الداخلة
44- مبروكة حسين عبد الله حمد – الداخلة
45- كامل جاد الله سيد عياط – الداخلة
46- زينب فرغلى حسن سند- الداخلة
47- عطية خضر عبد الرازق سيدهم – الداخلة
48- حياة سيدهم أحمد سيدهم – الداخلة
49- منصور أحمد على حسنين – الداخلة
50- صباح على عمر منصور- الداخلة
51- عبد الحميد أحمد محمد سلام – الداخلة
52- صبرى عبد الحميد أحمد محمد – الداخلة
وجاءت أسماء الاحتياطي:
1- وفاء احمد محمد أحمد منصور – الخارجة
2- ماهر حسين محمد بسيس – الخارجة
3- محمد أبو بكر سليم صيد – الخارجة
4- مسعدة حسن محمد حسين – الخارجة
5- صفوت أحمد إبراهيم محمدين – الخارجة
6- حنان على حسين صالح – باريس
7- مرزوق حامد سعد على – الفرافرة
8- محمد محمود حسين حسن – الخارجة
9- صالح منصور سيد سليمان – الداخلة
10- وفاء صالح منصور سيد – نجلة السابق – قسم مدينة نصر
11- محمد سيد سنوسى محمد – الداخلة
12- أسماء محمد محمود مهران – الداخلة
13- هناء خالد الرفاعى عوض – الداخلة
14- حسين حامد مسلم سلامة – الداخلة
15- خميس حسن على خميس – الداخلة
التعليقات
من فضلكم بسال عن بصمة العين ومكان اجراءها
وهل يجب تقديمها مع الاوراق 4/4 لانه صعب
شكرا
انا والدى دى سابع سنه يقدم لم يصيبه القرعه حسبى الله ونعم الوكيل
نتيجه بني سويف امتي
نتيجة قرعة حج جمعية ابو السعد بالبحيرة جمعية اهليه
هل لابد من تحضير كل الأوراق لتقديمها لوزارة الداخلية قبل 4/4 /2019
مركز الشهداء
اسماظ الفاءزين بالحج فب القاهره
اسماء الفائزين في المنوفيه
اسماء الفائزين في المنوفيه لو سمحت
لو سمحته اسماء الفايزين بحج القرعة المنوفية لو سمحتم
اسماء محافظة القاهرة من فضلكم
حسين عبدالله حامد أسوان
اسماء الفائزين بقرعه الحاج لعام٢٠١٩ لوزا ره الدخليه محافظة المنوفية مركز بركه السبع الرقم القومى٢٦١٠٦٢٣١٧٠١٤٩٥
لو سمحت اسماء الفائزين فى قرعه الحج بالمنوفبه هذا العام
اسماء الفائزين فى قرعة الحج ٢٠١٩ محافظة القاهرة
لقد كتبت التعليق ولم ىصلنى اى رد فأرجو من سيادتكم الرد
من فضلكم لقد كتبت الرقم القومى أربعة عشر رقم والاسم والمحافظة والقسم التابع له ولم اعرف النتيجة ارجو المساعدة في ذلك لو سمحتوا
سلام عليكم فين نتيجة محافظة أسيوط
من فضلكم فين اسماء الفائزين بالقرعه فى الاسماعيليه
باب شرق اسكندريه
اريد معرفة اسماء الفائزين بقرعة الحج بوزارة الداخلية2019
أريد معرفه أسماء حجاج الغربيه
عادل احمد علي علي التومة و نجيبة احمد محمد المرغني فزنا بالقرعة بوزارة الداخلية محافظة الدقهلية ولا اية عرفونا ربنا يجازيكم كل خير يكتبها لنا ربنا وكل مستاق يارب
اسماء الفائزين بقرعة الحج بمركز ادكو بحيرة
نتيجةالحج قرعة سوهاج ظهرت
اريد نتيجة الحج القرعة بالبحيرة
عوز معرفة نتيجة القرعه بالبحيره مركز بدر
حالة الطلب: مدرج بقائمة احتياطي القرعة
يعنى ايه
المنوفيه فين مش في قرعة السنه دي
من فضلك عاوزين نعرف اسماء الفائزين بالاسكندرية
المنيا هتظهر الساعه كام ممكن تظهر الساعه ١٢ باليل
نتيجه القرعه 2019 محافظه الإسكندرية
أين نتيجه قرعه الحج محافظه الإسكندرية
جمعه سعدونى سعدونى من مركز بلبيس
ربنا اجعل حجهم مبرور وزبهم مغفور
رمضان وصفى محمود ثريا مركز بلبيس محافظة الشرقية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن بعد اذنكم اعرف اسم السيده وجيهه عبدالمجيد الشناوى على الصيفى من منشيه الجرايده مركز بيلا محافظه كفر الشيخ فازت فى القرعه لعام 2019 ولا لا رقمها القومى 25512031501526
ربنا يجعل حجة الفائزين بالحج حجآ مبارك مبرورآ و من بعده ذنبآ مغفورآ ……
اسماء الفائزين بالفيوم
وانا ممكن اعرف
ازاي ادخل بيانات التقديم الكترونيا
شكر للقائمين علي هذا المجهود وربنا يكتبهالي ولكل مشتاق باذن الله
ربنا يكتبها لكل مشتاق وشكر للقائمين علي هذا المجهود
السعر كام لهذا العام
انا ججيت مرتين ورا بعض وعند خبرة ف كافة مناسك الحج التسكين ووترتيب الباصات من مكة لعرفات ومن عرفات للمزدلفة ومن المزدلفة الى من وجدير بخدمة حجاج كبار السن على اكمل وجة من الطوةف والنزول للحرم والذهار بيهم الى المستشفيات واتخاز اللازم ليهم وانا متاح لخدمة ضيوف الرحمن فلو ينفع ارشح من قبل الوزارة وبنفس تكلفة اى حجييج انا تحت امر الوزارة
النتيجة امتى ان شاء اللة
السبت القادم بإذن الله
يارب العرش العظيم ارزقنا الحج المبرور السنادى يا حنان يا منان يا رب
يارب اللهم امين ا
اقترح على وزارة السياحة ان المتقدم لقرعة الحاج السياحي والذين تم سدادهم جدية الحجز يتم اجراء القرعة لاختيار 36000 الاولى ثم 36000 الثانية ثم 36000الثالثة بشرط ان يبقي الفائز في المجموعة الثانية والثالثة على جدية الحجز وبذلك تكون اوزارة السياحة لديها حجز سنتين مقدم
يارب
انا قدمت وازاى ادفع فورى
ف حين وصول تعليمات سوف يتم التحديث بها
اين اسماء الفائزين
؟؟؟
انا دفعت في فوري واما بستعلم عن الطلب بيطلعلي بانتظار تفعيل الكود الفوري افعله ازاي؟
ماذا لو كانت البطقة يتم تجديدها فى الوقت الحالى
يارب افوز بالقرعة
يارب يكون لي نصيب السنه دي
نفسي اسافر خدمه حجاج عندي خلفية 01550177608
والدتي عندها 55سنه اقدم لها فين بالظبط01012973935دا رقمي لو حد قدم لوسمحت يفهمني ازاي اقدم لها. وجزاكم الله خيرا
قدم لها فى قسم الشرطة التابع له السكن –وهناك يقدموا كل ما تريد معرفته كل المطلوب 11جنيه مصرى و3صور للبطاقة الرقم القومى لا غير بس يعنى بسيطة
في أقرب قسم ليك تاخد معاك صورة من البطاقه الشخصية لمامتك وتسحب استمارة وتملاها هناك وتقدمها وربنا يكتبهالها يارب
ممكن عرضالاسماء2018
انا فزت بالحج فى الداخليه بالسويس اين أسمى
ممكن عرض اسمى الفائزين حج القرع لا فارسكور دمياط
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ممكن كتابة اسماء الفائزين بالحج محافظة القاهرة
عيده أبوزيد حامد
من فضلكم ممكن موعد نتيجة قرعة الحج بالجيزة الحقيقى بدون كذب
ممكن من فضلكم الموعد النهائى لظهور نتيجة الحج بالجيزة
ممكن اسماء الفائزين بالجيزه
لو سمحت مشمعنا يعنى نزلتو اسامى الوادي الجديد وجنوب سيناء لو سمحت عاوزين اسماء الفائزين فى محافظه ألغربيه تنزل برجاء الرد
ممكن انا اعرف نتيجة الجمعيات الحج في محافظة الشرقية
٢٥٩١٠٢٩١٣٠٠٩٦٢
فرعه حاج جمعيات ومراكز ابو كبير شرقيه
هل الاسم موجود فى قرعة الحج
محمد محمود حماد
موسي الوصيف السيد صقر
عايزة اعرف اسمي نزل في حج القرعة ولى لا
اسماءالفايزينفي قرعة الحج القاهرةاكتبوها
رجاء معرفة قرعة الحج لعام 2018 محافظة الجيزة رقم قومي 25701252101635 باسم سعد الدين أحمد إمام محمد
اسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظتي القاهره والجيزة
ممكننشر اسماء الفائزين فى قرعه الحج بمحافظة سوهاج
25304150201342
اسماء الفايزين بقرعة الحج بمحافظة الاسكندرية
نتيجة قرعة الحج بالاسكندرية
هل يمكن معرفه الفائزين بالاسكندريه
26111190200161
لو سمحت أسماء المقبولين في بورسعيد
اسماء الفائزين الحجاج بمحافظة الغربيه مركز السنطه. يارب اكتب لنا وكل المسلمين جميعا
اسماء الفائزين الحجاج بمحافظة الغربيه مركز السنطه.
ممكن نشر أسماء الفايزين من محافظه الاسكندريه
عيزين نعرف اسماء الفايزين في الاسكندريه لو سمحتو
عايزين اسماءالفايزينفيالاسكندرية
ممكن أسماء الفائزين
لمحافظة بالاسكندرية وشكرا
ممكن اسماء الفائزين لمحافظة الإسكندرية وشكرا
سعدة عبدالمنعم احمد داود
اسماء الفائزين فى قرعة الحج محافظة الغربيه
وصلتي لحاجه لو سمحتي ؟؟
نتيجة أسماء الفائزين بمحافظة الغربيه مركز طنطا
ممكن اسماء الفائزون من محافظة ألعربيه
أين الاسم
ممكن اسماء الفائزون في قرعة الحج من محافظة ألعربيه اذا تكرمتوا
أين أسماء المقبولين فى المنيا
اسماء الفائزين بقرعه الحج 2018 اسيوط
من اسيوط أرجوكم الرد علينا
اسماء الفائزين بقرعه الحج بمحافظه البحيره 2018
اسماء الفاءزين فى البحيره
اين نتائج قرعة الحج لمحافظة اسيوط
والدتى اقل من 45 ب 3 شهور هل يمكن لها الحح ام لا
نبيلة صبحي محمد أحمد. بندر دسوق.كفر الشيخ