التفاصيل الكاملة لأزمة علي ربيع مع زوجته

أثارت ندى محمود زوجة الفنان الشاب علي ربيع حالة من الجدل بعد أن نشرت على حسابها الخاص بموقع “إنستجرام” منشورًا أعلنت فيه طردها من منزل الزوجية رفقة ابنتهما الوحيدة كتبت ندى في منشورها “أمك ثم أمك ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك وأطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك شكرًا يا قلب أمك.. شكرا أنا وبنتك.

كانت علاقة الفنان علي ربيع وزوجته ندى محمود ليلة أمس حديث السوشيال ميديا بعد أن خرجت الزوجة علي وسائل التواصل الإجتماعي بثلاثة بوستات تكشف عن الخلافات بين الزوجين وسط أنباء عن انفصالهم، و فى ظل تدخل والدته فى طردها من المنزل مع ابنتهما كما كتبت ندى عبر خاصية الاستوري: “لو الأكونت بتاعي اتقفل أنتوا عارفين مين اللي قفله قامت ندى بحذف معظم الصور التي تجمعها بزوجها من حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتزوج الفنان على ربيع من زوجته ندى محمود في عام 2015،بعد أن تعرف على زوجته في أحد عروض البالية ونشأت قصة حب بينهما توجت بالزواج وأنجبا ابنتهما الوحيدة مليكة في يونيو 2018.

نشرت ندى محمود عبر حسابها على “فيس بوك” عن أسباب الخلاف مع الفنان على ربيع تقول: أمك ثم أمك ثم أمك وان قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هى وبنتك متترددش يا قلب امك.. شكرا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة”، لتعود وتنشر نفس البوست على خاصية الاستورى على انستجرام، مع تعليق “حسبى الله ونعم الوكيل”، مع بوست أخر جاء فيه: “طبعا يا جماعة لو الاكونت بتاعى اتفقل اكيد هتكونوا عرفين مين اللى عمل كده”.

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