التشكل المتوقع لنادى الزمالك اليوم أمام المصري توقيت اللقاء والقنوات الناقلة الجولة 28 الدوري المصري

تترقب كافة الجماهير المصرية محبى وعاشق الساحرة المستديرة كرة القدم المصرية والافريقية خلال الساعات القادمة المباراة الهامة والمرتقبة خلال منافسات الدوري المصري الممتاز وفى إطار الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري حيث يتلقى المارد الابيض نادى الزمالك لقائه القادم أمام فريق المصري البورسعيدي، فى لقاء ناري ومرتقب عقب المنافسة الشرسة على المركز الاول بعد أن استطاع فريق النادى الاهلى بالفوز خلال لقائه الاخير أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد ورفع رصيده الى 60 نقطة ليحتل المركز الاول لساعات لينتظر لقاء الزمالك القادم

موعد مباراة الزمالك والمصري

وأعتاد متابعينا ومتابعي موقع نجوم مصرية على متابعة أخبار نادى الزمالك ، حيث يلتقى الفريقين اليوم الخميس الموافق 11 ابريل 2019، بالدوي المصري والذي يأمل المارد الابيض نادى الزمالك بإستعادة مكانه بالدوري المصري من خلال الفوز خلال اللقاء القادم ليحصد ثلاث نقاط ويحتل المركز الاول مرة أخري

وخلال معسكر الفريق الذي أكد عليه المدير الفنى السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك على وضع منظومة عمل للفريق خلال اللقاءا القادم ووضع التشكيل الامثل وأيضا الوقف على كافة النواحى الفنية ونقاط القوة والضعف لدي الخصم

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى :محمود جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا

خط الهجوم: خالد بوطيب

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