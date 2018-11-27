التخصصات والاعداد المطلوبة لسد العجز في المعلمين بكل مديرية تعليمية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بأن الاعداد المعلنة لسد العجز في المعلمين في كل مديرية تعليمية تمثل الارقام النهائية المطلوبة لسد العجز في تخصصات المعلمين بكل مديرية تعليمية. وذلك بعد أن استنفذت كل المديريات التعليمية كل الطرق لمعالجة هذا العجز في أعداد المعلمين، بعد إجراء عمليات التبادل والتدريب التحويلي بين كل التخصصات، حيث أنه كان يوجد عجز في تخصصات معينة فى بعض الاماكن وزيادات في أماكن أخرى.

وفي ذات السياق قالت نادية عبد الله مدير عام الادارة العامة للتنسيق العام بوزارة التربية والتعليم ، أن الحصر الدقيق فى أعداد المعلمين بكل مديرية تعليمية، جاء بعد جهد كبير تم القيام به استغرق عدة شهور بدأت من شهر مايو الماضي، حيث تم جمع البيانات على مستوى كل مدرسة وإدارة ومديرية تعليمية على مستوى الجمهورية.

وأشارت مدير عام الادارة العامة للتنسيق العام بوزارة التربية والتعليم، أنه بفضل هذا الحصر الدقيق في معرفة الاحتياجات الفعلية من تخصصات المعلمين بكل مديرية تعليمية قد أدي إلى خفض العجز في تخصصات المعلمين من 93 ألف معلم، إلى 48 ألف و 186 معلم على مستوى الجمهورية من مختلف التخصصات.

سد العجز في تخصصات المعلمين من خلال التعيين أم التعاقد؟

قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم سد العجز في تخصصات المعلمين عن طريق فتح باب التعاقد المباشر في كل مديرية تعليمية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم وستكون مدة التعاقد ما بين 6 أشهر إلى عام وقابلة للتجديد، والراتب سيتساوي مع أول راتب يحصل عليه المعين حديثاً.

الاعداد والتخصصات المطلوبة بكل مديرية تعليمية: