رسميا.. 48 ألف وظيفة شاغرة لسد العجز في المعلمين… ننشر الاعداد والتخصصات بكل مديرية تعليمية

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بأنه خلال الشهور الماضية قامت كل مديرية تعليمية بعمل حصر دقيق للأعداد الفعلية لسد العجز في المعلمين في مختلف التخصصات، وذلك بعد أن طرقت كل مديرية تعليمية جميع الطرق لسد العجز في تخصصات المعلمين من خلال إجراء التبادل بين المراحل التعليمية والتدريب التحويلي من مختلف التخصصات.

وأشار الدكتور محمد عمر بأنه سيتم شغل الوظائف الشاغرة من المعلمين بكل مديرية تعليمية عن طريق قيام مديرية تعليمية وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم بفتح باب التعاقد، مع مراعاة البعد المكاني والاستقرار الاجتماعي للمعلمين، أخذين في الاعتبار عدم الوقوع في السلبيات التي وقعت فيها الوزارة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم والتي كانت مسابقة مركزية.

شكل التعاقد:

قالت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم بأن مدة العقد ستتراوح ما بين 6 أشهر وعام، وسيحصل المعلمين المتعاقدين برواتب تساوي رواتب أمثالهم عند أول تعيين، كما أن العقود ستكون قابلة للتجديد.

الاحتياجات المطلوبة بكل مديرية تعليمية من تخصصات المعلمين:

* محافظة القاهرة : عدد المعلمين المطلوبين لسد العجز 3257 معلم ومعلمة من تخصصات رياض الأطفال بعدد 1228، ثم تخصص معلم فصل بعدد 1111، ثم اللغة العربية بعدد 597، ثم النشاط الفني بعدد 321.

* محافظة الجيزة: عدد المطلوبين لسد العجز 6960 معلم ومعلمه من تخصصات النشاط الفني بعدد 683 ، النشاط الموسيقي 409، المجال الزراعي 31، المجال الصناعي 109، معلم فصل 2078، التربية الخاصة بعدد 4، رياض الاطفال 490، اللغة العربية 1208، اللغة الانجليزية بعدد 649، معلم اللغة الفرنسية بعدد 603، الدراسات 142، الاقتصاد المنزلي بعدد 370.