الكهرباء تعلن تفاصيل الزيادة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء 2019 للمنزلي والتجاري

فى إطار الخطة السنوية التي تتبعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ عام 2014 بشأن رفع الدعم بشكل تدريجي عن أسعار الكهرباء، بحيث يحصل المواطن في نهاية خطة رفع الدعم عن الكهرباء بسعر تكلفتها بدون دعم، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي سيتم البدء في تطبيقها اعتباراً من شهر يوليو المقبل.

وأشار وزير الكهرباء بأن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء قد روعي فيها فئة محدودي الدخل ، وذلك كما يلي :-

أولاً : الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء للمنازل :-

الشرائح حجم الاستهلاك السعر مقدار الزيادة الأولي من صفر إلى 50 كيلو وات 30 قرش بدلاً من 22 قرش 8 قروش الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 40 قرش بدلاً من 30 قرش 10 قروش الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات 50 قرش بدلا من 36 قرش 14 قرش الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 82 قرش بدلاً من 70 قرش 12 قرش الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات 100 قرش بدلا من 90 قرش 10 قروش السادسة من 651 إلى 1000 كيلو وات 140 قرش مقابل 135 قرش 5 قروش السابعة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش

ثانياً :- أسعار الشرائح بالنسبة للاستهلاك التجاري :-

الشرائح حجم الاستهلاك السعر مقدار الزيادة الأولي من صفر إلى 100 كيلو وات 65 قرش بدلاً من 55 قرش 10 قروش الثانية من 0 إلى 250 كيلو وات 115 قرش بدلاً من 100 قرش 15 قرش الثالثة من 0 إلى 600 كيلو وات 140 قرش الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 155 قرش الخامسة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات 160 قرش بدلا من 150 قرش 10 قروش

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