الكهرباء تعلن تفاصيل الزيادة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء 2019 للمنزلي والتجاري

فى إطار الخطة السنوية التي تتبعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ عام 2014 بشأن رفع الدعم بشكل تدريجي عن أسعار الكهرباء، بحيث يحصل المواطن في نهاية خطة رفع الدعم عن الكهرباء بسعر تكلفتها بدون دعم، أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، والتي سيتم البدء في تطبيقها اعتباراً من شهر يوليو المقبل.
وأشار وزير الكهرباء بأن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء قد روعي فيها فئة محدودي الدخل ، وذلك كما يلي :-
أولاً : الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء للمنازل :-
|الشرائح
|حجم الاستهلاك
|السعر
|مقدار الزيادة
|الأولي
|من صفر إلى 50 كيلو وات
|30 قرش بدلاً من 22 قرش
|8 قروش
|الثانية
|من 51 إلى 100 كيلو وات
|40 قرش بدلاً من 30 قرش
|10 قروش
|الثالثة
|من 0 إلى 200 كيلو وات
|50 قرش بدلا من 36 قرش
|14 قرش
|الرابعة
|من 201 إلى 350 كيلو وات
|82 قرش بدلاً من 70 قرش
|12 قرش
|الخامسة
|من 351 إلى 650 كيلو وات
|100 قرش بدلا من 90 قرش
|10 قروش
|السادسة
|من 651 إلى 1000 كيلو وات
|140 قرش مقابل 135 قرش
|5 قروش
|السابعة
|من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات
|145 قرش
ثانياً :- أسعار الشرائح بالنسبة للاستهلاك التجاري :-
|الشرائح
|حجم الاستهلاك
|السعر
|مقدار الزيادة
|الأولي
|من صفر إلى 100 كيلو وات
|65 قرش بدلاً من 55 قرش
|10 قروش
|الثانية
|من 0 إلى 250 كيلو وات
|115 قرش بدلاً من 100 قرش
|15 قرش
|الثالثة
|من 0 إلى 600 كيلو وات
|140 قرش
|الرابعة
|من 601 إلى 1000 كيلو وات
|155 قرش
|الخامسة
|من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات
|160 قرش بدلا من 150 قرش
|10 قروش
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