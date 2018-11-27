الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات .. الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي billing ☎️ شهر أكتوبر 2018 .. الدخول لموقع “we”

الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي 2018 ، الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي billing لشهرأكتوبر 2018 وسنساعدكم عن طريق هذا المقال في موقعكم المفضل “نجوم مصرية” فى معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر عام 2018، لذلك فقد حرصنا على تسهيل الطرق لمعرفة قيمة الاستهلاك عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر، يمكن الآن معرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر billing بالرقم عبر موقع المصرية للاتصالات، وكذلك أكواد محمول المصرية للاتصالات
الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الأرضي billing 2018 شهرأكتوبر
يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون لشهر أكتوبر 2018 من خلال الرابط التالي:
رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون
- اضغط على الرابط السابق
- ستفتح هذه الصفحة كما بالصورة
- ادخل كود المحافظة ورقم التليفون
- اضغط على كلمة أظهر الفواتير
- ستظهر لك الفاتورة الخاصة برقم التليفون الذي أدخلته
أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات
|الخدمة
|رقم الاستعلام وتفعيل الخدمة
|الاستعلام عن الرصيد
|من خلال *322#
|شحن الرصيد
|من خلال *555*الرقم السري#
|معرفة رقم الهاتف
|من خلال *688#
|تحويل الرصيد لرقم آخر
|من خلال *323*المبلغ*رقم الهاتف# أو الاتصال برقم 322
|سلفني شكرا
|من خلال *04#
|كلمني شكرا
|من خلال *515*رقم الهاتف#
|خدمات الدليل
|اتصل برقم 140 عبر شبكة المصرية أو 01555000140 عبر اى شبكة اخرى .
|كود كلمني شكرا
|من خلال 515 رقم الهاتف #
|للاستعلام عن الاستخدام
|من خلال *414#
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ويتم الحصول على هذه الخدمة عن طريق زيارة أياً من السنترالات الآتية :
- سنترال الكوربة
- سنترال المهندسين
- سنترال الجيزة
- سنترال رمسيس
(كما يمكنك إرسال من ينوب عنك) مع مراعاة التأكد من إحضار الأوراق الآتية:
- البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو رخصة القيادة.
- عقد ملكية العقار ( إيجار أو تمليك ).
- إيصال يثبت حيازتك للمكان مثل إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.
- ويمكنك القيام بأول مكالمة دولية خلال الأسبوع الأول بعد دفع جميع المصروفات اللازمة لتشغيل هذه الخدمة.
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يتابع المواطن المصري الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي كل ثلاثة شهور من خلال الدخول علي الرابط الدائم للشركة المصرية للاتصالات أو الاتصال علي الأرقام المختصرة للشركة مما يرفع الطلب علي معرفة فاتورة التليفون الأرضي.
عزيزي القارئ تستطيع الآن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2018 سيكون ذلك بدء من يوم 15 أكتوبر، مع فترة سماح لمدة شهر كامل، أي يمكن السداد حتي يوم 15 نوفمبر 2018، ثم بعد ذلك التاريخ يتم تطبيق أي غرامات على العملاء.
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