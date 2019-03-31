الاستعلام عن نتيجة الإسكان الإجتماعي 2019 الإعلان العاشر بالرقم القومى.. ورابط الاستعلام

في مُتابعة مستمرة من موقع” نجوم مصرية” نُقدم لكم آخر أخبار الإسكان الاجتماعي وما هو جديد ويخص نتيجة إعلان أسماء الفائزين بالوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي، والتي تهم فئة كبيرة من المتقدمين لحجز تلك الوحدات السكنية بالإعلان العاشر والتي من المُفترض الإعلان عن نتائج الفوز المبدئي بالوحدة السكنية خلال هذة الأيام، وأهم تصريحات السيدة/ مي عبد الحميد عن موعد إعلان الفوز بشقق الإسكان الإجتماعي للإعلان العاشر، وأيضاً نتائج الفرز العشوائي للمتقدمين، ونسب الرفض وأسباب الرفض.

تحديث: يتم الأن إرسال رسائل نصية من على التليفون المحمول لجميع من تنطبق عليهم الشروط المبدئية والتي تفيد بموعد دفع أول الأقساط الربع سنوية فى الفترة من 1 أبريل وحتى 30 يونيو2019 ،وفى حالة عدم السداد سيتم دفع غرامة تأخير قيمتها 1.5% من قيمة الدفعة ويتم السداد من خلال إحدى مكاتب البريد المُميكنة.

موعد إعلان نتائج الفوز بشقق الإسكان الإعلان العاشر:

صرح رئيس صندوق التمويل العقاري السيدة/ مي عبد الحميد، بأنه سوف يتم استقبال رسائل عن الفوز المبدئي للمتقدمين لحجز الوحدات بالإعلان العاشر خلال الأيام الحالية و القادمة، والتي سوف يتم فيها استقبال رسائل نصية علي التليفون المحمول تُفيد بموعد دفع أول قسط من أقساط الوحدة السكنية خلال شهر إبريل المُقبل.

وعن نتائج الفرز للمتقدمين صرحت بأنة يتم حالياً فرز جميع المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، والتي يبلغ عددهم 218 ألف متقدم لحجز تلك الوحدات السكنية بالإعلان العاشر فقط، والتي تم الاستعلام العشوائي عن نسبة قليلة من ذلك العدد والتي أتضح من خلالها استفادة عدد 2000 متقدم سابقاً من الصندوق، وأيضاً إدخال بعض المتقدمين لبيانات خاطئة أو غير صحيحة مثل إدخال بيان الدخل بقيمة 1500 جنية وعند الاستعلام وُجد انه يبلغ 3000 جنية أو أكثر، وأيضا حصول البعض علي وحدات سكنية سابقاً من الإعلانات السابقة، وأنه حتى الآن تم فرز حوالي 125 ألف حاجز للوحدات، وتم رفض ما يقرب من 21 ألف متقدم، وحوالي 3000 متقدم قام بسحب مُقدم الحجز خلال الفترة السابقة.

وأشارت أيضا إلي أن النسبة الحالية التي تم الاستعلام عنها، والتي يبلغ عددها 125 ألف متقدم يبلغ عدد مّن هم بياناتهم صحيحة ومتوافقة مع المستندات الُمرفقة أثناء الحجز حوالي 50 ألف حاجز، و50 ألف حاجز بياناتهم غير متوافقة مع المستندات المُرفقة أو غير مكتملة، وصرحت أيضاً بأن إعلان نتيجة الإسكان العاشر خلال الأيام القادمة ليس إلا موافقة مبدئية من الصندوق وحتى يتم استكمال باقي أقساط الوحدة السكنية سوف يتم الاستعلام مرة أخري لجميع حاجزي الوحدات للتأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين.

ويمكنك الإستعلام من خلال الدخول علي الرابط المباشر للصندوق وإدخال البيانات الخاصة بكم.

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