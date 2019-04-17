حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد الاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور 2019 في داخل جمهورية مصر العربية وخارجها،، وقد سهل موقع الهيئة الوطنية للانتخابات على المواطنين ذلك، فأتاح لهم الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومى مباشرة، وذلك عن طريق وضع المواطن رقمه القومى في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على استعلام، ليتأكد من مقر لجنته الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وكذلك عنوان التصويت الخاص به “المقر الانتخابي”، الذي يمكن المواطنين من التصويت على التعديلات الدستورية وتعديل بعض مواد الدستور.

كيفية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومى

يتم الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومى من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ويمكنكم الدخول على الموقع ثم بعدها كتابة الرقم القومى في الخانة المخصصة لذلك والاستعلام المباشر وسوف يظهر لك ما إذا كان المواطن صاحب الرقم القومى له حق الانتخاب أم لا.

ويظهر لك جدول موضحا به ما يلي:

المركز الانتخابي يظهر عند الاستعلام المحافظة المركز العنوان رقم اللجنة الفرعية الرقم في الكشوف الانتخابية تاريخ التصويت

عنوان الهيئة الوطنية للانتخابات

110 شارع القصر العيني – قصر النيل -القاهرة.

موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية

موعد الاستفتاء في مصر الجمعة 19 / 4/ 2019 السبت 20 /4 2019 الأحد 21/ 4/ 2019 موعد الاستفتاء خارج مصر السبت 20 /4/ 2019 الأحد 21 /4 /2019 الاثنين 22 / 4 / 2019

وبالتالي يمكنكم الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة ببيانات مقر اللجنة الانتخابية، للتصويت على التعديلات الدستورية 2019.

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