الاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية وهى من أكثر الأشياء التى يبحث عنها المصريون فى الساعات القادمة، حيث سوف تبدا اجراءات الاستفتاء على الدستور يوم 20 ابريل داخل مصر، و ستستمر لمدة ثلاثة أيام فى جميع أنحاء مصر فى نفس الوقت، وقد أنشأت موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى سهل كثيرا ايجاد رقم اللجنة الرئيسية والفرعية عن طريق الرقم القومى.
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى الانتخابات الرئاسية 2019
رابط الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية
الهيئة الوطنية للانتخابات 2018، تقدم لكل المواطنين الذين يريدون الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية، خدمة معرفة كل التفاصيل التى ساعده على الذهاب للانتخابات، وذلك عن طريق الدخول الى هذا الرابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والبحث عن مقر اللجنة بالرقم القومي، وسيظهر بعدها كل التفاصيل الخاصة به، و مقر اللجنة ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية .
للدخول اضغط على “موقع الهيئة الوطنية للانتخابات“.
استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية ورقم الكشف واللجنة الفرعية بالرقم القومي من موقع الهيئة الوطنية
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الخط الساخن ومن 5151
يمكن أيضا للمواطنين الذين يبحثون عن مقر اللجنة الانتخابية، الاستعانة بالشركة المصرية للاتصالات، التى وفرت خدمة الاستعلام عن اللجان الانتخابية، وذلك من خلال رقم الخط الساخن 141 الخاص بالشبكة، ووايضا ارسال رسالة الى رقم 5151 بالرقم القومى، وسيعث لك فور تفاصيل مقر لجنتك.
سوف نتابع معكم سير العملية الانتخابية والتعليمات التعليمات التى ستصدرها الهيئة الوطنيةللنتخابات
التعليقات
27605102103921
28606151303278
27111061301664
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائيه المشتركة
محافظة: الشرقية
مركز: مركز ابوحماد
العنوان : الاسديه
رقم اللجنة الفرعية: 34
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2369
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
تقدم بشكوى بخصوص رقم قومي في قاعدة بيانات الناخبين
اريد معرفة اللجنة الانتخابية
الرقم القومى
٢٨٦٠٨٠٧٢١٠٢٠٢٢
بيانات اللجنة الانتخابية
لجنتك الانتخابية: مدرسة الفيصلية _ الطالبية سابقا
محافظة: الجيزه
قسم: الاهرام
العنوان : خلف الادارة التعليميه فيصل
رقم اللجنة الفرعية: 42
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1527
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس