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استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية ورقم الكشف واللجنة الفرعية بالرقم القومي من موقع الهيئة الوطنية

كتب خديجة عبدالله آخر تحديث

الاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية وهى من أكثر الأشياء التى يبحث عنها المصريون فى الساعات القادمة، حيث سوف تبدا اجراءات الاستفتاء على الدستور يوم 20 ابريل داخل مصر، و ستستمر لمدة ثلاثة أيام فى جميع أنحاء مصر فى نفس الوقت، وقد أنشأت موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى سهل كثيرا ايجاد رقم اللجنة الرئيسية والفرعية عن طريق الرقم القومى.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى الانتخابات الرئاسية 2019

رابط الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات 2018، تقدم لكل المواطنين الذين يريدون الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية، خدمة معرفة كل التفاصيل التى ساعده على الذهاب للانتخابات، وذلك عن طريق الدخول الى هذا الرابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والبحث عن مقر اللجنة  بالرقم القومي،  وسيظهر بعدها كل التفاصيل الخاصة به، و مقر اللجنة ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية .

للدخول اضغط على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات“.

استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية ورقم الكشف واللجنة الفرعية بالرقم القومي من موقع الهيئة الوطنية

استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية ورقم الكشف واللجنة الفرعية بالرقم القومي من موقع الهيئة الوطنية
الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الخط الساخن ومن 5151

يمكن أيضا للمواطنين الذين يبحثون عن مقر اللجنة الانتخابية، الاستعانة بالشركة المصرية للاتصالات، التى وفرت  خدمة  الاستعلام عن اللجان الانتخابية، وذلك من خلال رقم الخط الساخن 141 الخاص بالشبكة، ووايضا ارسال رسالة الى رقم 5151 بالرقم القومى، وسيعث لك فور تفاصيل مقر لجنتك.

سوف نتابع معكم سير العملية الانتخابية والتعليمات التعليمات التى ستصدرها الهيئة الوطنيةللنتخابات

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عن الكاتب

خديجة عبدالله

خديجة محمد عبدالله كاتبة صحفية درست فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية وحصلت على ليسانس الآداب قسم لغة انجليزىة ولدى خبرة كبيرة فى الكمبيوتر والانترنت و أعشق الكتابة الصحفية وتحرير الأخبار السياسية والفنية والرياضية وكتبت فى العديد من المواقع الاخبارية و أعمل حاليا فى موقع نجوم مصرية من اهم هواياتى القراءة والرسم وتصفح المواقع خاصة شبكات التواصل الاجتماعى وأجيد الترجمة الانجليزية وأحب قراءة الروايات الانجليزية.

التعليقات

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      مركزك الإنتخابي: مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائيه المشتركة
      محافظة: الشرقية
      مركز: مركز ابوحماد
      العنوان : الاسديه
      رقم اللجنة الفرعية: 34
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 2369
      تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
      تقدم بشكوى بخصوص رقم قومي في قاعدة بيانات الناخبين

    1. بيانات اللجنة الانتخابية
      لجنتك الانتخابية: مدرسة الفيصلية _ الطالبية سابقا
      محافظة: الجيزه
      قسم: الاهرام
      العنوان : خلف الادارة التعليميه فيصل
      رقم اللجنة الفرعية: 42
      رقمك في الكشوف الانتخابية: 1527
      تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس

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