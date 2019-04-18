الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة وتقديم التظلم إلكترونياً هي من أكثر الأمور التي يسعى لمعرفتها والآلية المحددة لها الكثيرين من مالكي السيارات، وخاصة مع الرغبة الشديدة في عدم فرض غرامات تأخير لعدم سداد قيمة المخالفات المرورية، وتشكل المخالفات المرورية عائقاً أمام مالكي السيارات عند القيام بإجراء تجديد الرخصة، حيث لابد من تسديد جميع المخالفات المرورية، وتسهيلاً من قبل وزارة الداخلية على مالكي السيارات فقد أتاحت الوزارة المعنية طريقة مبتكرة تسهل على المواطنين سداد مخالفات المرور برقم اللوحة المرورية، وذلك من خلال تدشين موقع إلكتروني تم تخصيصه للاستعلام عن مخالفات المرور عبر رقم اللوحة المرورية الخاصة بالسيارة،ويأتي ذلك بهدف رفع كفاءات جميع الإدارات العامة للمرور في جميع أرجاء مصر، وعبر مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مدعماً بالصور الإيضاحية حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من الخدمة.

المخالفات المرورية

هناك العديد من السائقين لمختلف المركبات يتعرضون بشكل دائم لتسجيل مخالفات مرورية ضدهم دون دراية واضحة منهم، وبالتالي هناك حادة ملحة إلى الاستعلام الدوري عن المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة، ولكن من المعروف أن الذهاب إلى الإدارات العامة للمرور المعنية بالأمر يضيع الوقت والجهد أيضا وبالتالي ظهرت الحاجة إلى بحث سبل جديدة من شأنها تمكن المواطنين بالبحث والاستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة للتعرف عن وجودها من عدمه وخاصة أنه من الممكن أن تتراكم المخالفات على السيارة دون علم صاحبها.

ما هي أسباب تقييد المخالفات المرورية ضد السيارة الخاصة بك؟

المخالفات المرورية هي مجموعة من الإجراءات المتخذة في حال حدوث أي مخالفة لإجراء مروري متفق عليه في القوانين المصرية المتعارف عليها، وبالتأكيد في حال حدوث أي مخالفة حتي دون قصد يتم تسجيلها ضد السيارة الخاصة بك، والأمر الأهم أن المخالفات المرورية تسجل ويطلب من المواطن في غالبية الأحيان أن يقوم بدفع القيمة المالية الخاصة بها ولكن هناك مخالفات من الممكن أن تؤدي إلى إدخال صاحبها السجن لفترة معينة عقوبة علي فعلها.

وأما عن أشهر المخالفات المرورية التي يتم تسجيل مخالفة فورية في حال عدم الالتزام بها فهي كالتالي:

السير بسرعة زائدة عن السرعة المحددة.

عدم الالتزام بارتداء حزام الأمان.

السير في الطريق المعاكس.

كل هذه تعتبر أهم الانتهاكات المخالفة لقانون المرور والذي يؤدي فعلها في بعض الأحيان إلى حدوث كارثة وضياع أرواح مواطنين أبرياء.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

ونظراً لأن الحكومة المصرية تعمل على توفير كافة الخدمات للمواطنين بشكل يسر وسهل، فقد تم إطلاق خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع إلكتروني تم تدشينه لهذه الخدمة، حيث يتم من خلال تلك الموقع معرفة قيمة المخالفات المرورية بكل سهولة ويسر فقط عقب زيارة الموقع الرسمي وذلك بالضغط هنا، ومن ثم اتباع التعليمات الموضحة، وقد قمنا بتوضيح كافة الأمور الخاصة بطريقة الاستعلام عن مخالفات المرور وحتى دفع القيمة المالية المطلوبة وذلك عبر الأسطر التالية:

توفير شبكة إنترنت مفعلة.

الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية.

اختيار رابط الاستعلام عن مخالفات المرور.

اختيار خدمة مخالفات رخص المركبات.

إدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة سواء بالأرقام أو الأرقام والحروف.

اختيار المحافظة ونوع الترخيص في الخانات المخصصة لها على الموقع.

بعد أن يتم إرسال كافة البيانات المطلوبة سوف يتم إرسال رسالة فورية في حال وجود أي مخالفة مرورية على بيانات السيارة المدخلة، ولكن لن يتم الرد في حال عدم وجود أي مخالفة.

طريقة دفع المخالفات المرور

كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونياً هي أكثر الأمور التي تهم مالكي السيارات، وخاصة بعد أن يتم الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع بوابة الحكومة المصرية حتى تتم عملية الانتهاء من الأمر بالكامل، دون تكبد المزيد من الغرامات أو المصروفات الإدارية، ومن خلال الأسطر التالية سنقوم بتوضيح طريقة دفع قيمة المخالفات المرورية، فلأمر سهل جدا من خلال تفعيل خدمة الدفع من خلال خدمات فوري، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية لدفع مخالفات المرور على خدمة فوري الإلكترونية:

الدخول على الموقع الخاص بخدمة فوري.

تحديد الموقع.

إضافة بطاقة الرقم القومي، لابد أن تكون سارية.

إدخال رقم السيارة.

إدخال رقم الهاتف المحمول.

إدخال قيمة مخالفات المرور الخاص بك.

خدمات المرور الإلكترونية

وتقدم النيابة المرورية العديد من الخدمات للمواطنين، وخاصة خدمة التعرف على المخالفات التي يجب سدادها، وتشمل تلك الخدمات:

خدمة مخالفات رص المركبات.

خمة مخالفات رخص القيادة.

خدمة الطلبات.

كما يوجد عدد من التعليمات الأخرى يلزم اتباعها عند الاستعلام عن مخالفات المرور، وقد أوضحت ذلك النيابة المرورية من خلال النقاط التالية:

كافة الحقول أو النقط المميزة بعلامة * تكون إجبارية.

تغطى خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور جميع أرجاء جمهورية مصر العربية.

محافظتي القاهرة والجيزة من المحافظات التي تغطيها خدمة دفع المخالفات، كما يوجد خدمة الرد على تقديم الطلب عقب تقدي الطلب ب72 ساعة من تاريخ تقديمه.

بالفيديو: خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع بوابة الحكومة المصرية

خدمة تقديم تظلمات المخالفات المرورية

منذ فترة قليلة أطلقت بوابة الحكومة الإلكترونية خدمة جديدة ولكن تم اقتصار نطاق تشغيلها على محافظتي القاهرة والجيزة فقط، وتلك الخدمة هي خدمة تقديم التظلم من مخالفات المرور إلكترونياً، على أن يتم تعميم الخدمة تباعاً وتدريجياً لبقاي محافظات مصر خلال الفترة المقبلة.

خطوات تقديم تظلمات مخالفات المرور

من خلال الأسطر السابقة، قمنا بتوضيح حزمة من المعلومات الخاصة ب الاستعلام عن مخالفات المرور، فضلاً عن توضيح طرق الدفع المختلفة والمتاحة أمام الجميع، حيث يمكن اختيار الطريق التي تتناسب مع كل فرد، نسعد دائما بتلقي أي تعليقات منكم كما نرحب أيضاً باستقبال استفساراتكم حول مخالفات المرور وطرق سدادها إلكترونياً أو من خلال الدفع المباشر.

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