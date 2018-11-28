الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة – اعرف مخالفاتك أون لاين برقم الرخصة.

كما عودناكم دائما متابعي موقع نجوم مصرية ننشر لكم اليوم شرح هام جدا لأصحاب السيارات باختلاف أنواعها اليوم سنشرح كيفية معرفة كم عدد المخالفات علي سيارتك وكم المبلغ المطلوب منك سداده أثناء تجديد رخصة سيارتك كمخالفات وسيتم الشرح أون لاين حيث يمكنك معرفة المخالفات من علي موقع بوابة الحكومة المصرية داخل قسم خدمة مخالفات رخص المركبات

تعليمات استخدام بوابة الحكومة المصرية خدمة المخالفات.

يجب ملئ جميع الخانات التي بجانبها علامة ” * “ هذه الخدمة تغطي جميع محافظات مصر تغطي خدمة دفع المخالفات أون لاين محافظات قليلة فقط وهي القاهرة و الجيزة ويتم دفع المخالفات في زمن أقصاة 72 ساعة. يوجد خدمة التظلم علي المخالفات من خلال الإنترنت وتغطي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية لسيارتي برقم اللوحة.

عليك الدخول إلى بوابة الحكومة المصرية خدمة المخالفات المرورية علي المركبات من الرابط التالي ” بوابة الحكومة المصرية المرور “

ثم عليك إدخال البيانات الأتية

( رقم اللوحة الخاص بالسيارة – المحافظة المرخص فيها السيارة – نوع الترخيص”ملاكي- أوتوبيس خاص – أو غير ذلك…”)

ثم عليك الضغط علي إجمالي المخالفات الخاصة بالمركبة

ملحوظة ( لمن يواجه أي مشكلة في الوصول إلى المخالفات الخاصة بسيارته أو عمل تظلم يمكنه مراسلتنا من خلال التعلقات وسنحضر له ما يحتاج كل ما عليك هو ترك المحافظة الخاصة بك ورقم اللوحة وسيتم التواصل معك بإجمالي المخالفات الخاصة بمركبتك في غضون 24 ساعة فقط