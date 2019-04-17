الاستعلام عن لجنة الاستفتاء 2019 الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومى

الاستعلام عن لجنة الاستفتاء, الاستعلام عن اللجان الانتخابية, خدمات الاستعلام عن لجان الاستفتاء في هذا الموضوع سوف نتعرف علي موقع نجوم مصرية مكان لجنة الاستفتاء ومعرفة موعد الاستفتاء وجميع البيانات لكي يتمكن المواطن من وضع صوته علي التعديلات الدستورية, الكثير من الأشخاص يذهبون إلي اللجان الانتخابية ولا يعرفون اسم ومكان اللجنة ولا يعرفون اللجنة الفرعية والرقم في الكشوفات.

الاستعلام عن لجنة الاستفتاء

يمكن الاستعلام ومعرفة لجنة الاستفتاء من خلال موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات مباشر بدون الدخول لمواقع اخري والتضليل في البيانات ، ولكن المعلومات الأكيدة والتي يثق بها من الموقع الرسمي نفسه للإنتخابات.

يمكنكم الدخول علي الرابط التالي الهيئة الوطنية للانتخابات

ستجدون مستطيل وموضح اعلاه هذه الجملة ( الاستعلام عن الوجود بقاعدة بيانات الناخبين )

يمكنك الاطلاع علي الصورة التالية للتأكد أنها الصحيحة.

يوجد مستطيل لكتابة الرقم القومي عليك كتابة الرقم القومي صحيح والتأكد أكثر من مرة أنه مطابق للرقم الصحيح.

ثم الضغط علي زر استعلام.

ستظهر لك البيانات التالية.

اسم اللجنة التي يدلي المواطن صوته فيها.

المحافظة التابع لها .

المركز التابع له .

العنوان ( عنوان اللجنة ).

رقم اللجنة الفرعية.

رقمك في الكشوف الانتخابية.

تاريخ التصويت.

ويمكن طباعة البيانات أو علي الاقل نقلها في ورقة خارجية للذهاب بها إلي اللجنة والتمكن من وضع التصويت علي الدستور وننصح جميع المواطنين بالنزول والمشاركة في عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

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