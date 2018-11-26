الاستعلام عن فواتير الكهرباء في جميع الشركات في مصر لشهر سبتمبر 2018

الاستعلام عن فواتير الكهرباء في جميع الشركات في مصر وخطوات معرفة قيمة فاتورة الكهرباء نقدمها لكم من خلال موقع نجوم مصرية، حيث حيث تقوم الشركة القابضة لنقل وتوزيع الكهرباء في مصر بمنح خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء في معظم المحافظات المصرية، هذا بالإضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها الشركة من خلال موقعها الإلكتروني، وسنقدم لكم من خلال هذا المقال الطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة عبر موقعها.

هذا وقد بدأت الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016 في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحيث تقوم من خلال هذا البرنامج باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الضرورية لتحسين حالة الاقتصاد، وكان إجراء رفع الدعم عن الكهرباء واحد من أهم إجراءات الإصلاح، والتي بدأتها الحكومة بصورة تدريجية، حتى يتم إزالة الدعم عن الكهرباء بصورة نهائية مع حلول عام 2021، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الكهرباء تغيير مستمر منذ تلك اللحظة، وذلك لإعتمادها الكلي وقتها على سعر الدولار والوقود.

الاستعلام عن فواتير الكهرباء

تتيح الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فواتير الكهرباء، حيث تقوم الشركة بتقديم عدد من الخدمات الهامة للمواطنين، ومنها خدمة إدخال قراءة العداد للمستخدمين، هذا بجانب خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء، الجدير بالذكر أن الاستعلام عن فواتير الكهرباء يتم من خلال رقم العداد وليس الاسم فقط كما يبحث الكثير من المواطنين، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في المحافظات المختلفة.

الخطوات التفصيلية للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق المواقع الإلكترونية للشركات في كافة المحافظات موضحة في الفيديو التالي، ويمكنكم مشاهدة الفيديو واتباع الخطوات الموضحة للاستعلام عن قيمة الفاتورة.

استعلام فاتورة الكهرباء في مصر

تقوم ثمانية من الشركات التابعة للشركة القابضة لنقل وتوزيع الكهرباء في مصر باتاحة خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في جميع الشركات المتاح فيها الخدمة الإلكترونية، حيث نقدم لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الشركات التالية:

تقديم التظلمات

واحدة من الخدمات التي أتاحتها وزارة الكهرباء للمواطنين في مصر هي خدمة تقديم الشكاوى والتظلمات بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الكهرباء عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط هنا

ادخل على قسم تظلمات قطاع الكهرباء

قم بالضغط على إلحاق تظلمات الفواتير

بعدها إرسال.

ارشادات الاستعلام عن الفاتورة