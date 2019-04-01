الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أبريل 2019 | موعد الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء .. الآن تعريفة أسعار الكهرباء الجديدة

الاستعلام عن فاتورة كهرباء الجديدة فمن الجدير بالذكر ما صرح به وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر: أنه لا زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء أو تعريفة الكهرباء قبل شهر يوليه 2019، كما أضاف شاكر أن تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والذي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء قد بلغت قيمته ما يقارب 95 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وأن التعاقد تم على أساس احتساب سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات، وجاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال اجتماعه مع محرري الوسائل الإعلامية المهتمين بأخبار وزارة الكهرباء، حيث أكد شاكر أنه لا تغيير في أسعار الكهرباء حتى الأول من يوليو 2019.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أبريل 2019

قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية. اختر الخدمات. اضغط”الاستعلام عن الفواتير”. قم باختيار اسم المحافظة. إدخال رقم العداد، وهو مكوّن من 10 أرقام.

الآن يمكننا التعرف على التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء 2019 .. بعد زيادة أسعار الكهرباء التي أعلنت في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في يوليو 2018، حيث تم إعلان زيادة فاتورة كهرباء الجديدة حسب الشرائح الجديدة لفواتير الكهرباء، ومن خلال هذا التقرير سيمكننا التعرف على الشرائح الجديدة، وكذلك الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة، ومن أهم الأسباب لزيادة الأسعار هذه وتعريفة الكهرباء الجديدة هي تحقيق عائد عادل لمرفق الكهرباء، وذلك حتى يقوم بالمشروعات الجديدة وتنمية قطاع الكهرباء بمصر، حتى يفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي عماد تشغيلها هو توافر الطاقة بجميع أنواعها وعلى رأسها الطاقة الكهربية، وذلك لأن صناعة الكهرباء هي الصناعة الأم لجميع الصناعات.

التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء

ويحاول مرفق الكهرباء عدم الضغط على المستهلك بفاتورة الكهرباء تتجاوز إمكانيته، لذلك كانت خطة رفع الدعم ممتدة حتى عام 2021، حيث يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخطوط مدروسة لرفع الدعم التدريجي، وهو الجهاز المنوط به تحديد تعريفة الكهرباء الخاصة بالمستهلكين، سواء كان الاستهلاك منزلي أو صناعي أو تجاري أو خدمي، لذلك فقد أعد الدراسات التالية:

أولاً: حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي على أساسها يتم تصميم تعريفه الكهرباء.

ثانيا: مراجعة وتقييم الهيكل التعريفي للكهرباء.

ثالثاً: إعداد مقترحات لإعادة هيكلة التعريفة والإلغاء التدريجي للدعم وأن يصل الدعم إلي مستحقيه.

رابعاً: حساب الأثر المتوقع من مقترحات إعادة هيكلة التعريفة على مستوى إنفاق الأسرة.

تعريفة الكهرباء الجديدة و7 شرائح جديدة