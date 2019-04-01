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الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أبريل 2019 | موعد الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء .. الآن تعريفة أسعار الكهرباء الجديدة

كتب تامر أمين آخر تحديث

الاستعلام عن فاتورة كهرباء الجديدة فمن الجدير بالذكر ما صرح به  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر: أنه لا زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء أو تعريفة الكهرباء قبل شهر يوليه 2019، كما أضاف شاكر أن تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والذي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء قد بلغت قيمته ما يقارب 95 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وأن التعاقد تم على أساس احتساب سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات، وجاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال اجتماعه مع محرري الوسائل الإعلامية المهتمين بأخبار وزارة الكهرباء، حيث أكد شاكر أنه لا تغيير في أسعار الكهرباء حتى الأول من يوليو 2019.

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أبريل 2019

رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء
الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء شهر
  1. قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية.
  2. اختر الخدمات.
  3. اضغط”الاستعلام عن الفواتير”.
  4. قم باختيار اسم المحافظة.
  5. إدخال رقم العداد، وهو مكوّن من 10 أرقام.
الآن يمكننا التعرف على التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء 2019 .. بعد زيادة أسعار الكهرباء التي أعلنت في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في يوليو 2018، حيث تم إعلان زيادة فاتورة كهرباء الجديدة حسب الشرائح الجديدة لفواتير الكهرباء، ومن خلال هذا التقرير سيمكننا التعرف على الشرائح الجديدة، وكذلك الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة، ومن أهم الأسباب لزيادة الأسعار هذه وتعريفة الكهرباء الجديدة هي تحقيق عائد عادل لمرفق الكهرباء، وذلك حتى يقوم بالمشروعات الجديدة وتنمية قطاع الكهرباء بمصر، حتى يفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي عماد تشغيلها هو توافر الطاقة بجميع أنواعها وعلى رأسها الطاقة الكهربية، وذلك لأن صناعة الكهرباء هي الصناعة الأم لجميع الصناعات.
الزيادة الجديدة لاسعار الكهرباء 2018
التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء 2018

التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء

ويحاول مرفق الكهرباء عدم الضغط على المستهلك بفاتورة الكهرباء تتجاوز إمكانيته، لذلك كانت خطة رفع الدعم ممتدة حتى عام 2021، حيث يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخطوط مدروسة لرفع الدعم التدريجي، وهو الجهاز المنوط به تحديد تعريفة الكهرباء الخاصة بالمستهلكين، سواء كان الاستهلاك منزلي أو صناعي أو تجاري أو خدمي، لذلك فقد أعد الدراسات التالية:

أولاً: حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي على أساسها يتم تصميم تعريفه الكهرباء.

ثانيا: مراجعة وتقييم الهيكل التعريفي للكهرباء.

ثالثاً: إعداد مقترحات لإعادة هيكلة التعريفة والإلغاء التدريجي للدعم وأن يصل الدعم إلي مستحقيه.

رابعاً: حساب الأثر المتوقع من مقترحات إعادة هيكلة التعريفة على مستوى إنفاق الأسرة.

تعريفة الكهرباء الجديدة و7 شرائح جديدة

الشريحةالتعريفة بعد الزيادةالتعريفة قبل الزيادة
الشريحة الأولى تبدأ من صفر إلى 50 كيلو واتسعر الكيلو 22 قرشًاسعر الكيلو 13 قرشًا
الشريحة الثانية  تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات30 قرش22 قرش
الشريحة الثالثة تبدأ من 101 إلى 200 كيلو وات36 قرش28 قرش
الشريحة الرابعة تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات70 قرش55 قرش
الشريحة الخامسة تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات90 قرش75 قرش
الشريحة السادسة تبدأ من 651 إلى 1000 كيلو وات135 قرش125 قرش
الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات145 قرش135 قرش

طريقة الاستعلام عن فاتورة مارس 2019

  1. قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية.
  2. اختر الخدمات.
  3. اضغط”الاستعلام عن الفواتير”.
  4. قم باختيار اسم المحافظة.
  5. إدخال رقم العداد، وهو مكوّن من 10 أرقام.

مقدار الزيادة في قيمة فاتورة الكهرباء المنزلي بعد التعريفة الجديدة

الاستهلاكقيمة الفاتورة للمواطن
50 كيلو وات ساعة شهريا7.50 جنيه
100 كيلو وات ساعة شهريا19جنيه
200 كيلو وات ساعة شهريا60 جنيه
300 كيلو وات ساعة شهريا120 جنيه
400 كيلو وات ساعة شهريا189 جنيه
500 كيلو وات ساعة شهريا264 جنيه
600 كيلو وات ساعة شهريا339 جنيه
650 كيلو وات ساعة شهريا376.5 جنيه
750 كيلو وات ساعة شهريا511.5 جنيه
1000 كيلو وات ساعة شهريا809 جنيه
2000 كيلو وات ساعة شهريا2740 جنيه
3000 كيلو وات ساعة شهريا4090 جنيه

قيمة الاستهلاك الصناعي

  • يتم حساب الكيلو وات لمترو الأنفاق 40 قرش.
  • يتم احتساب استهلاك الصناعات الكثيفة، حد أدنى 40 قرش، ومتوسطة الجهد 70.9 قرش،  وفي أوقات الذروة 65.4 قرش، والجهد العالي 98.2 قرش.
  • يتم احتساب الصناعات ذات الجهد المتوسط لكل المشتركين 50 قرش، ومتوسط سعر 75.7 قرش، وفي أوقات الذروة 70.8 قرش، وفي غير أوقات الذروة 106.2 قرش.
  • يتم احتساب الفاتورة لشركات المياه والصرف الصحي 90 قرش للكيلو وات، وللجهد المنخفض لاستخدامات الري 35 قرش، ولباقي المشتركين 90 قرش.
  • يتم حساب الكيلو وات للإنارة العامة بسعر 105 قرش

وقد أتبع زيارة أسعار الكهرباء زيادة في أسعار المحروقات من مشتقات البترول من بنزين وسولار وغاز طبيعي وكذلك أنبوبة البوتجاز، لذا يجب على المواطن الاقتصاد في استخدام مصادر الطاقة المختلفة حتى لا يكون تأثير زيادة الأسعار مؤثر قوي على ميزانية كل أسرة.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  7. ربنا ينتقم منكم يا شوية حرامية وزبالة
    الكارت ب ١٠٠ جنيه كان الاول بيقعد اسبوعين دلواتي نزل ل٥ ايام وقلت الحمد لله دلواتي ٣ ايام بس
    ريتا ينتقم منكم اشد انتقام

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  9. يا عالم زبابع الناس تعمب ايه تسرق لما يبقي عندي مروحه ولنض موفره وتيجي الفاتوره ب800 جنيه عالم اوسخ ما يكون واضح اوي علاملت التقدم

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