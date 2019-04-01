الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أبريل 2019 | موعد الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء .. الآن تعريفة أسعار الكهرباء الجديدة

الاستعلام عن فاتورة كهرباء الجديدة فمن الجدير بالذكر ما صرح به وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر: أنه لا زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء أو تعريفة الكهرباء قبل شهر يوليه 2019، كما أضاف شاكر أن تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والذي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء قد بلغت قيمته ما يقارب 95 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وأن التعاقد تم على أساس احتساب سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات، وجاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال اجتماعه مع محرري الوسائل الإعلامية المهتمين بأخبار وزارة الكهرباء، حيث أكد شاكر أنه لا تغيير في أسعار الكهرباء حتى الأول من يوليو 2019.
الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أبريل 2019
- قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية.
- اختر الخدمات.
- اضغط”الاستعلام عن الفواتير”.
- قم باختيار اسم المحافظة.
- إدخال رقم العداد، وهو مكوّن من 10 أرقام.
التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء
ويحاول مرفق الكهرباء عدم الضغط على المستهلك بفاتورة الكهرباء تتجاوز إمكانيته، لذلك كانت خطة رفع الدعم ممتدة حتى عام 2021، حيث يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخطوط مدروسة لرفع الدعم التدريجي، وهو الجهاز المنوط به تحديد تعريفة الكهرباء الخاصة بالمستهلكين، سواء كان الاستهلاك منزلي أو صناعي أو تجاري أو خدمي، لذلك فقد أعد الدراسات التالية:
أولاً: حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي على أساسها يتم تصميم تعريفه الكهرباء.
ثانيا: مراجعة وتقييم الهيكل التعريفي للكهرباء.
ثالثاً: إعداد مقترحات لإعادة هيكلة التعريفة والإلغاء التدريجي للدعم وأن يصل الدعم إلي مستحقيه.
رابعاً: حساب الأثر المتوقع من مقترحات إعادة هيكلة التعريفة على مستوى إنفاق الأسرة.
تعريفة الكهرباء الجديدة و7 شرائح جديدة
|الشريحة
|التعريفة بعد الزيادة
|التعريفة قبل الزيادة
|الشريحة الأولى تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات
|سعر الكيلو 22 قرشًا
|سعر الكيلو 13 قرشًا
|الشريحة الثانية تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات
|30 قرش
|22 قرش
|الشريحة الثالثة تبدأ من 101 إلى 200 كيلو وات
|36 قرش
|28 قرش
|الشريحة الرابعة تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات
|70 قرش
|55 قرش
|الشريحة الخامسة تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات
|90 قرش
|75 قرش
|الشريحة السادسة تبدأ من 651 إلى 1000 كيلو وات
|135 قرش
|125 قرش
|الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات
|145 قرش
|135 قرش
طريقة الاستعلام عن فاتورة مارس 2019
- قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية.
- اختر الخدمات.
- اضغط”الاستعلام عن الفواتير”.
- قم باختيار اسم المحافظة.
- إدخال رقم العداد، وهو مكوّن من 10 أرقام.
مقدار الزيادة في قيمة فاتورة الكهرباء المنزلي بعد التعريفة الجديدة
|الاستهلاك
|قيمة الفاتورة للمواطن
|50 كيلو وات ساعة شهريا
|7.50 جنيه
|100 كيلو وات ساعة شهريا
|19جنيه
|200 كيلو وات ساعة شهريا
|60 جنيه
|300 كيلو وات ساعة شهريا
|120 جنيه
|400 كيلو وات ساعة شهريا
|189 جنيه
|500 كيلو وات ساعة شهريا
|264 جنيه
|600 كيلو وات ساعة شهريا
|339 جنيه
|650 كيلو وات ساعة شهريا
|376.5 جنيه
|750 كيلو وات ساعة شهريا
|511.5 جنيه
|1000 كيلو وات ساعة شهريا
|809 جنيه
|2000 كيلو وات ساعة شهريا
|2740 جنيه
|3000 كيلو وات ساعة شهريا
|4090 جنيه
قيمة الاستهلاك الصناعي
- يتم حساب الكيلو وات لمترو الأنفاق 40 قرش.
- يتم احتساب استهلاك الصناعات الكثيفة، حد أدنى 40 قرش، ومتوسطة الجهد 70.9 قرش، وفي أوقات الذروة 65.4 قرش، والجهد العالي 98.2 قرش.
- يتم احتساب الصناعات ذات الجهد المتوسط لكل المشتركين 50 قرش، ومتوسط سعر 75.7 قرش، وفي أوقات الذروة 70.8 قرش، وفي غير أوقات الذروة 106.2 قرش.
- يتم احتساب الفاتورة لشركات المياه والصرف الصحي 90 قرش للكيلو وات، وللجهد المنخفض لاستخدامات الري 35 قرش، ولباقي المشتركين 90 قرش.
- يتم حساب الكيلو وات للإنارة العامة بسعر 105 قرش
وقد أتبع زيارة أسعار الكهرباء زيادة في أسعار المحروقات من مشتقات البترول من بنزين وسولار وغاز طبيعي وكذلك أنبوبة البوتجاز، لذا يجب على المواطن الاقتصاد في استخدام مصادر الطاقة المختلفة حتى لا يكون تأثير زيادة الأسعار مؤثر قوي على ميزانية كل أسرة.
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التعليقات
حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من ساهم وأقر هذه الزيادة أو شارك فيها أو موافق عليها
حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من وافق على هذ
ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء
هذ الشعب لن يجد من يحنوا عليه واخيرا
صب في المصلحة صب
ولماذا تقوم الشركة حسابنا فى الشريحة من ١٠٠_٢٠٠كيلو وات على أساس ٣٩قرش بدل من ٣٦قرش على اى أساس
ربنا ينطقم منكم ياولاد ديك الكلب
ربنا ينتقم منكم يا شوية حرامية وزبالة
الكارت ب ١٠٠ جنيه كان الاول بيقعد اسبوعين دلواتي نزل ل٥ ايام وقلت الحمد لله دلواتي ٣ ايام بس
ريتا ينتقم منكم اشد انتقام
شكرا . أفصحت عن مافي نفسي
حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة يا ولاد الكلب
يا عالم زبابع الناس تعمب ايه تسرق لما يبقي عندي مروحه ولنض موفره وتيجي الفاتوره ب800 جنيه عالم اوسخ ما يكون واضح اوي علاملت التقدم
المقطم
يا رب يحرق دمكم ذى ما انتم حارقين دمنا