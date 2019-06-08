الاستعلام عن فاتورة النت… ودفع فاتورة النت المنزلي عن طريق خدمة My Tedata

الاستعلام عن فاتورة النت برقم التليفون الأرضي الكثير من عملاء تي داتا يبحثون عن كيفية معرفة فاتورة النت ودفع فاتورة الأنترنت المنزلي عن طريق فودافون كاش او عن طريق فيزا كارد أو عن طريق فوري أو بالطريقة العادية عن طريق مركز خدمة العملاء الموجودة في مراكز MY TE DATA. أو عن طريق خدمة فون كاش احدي خدمات البنك الأهلي المصري وغيرها من الخدمات الأخري الكثير وفي هذا المقال سوف نشرح لكم كيفية معرفة فاتورة الأنترنت المنزلي وكيفية السداد في خطوات بسيطة جدا سوف تساعدكم علي معرفة قيمة فاتورة النت وكيفية السداد الالكتروني.

الاستعلام عن فاتورة النت

من اجل الاستعلام عن فاتورة النت ودفع الفواتير يجب عليكم الدخول إلي موقع mytedat.

يجب عليكم أنشاء حساب جديد قبل تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة السر.

وعند أنشاء حساب جديد يجب اختيار المنطقة أو المحافظة التابع لها وإدخال رقم التليفون الأرضي وبعد ذلك أدخال رقم الموبايل وعمل تأكيد.

بعد ذلك أدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر وتأكيد كلمة السر سوف يتم إرسال كود تحقق علي الموبايل أو الجوال يجب أدخال كود التحقق والضغط علي تأكيد.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنكم الدخول إلي tedata الاستعلام عن فاتورة النت الصفحة الرئيسية من خلال أيقونه فواتيري .

سوف تجدون الأيام الباقية في الاشتراك وكيفية التجديد والتسديد الالكتروني عن طريق فودافون كاش أو فيزا كارد أو الأهلي فون.

يمكنكم التحدث مع خدمة عملاء تي داتا عن طريقة تي داتا الدعم الفني الشات أو الاتصال علي رقم خدمة عملاء تي داتا 111 والاستفسار عن فاتورة الأنترنت برقم التليفون الأرضي.

دفع فاتورة النت

يمكنكم دفع فاتورة النت عن طريق فودافون كاش. يجب الدخول علي الموبايل وكتابة الرمز الأتي *9*100# والضغط علي اتصال. أدخال قيمة الفاتورة الحقيقية المطلوب سدادها إلكترونيا. إدخال الرقم السري لمحفظة فودافون كاش. سوف يتم عمل الكارت او الفيزا وار سالها للموبايل الخاص بكم شاملة كل البيانات. التوجه إلي موقع my tedata وتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني والرقم السري. والضغط علي فواتيري تجديد الاشتراك وطلب السداد. اختيار ماستركارد وإدخال اسم صاحب البطاقة بالانجليزي. أدخال أرقام الكارت الموجودة وإدخال تاريخ الانتهاء وإدخال الرقم السري في الخانات الموجودة والضغط علي تأكيد دفع الفواتير. سوف يتم التأكد من الفيزا وتظهر رسالة بإتمام نجاح العملية. وسوف يتم رسالة إلي الجوال بإتمام العملية كما يمكنكم طباعة الفاتورة أن شئتم وهكذا يتم دفع الفاتورة أون لاين. يمكنكم أيضا معرفة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق موقع المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة.

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