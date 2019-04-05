الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، قدمت الشركة القابضة لنقل وتوزيع الكهرباء الكثير من الخدمات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، ومن أهمها خدمة للاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء، عن طريق إدخال قراءة العداد على موقع الشركة القابضة للكهرباء من قبل العميل، وسنقدم لكم اليوم في مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية، كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها من خلال خدمة فوري.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر مارس، أعلنت شركة الكهرباء عن تقديمها خدمة إلكترونية جديدة لتسهل على المواطن المصري الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة به، كما إن تلك الخدمة توفر الكثير من الجهد والوقت، كما إنها قامت بطرح خدمة جديدة عن طريق موقع إلكتروني يمكن من خلالها الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء شهريا، إذا كانت تلك الفاتورة لمحلات تجارية أو لمنازل، وتم إصدار تلك الخدمة بعد قرار زيادة سعر تعريفة الكهرباء لجميع القطاعات وذلك من شهر يوليو السابق، وتسبب ذلك القرار في إثارة الكثير من الجدل وحالة من الثرثرة من المواطنين.

الآن يمكنك الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس من موقع شركة الكهرباء الرسمي

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر مارس الجاري

أصبح الآن من السهل على كل مواطن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزله أو محله التجاري، وذلك من خلال الخدمة الإلكترونية التي قامت بإطلاقها وزارة الكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني، وللاستعلام اتبع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء من هنا.

اختيار أيقونة خدمات.

اختيار الاستعلام عن الفواتير.

اختر شركة الكهرباء التابعة للمحافظة التابع لها.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة من أي فاتورة كهرباء قديمة متوفرة لديك.

اضغط على كلمة بحث للحصول على الفاتورة المطلوب سدادها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الإسكندرية

طرحت شركة الكهرباء المصرية، موقع إلكتروني للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لمحافظة الإسكندرية، وللاستعلام عن الفاتورة يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاصة بشركة الكهرباء لمحافظة الإسكندرية من هنا.

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.

إدخال الرقم الآلي الخاص بك في المكان المخصص له.

الضغط على كلمة بحث لتظهر لك الفاتورة المطلوب سدادها.



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