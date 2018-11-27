عاجل | شاكر يوضح موعد الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء .. تعرف على فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2018 .. تعريفة أسعار الكهرباء التعريفة الأخيرة

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عاجل | شاكر يوضح موعد الزيادة في أسعار فاتورة الكهرباء .. تعرف على فاتورة الكهرباء شهر ديسمبر 2018 .. تعريفة أسعار الكهرباء التعريفة الأخيرة
التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء

صرح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر منذ قليل: أنه لا زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء أو تعريفة الكهرباء قبل شهر يولية 2019، كما أضاف شاكرأن تكلفة الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء والذي تعاقدت عليها وزارة الكهرباء قد بلغت قيمته ما يقارب 95 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وأن التعاقد تم على أساس احتساب سعر المليون وحدة حرارية 3 دولارات، وجاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال اجتماعه مع محرري الوسائل الإعلامية المهتمين بأخبار وزارة الكهرباء، حيث أكد شاكر أنه لاتغيير في أسعار الكهرباء حتى الأول من يوليو 2019.

الآن يمكننا التعرف على التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء 2018 .. بعد زيادة أسعار الكهرباء التي أعلنت في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر في يوليو 2018، حيث تم إعلان زيادة فاتورة كهرباء الجديدة حسب الشرائح الجديدة لفواتير الكهرباء، ومن خلال هذا التقرير سيمكننا التعرف على الشرائح الجديدة، وكذلك الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة، ومن أهم الأسباب لزيادة الأسعار هذه وتعريفة الكهرباء الجديدة هي تحقيق عائد عادل لمرفق الكهرباء، وذلك حتى يقوم بالمشروعات الجديدة وتنمية قطاع الكهرباء بمصر، حتى يفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي عماد تشغيلها هو توافر الطاقة بجميع أنواعها وعلى رأسها الطاقة الكهربية، وذلك لأن صناعة الكهرباء هي الصناعة الأم لجميع الصناعات.
الزيادة الجديدة لاسعار الكهرباء 2018
التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء 2018

التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء

ويحاول مرفق الكهرباء عدم الضغط على المستهلك بفاتورة الكهرباء تتجاوز إمكانيته، لذلك كانت خطة رفع الدعم ممتدة حتى عام 2021، حيث يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بخطوط مدروسة لرفع الدعم التدريجي، وهو الجهاز المنوط به تحديد تعريفة الكهرباء الخاصة بالمستهلكين، سواء كان الاستهلاك منزلي أو صناعي أو تجاري أو خدمي، لذلك فقد أعد الدراسات التالية:

أولاً: حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية التي على أساسها يتم تصميم تعريفه الكهرباء.

ثانيا: مراجعة وتقييم الهيكل التعريفي للكهرباء.

ثالثاً: إعداد مقترحات لإعادة هيكلة التعريفة والإلغاء التدريجي للدعم وأن يصل الدعم إلي مستحقيه.

رابعاً: حساب الأثر المتوقع من مقترحات إعادة هيكلة التعريفة على مستوى إنفاق الأسرة.

فمن المقرر اليوم الثلاثاء 21 يونيو عقد مؤتمر صحفي يتم الإعلان من خلاله التعريفة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2018، ومن الجدير بالذكر أنه ستخضع فواتير الكهرباء الجديدة لسبع شرائح، بيانها كالتالي:

تعريفة الكهرباء الجديدة و7 شرائح جديدة

الشريحة التعريفة بعد الزيادة التعريفة قبل الزيادة
الشريحة الأولى تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات سعر الكيلو 22 قرشًا سعر الكيلو 13 قرشًا
الشريحة الثانية  تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات 30 قرش 22 قرش
الشريحة الثالثة تبدأ من 101 إلى 200 كيلو وات 36 قرش 28 قرش
الشريحة الرابعة تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات 70 قرش 55 قرش
الشريحة الخامسة تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات 90 قرش 75 قرش
الشريحة السادسة تبدأ من 651 إلى 1000 كيلو وات 135 قرش 125 قرش
الشريحة السابعة من 0 إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش 135 قرش

طريقة الاستعلام عن فاتورة أكتوبر

  1. قم بالدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية.
  2. اختر الخدمات.
  3. اضغط”الاستعلام عن الفواتير”.
  4. قم باختيار اسم المحافظة.
  5. إدخال رقم العداد، وهو مكوّن من 10 أرقام.

مقدرار الزيادة في قيمة فاتورة الكهرباء المنزلي بعد التعريفة الجديدة

الاستهلاك قيمة الفاتورة للمواطن
50 كيلو وات ساعة شهريا 7.50 جنيه
100 كيلو وات ساعة شهريا 19جنيه
200 كيلو وات ساعة شهريا 60 جنيه
300 كيلو وات ساعة شهريا 120 جنيه
400 كيلو وات ساعة شهريا 189 جنيه
500 كيلو وات ساعة شهريا 264 جنيه
600 كيلو وات ساعة شهريا 339 جنيه
650 كيلو وات ساعة شهريا 376.5 جنيه
750 كيلو وات ساعة شهريا 511.5 جنيه
1000 كيلو وات ساعة شهريا 809 جنيه
2000 كيلو وات ساعة شهريا 2740 جنيه
3000 كيلو وات ساعة شهريا 4090 جنيه

قيمة الاستهلاك الصناعي والمشأت العامة

  • يتم حساب الكيلو وات لمترو الأنفاق 40 قرش.
  • يتم احتساب استهلاك الصناعات الكثيفة، حد أدنى 40 قرش، ومتوسطة الجهد 70.9 قرش،  وفي أوقات الذروة 65.4 قرش، والجهد العالي 98.2 قرش.
  • يتم احتساب الصناعات ذات الجهد المتوسط لكل المشتركين 50 قرش، ومتوسط سعر 75.7 قرش، وفي أوقات الذروة 70.8 قرش، وفي غير أوقات الذروة 106.2 قرش.
  • يتم احتساب الفاتورة لشركات المياه والصرف الصحي 90 قرش للكيلو وات، وللجهد المنخفض لاستخدامات الري 35 قرش، ولباقي المشتركين 90 قرش.
  • يتم حساب الكيلو وات للإنارة العامة بسعر 105 قرش

وقد أتبع زياراة أسعار الكهرباء زيادة في أسعار المحروقات من مشتقات البترول من بنزين وسولار وغاز طبيعي وكذلك أنبوبة البوتجار، لذا يج على المواطن الاقتصاد في استخدام مصادر الطاقة المختلفة حتى لا يكون تأثير زيادة الأسعار مؤثر قوي على ميزانية كل أسرة.

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