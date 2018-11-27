الآن استعلم وادفع فاتورة التليفون الأرضي بالرقم billing أكتوبر 2018 : ☎️ عبر موقع شركة المصرية للاتصالات we

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الاستعلام عن فاتورة التليفون شهر أكتوبر

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رابط الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي

كثيراً من الأشخاص يعانون من مشكلة تسجيل خط التليفون الخاص بهم بأسماء أشخاص آخرين، مما يشكل صعوبة شديدة في حالة الرغبة في إجراء أي تغيير على الخط أو الاشتراك في خدمة ما، حيث يتطلب ذلك من المستخدم الفعلي لخط التليفون اللجوء إلى الشخص المسجل باسمه الخط و الذي يكون أحياناً بدرجة قرابة بعيدة و يصعب الوصول إليه.

في حالة رغبتك في تحويل خط التليفون باسم أحد أقاربك أو باسم أي شخص أخر، يمكنك التوجه إلى مكتب العلاقات التجارية بالسنترال التابع لك (يجب أن تكون بصحبة الشخص الذي ستقوم بتحويل الخط منه أو إليه)، و تقوم بملء استمارة طلب تحويل خط التليفون إلى شخص أخر و سيقوم المكتب بإبلاغك بتأكيد دفعك للفاتورة الأخيرة و مصاريف تحويل الخط، ومن الجدير بالذكر أن مصاريف تحويل خط التليفون إلى شخص أخر : 150 جنيه مصري.