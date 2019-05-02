أعلنت الشركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها الرسمي على شبكات الانترنت، عن إصدار موقع للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي للعملاء المشتركين في نظام الربع سنوي، وهو سداد الفاتورة كل ثلاثة أشهر، كما تقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات لتسهيل معرفة المواطن لقيمة الفاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس لعام 2018، وتلك الخدمة متاحة لكل مواطن يمتلك خط أرضي، كما هناك خدمة الاشتراك في الإنترنت الأرضي وهذا عن طريق الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، وذلك بعد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة المصرية للاتصالات، ومن المعروف أن شركة المصرية للاتصالات تعد من أهم الشركات الخاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية، وقامت الشركة بتقسيم الفواتير على مدار السنة لأربع مرات بمعني معدل ربع سنوي حيث تصل على فاتورة كل ثلاثة شهور، وذلك لتيسر النفقات على المواطن، وشهور التحصيل هي أكتوبر وإبريل ويناير ويوليو.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

أولا: ندخل موقع الشركة المصرية للاتصالات الإلكتروني من هنا.

ثانيا: نقوم بإدخال كود المحافظة التابع لها التليفون الأرضي المرغوب الاستعلام عنه.

ثالثا: نقوم بإدخال رقم الهاتف في المكان المخصص له.

رابعا: نضغط على أيقونة أظهر الفواتير.

خامسا: سنجد أكثر من طريقة لدفع الفاتورة وهي أما من خلال مصارى أو من خلال خدمة فوري أو من خلال التوجه لأحد السنترالات المتواجدة بكل منطقة للدفع المباشر، أو من خلال كروت الائتمان.

كيفية الاشتراك في خدمة التليفون الأرضي

للتمكن من الانضمام لـ شركة المصرية للاتصالات والتقديم على خط تليفون أرضي، لابد من طلب استمارة طلب خط تليفون أرضي، وذلك عن طريق أقرب سنترال المصرية للاتصالات لمنطقتك، ودفع رسوم قدرها 55 جنيه مصري، ويرفق مع الاستمارة البطاقة الشخصية وعقد ملكية المنزل المرغوب إدخال خط أرضي فيه، وإذا كان المنزل إيجار فيتم تقديم عقد الإيجار ومعه إيصال مياه وإيصال كهرباء تم سداده، وترسل الشركة مندوب بعد يومان من تاريخ التقديم لتركيب الخط لك، ويمكنك أيضا شراء جهاز تليفون أرضي من السنترال نفسه أو من الخارج.

إليكم قائمة جديدة لأنظمة الشركة المصرية للاتصالات

بالصور كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون

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