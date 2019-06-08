الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي …البحث بالرقم والاسم والسداد الإلكتروني أون لاين

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الكثير منا الأفراد يريدون ويرغبون في معرفة فاتورة التليفون الأرضي والاستعلام عنها عن طريق شبكة الأنترنت المنزلي. وهناك من يرغب في التسديد ودفع الفواتير أون لاين أيضا. في هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية سوف نقوم بشرح كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم وكيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون من خلال موقع المصرية للاتصالات وأيضا الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب أو استعلام عن الرقم الجديد.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

من اجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون يجب الدخول إلي موقع الشركة المصرية للاتصالات. وضع كود المحافظة في الخانة الصغيرة. وضع رقم التليفون الأرضي في الخانة الكبيرة. الضغط علي إظهار الفواتير. سوف تظهر الفواتير الحالية المطلوب سداد القيمة المالية لها وكذلك يمكنكم أظهار الفواتير القديمة. يمكنكم الاستعلام عن فاتورة النت ودفع فاتورة النت من هنا أيضا.

دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

كتابة *9*100# والضغط علي اتصال في الجوال أو الموبايل. إدخال رقم المبلغ المالي المراد سداده للفاتورة الحالية أو لعدة فواتير مجمعة. سوف يتم استلام رسالة علي الموبايل يوجد فيها جميع بيانات الكارت أون لاين. الدخول علي موقع الشركة المصرية للاتصالات وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط علي سداد الفواتير أون لاين. إدخال بيانات الكارت أو الماستر كارد والرقم السري وتاريخ الانتهاء. سوف يتم إرسال رسالة إلي البريد الإلكتروني والي الجوال بنجاح عملية التسديد. يوجد إمكانية دفع الفواتير عن طريق الأهلي فون وعن طريق خدمة فوري.

خطوات مهمة لتحسين جودة الخط الأرضي وذياده سرعة الأنترنت المنزلي

عليكم الاقتراب من مكان راوتر الأنترنت أن أمكن أو التوصيل المباشر في حالة عدم وجود وأي فاي. يجب توصيل سلك الخط الأرضي للراوتر مباشر. يجب أبعاد سلك الخط الأرضي عن أي تيار كهربائي أو أي سلوك ذات أشاره عالية قد تؤثر على سرعة الأنترنت. يجب تفادي وجود أي لحامات أو وصلات في سلك الأنترنت والتأكد من عدم وجود ضوضاء أو وتشويش في سماعة التليفون الأرضي. من خلال رقم تي داتا الأرضي أو من خلال الدخول علي صفحة الراوتر ويمكنكم تغيير باسورد صفحة الراوتر وباسورد الوأي فأي لديكم.

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