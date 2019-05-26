الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى عن طريق النت اصبح سهلا الآن، ومن خلال هذه المقالة المخصصة لشقق الإسكان الاجتماعي، نشرح لكم طريقة التقديم للإسكان الاجتماعي والأوراق والمستندات المطلوبة مع توضيح طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وذلك تسهيلا على المواطنين في معرفة تفاصيل التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق التمويل العقاري، حيث تقوم وزارة الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن الوحدات السكنية المخصصة للإسكان الاجتماعي من فترة إلى اخرى، وهى مساحات تبدأ من 90 متر إلى ويكون سعرها 135000 جنيه، واليكم التفاصيل.
الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي
يمكنكم معرفة نتيجة الإسكان الاجتماعي من الصندوق العقاري وفى حالة طلب الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى من صندوق التمويل العقاري ويتم بالخطوات الأتية:
- الدخول على رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.
- كتابة الرقم القومي في المكان المخصص كما توضحه الصور.
- الضغط على البحث بالرقم القومي وانتظار نتيجة الاستعلام.
كما يوضح الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى عن بيان حالة الطلبات المقدمة سابقا.
كيفية التقديم في الإسكان الاجتماعي – الصندوق العقاري
هناك مجموعة من الخطوات في حالة الرغبة في تقديم الإسكان الاجتماعي وهى كما يلي:
بعد أن تقوم وزارة الإسكان بطرح وحدات سكنية مخصصة للإسكان الاجتماعي يتوجب عليك القيام بالخطوات التالية:
- تقديم الأوراق المطلوبة بالبريد إلى الجهة المخصصة بالإعلان مثل بنك التعمير والإسكان.
- تقوم الجهة بفرز تلك الطلبات والأوراق ورفعها إلى الوزارة.
- تقوم الوزارة بتحديد الأولويات الخاصة بالاستعلام عن العملاء المستحقين من خلال البحث الميداني عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- بعد المراجعة تقوم الجهة المسؤولة بالاستعلام الائتماني للعملاء.
- يمكن للعميل الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في هذا الوقت.
- يتم إرسال العميل للتوقيع كطرف ثاني وتقوم الجهة الممولة بتوقيع طرف ثالث.
- بعد إتمام هذه العمليات ترسل الجهة الممولة (الطرف الثاث) إلى العملاء وتقوم بمنحهم العقود والأموال المطلوبة والذهاب إلى الجهة المختصة لاستلام الوحدات.
الأوراق المطلوبة للتقدم في شقق الإسكان الاجتماعي
هناك مجموعة من المستندات المطلوبة والأوراق الخاصة بالتقديم لشقق الإسكان الاجتماعي من صندوق التمويل العقاري وذلك كما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة قسيمة الزواج للمتزوج – شهادة الوفاة للأرمل – قسيمة الطلاق للمطلق.
- صورة شهادة ميلاد الأبناء.
- شهادة إثبات الدخل وتكون موثقة وبتاريخ حديث من جهة العمل، ولأصحاب المهن الحرة من مكتب محاسب قانوني معتمد، ولأصحاب الأعمال صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
- بيانات المعاش للأرملة من التأمينات والمعاشات.
- العاملين خارج مصر تقدم شهادة دخل من جهة العمل وموثقة من القنصلية المصرية.
- تقدمي إيصال نور اتو مياه حديث بعنوان السكن الحالي.
- 100 جنيه مصروفات استعلام.
صندوق الإسكان الاجتماعي يدعم التمويل العقاري
يقدم الصندوق دعماً نقدياً بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 ألاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر وهو ما يعرف بالنظام المتدرج حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح. ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى لمشترى الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون
الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي بالهاتف
في حالة عدم القدرة على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عن طريق النت يمكنكم الاستعلام بالخط الساخن، من صندوق التمويل العقاري وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.
الخط الساخن – الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي
5777 – 5999 – 1188 – 090071117 – (من 9 صباحا – إلى 9 مساء)
حيث اصبح بإمكان الجميع الآن اجراء الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية.
ويمكنكم التعليق اسفل المقالة في الحالة الرغبة في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من الصندوق العقاري.
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التعليقات
٢٨٩٠٥٠١٠١٠٧٦٣٤
ينفع حد يقدملى بتوكيل عام منى لانى مسافر بالخارج دلوقتي
انا دفعت فلوس وسجلت ومجالي رساله وبعدين استعلمت علي الرقم القومي بقولي متسجلش
انا من الاعلان التاسع خارج الاولويه مركز كفر الدوار وكل ما استعلم عن النتيجه بالرقم القومي مره يقول الرقم غير مسجل ومره يقول الرقم غير صحيح هو لعب عيال
معرفة ميعاد الاستعلام عن الإعلان التاسع فى مدينة ٦اكتوبر وانا رأيت رقمى فى الأولوية مرة ٢٩٧٧١ ومرة ٢٣١٥٥ ومرة ٢١٥٥٧ودى آخر مرة ومشعرفةانا كدا داخل الأولوية ام خارجها
ابني ضمن من تقدم للاعلان الخامس في شهر ٢٠١٥/٨ وقد تحول من القاهرة الجديدة الي مدينة ١٥ مايو وتم اعادة الاستعلام لتغيير بياناته الاجتماعية وتقديم اعادة استعلام في شهر ديسمبر ٢٠١٨..وحين الاتصال بالتمويل العقاري يقولون الاوراراق تحت الدراسة رجاء مهرفة ماتم بشأن استلام شقة ابني
الاسم/احمد محمد حسن
بطاقة 28704120100559
ت/01151522207
01142269777
متي يتم معرفة الفائزين بالاعلان التاسع
عوز اعرف ازي اقدم على شقه انا ا ل مره اقدم
لو سمحت عوز اقدم طلب لشقه ايه المطلوب عامله
ده الرقم القومي ارجو الرد 29408181801156
كيف يتم الاستعلام عن المتقدمين للوحدلت السكنيه بالاحمر الاحمر …الاعلان الاخير
انا مقدمة لمدينة أسوان الجديدة في الإعلان التاسع
بالله عليكم انا قدمت في الإعلان السنة اللي فاتت ٢٠١٨ وعايز اعرف حالة الطلب قالولي لسة في مرحلة انشاء الطلب ممكن اعرف موقفي ايه
انا من الإعلان التاسع وظهر الاسم من حوالي سنه وحتى الآن مش عارفين اي حاجه افيدونا
عاوزه اعرف الاعلان
انا مش عرفها ادخل على الموقع ومش عرفها حاجة
اريد ان اعرف الاستعلام عن نتيجة القرعة في الاعلان العاشر للاسكان الاجتماعي حيث ان كل الارقام الساخنة لا تعمل.
اريد الاستعلام عن حاله طلبي للإعلان العاشر
مقدمة في الإعلان العاشر وعايزاعرف أسم نزل ولا ايه
مقدمة فى الإعلان العاشر
كل ما ادخل على موقع صندوق التمويل العقارى مش بيفتح
اريد الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي
انا مقدمه في الإعلان العاشر مش عا فه اوصل للرد مقبول ولا لا
انا مقدمه من 2008وخلصت كل شى فى البنك وجت معاينه عندى واسمى نزل فى الكشوف فى الاسماعيليه فى اسكان السماكين والى الان كل مسأل
مفيش اجابه
متى الرد على ا لا علان العاشر بالغردقة
متى الرد على الاعلان العاشر مدينة الغردقة
الاستعلام عن نتيجه الاعلان الحادي عشر وعن طلب الدعم
اريد الاستعلام عن شقة بالاعلان العاشر برقم ٤٢٢٥٢٢
الاستعلام عن الشقه برقم ٤٢٢٥٢٢
تمام
قدمت علي شقه من سنه ونصف الاول مقبول بعد كده الطلب معلق ولم يتم عليا بأي شئ جميع الارقام بتاعتككم لايام الرد عليها صبري على محمد الرقم القومي ٢٦٨١١٢٨٢٦٠١٧٣٣
الاستعلام عن الشقة الخاصة بى ف الإسكان الاجتماعى محل الشكوة الرقم ٢٨٨٠٤٢٦١٨٠٢٩٥١ دمنهور
الاستعلام عن الشقة الخاصة بى ف الإسكان الاجتماعى محل الشكوة الرقم ٢٨٨٠٤٢٦١٨٠٢٩٥١
ممكن تنزيل كشف باسماء الفائزين
انا مقدمة فى شهر مايو 2016، ولا اعلم اى شئ عن الطلب حتى الان. ايمان سعيد رزق عبد الغنى الرقم القومى. 28703280100605
احنا قدمنا من 2009ومفيش حاجة جات وبدخل الرقم القومى بيطلعلى ان الرقم غير موجود بالنظام اعمل ايه
حيث أن البيانات الخاصة بك غير موجودة على الموقع استعلم عبر الخط الساخن على الرقم 090071117 من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء
انا عوزه اعرف في العاشر من رمضان والمقدم كام والقسط ومساحتها وارجو الرد
يمكنك الاستعلام بالخط الساخن على الرقم 090071117 من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء
انا مقدمة من 2008 وحتى الآن لم استلم من أسيوط فيدوني انا مقبولة ولا مرفوض واسحب مقدم الحجز ولا ايه
يمكنك الدخول على نتائج الاعلانات ومعرفة هل تم قبلو اسمك واستكمال الاجراءات على الرابط
https://mff.gov.eg/wps/portal/!ut/p/z1/jZDLDoIwEEW_hi0zimDjrrpACIiKROzGoMGCQUoKgp9voyuMr9nN5JzJzQUGMbAyaXOeNLkok0LtO2btLUqsORkNPHuBBOnA9Rxj6RuICNs-EPihqYAgDIcjG-2ZAewfHz8MxV9-mEj1g_UxRFu50Xo1JeMNYmC9Am9iPoAvOVxgvBCHZye0PBiEA5PpKZWp1K9SnbOmqeqJhhp2XadzIXiR6kdx0fCdkom6gbhPQnWJ4ptzNovWo3c1ZniL/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
السلام عليكم الرجاء توضيح ماذا تعني العلامه الصفراء عندما يتم الاستعلام بالرقم القومي من خلال النت وجذاكم الله خير
ممكن التوضيح اكثر
لم يتم اعادة الاستعلام حتي الان منذ ان تم الاستعلام الاول من حوالي اكثر من ستة اشهر وارجو الرد مع الشكر
استعلام عن شقة
هل يوجد مرحله اخرة بعد 15/12
سيتم قريبا الاعلان وحدات سكنية للاعلان الحادي عشر
بنى سويف الثامنة
بالبحث على النت وجدت كلمه مقبول وتم الاستعلام الميدانى لكن حتى الان لم يرسل البنك اى رساله التعاقد حتى الان برجاء معرفه السبب
متى يتم الاستعلام الميدانى لحاجزى شقق الاعلان الثامن للكراسة الزرقاء لمدينة جمصه
متى موعد فتح الاسكان بالمنصورع الجديده