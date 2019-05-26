الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى عن طريق النت اصبح سهلا الآن، ومن خلال هذه المقالة المخصصة لشقق الإسكان الاجتماعي، نشرح لكم طريقة التقديم للإسكان الاجتماعي والأوراق والمستندات المطلوبة مع توضيح طريقة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وذلك تسهيلا على المواطنين في معرفة تفاصيل التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق التمويل العقاري، حيث تقوم وزارة الإسكان الاجتماعي بالإعلان عن الوحدات السكنية المخصصة للإسكان الاجتماعي من فترة إلى اخرى، وهى مساحات تبدأ من 90 متر إلى ويكون سعرها 135000 جنيه، واليكم التفاصيل.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يمكنكم معرفة نتيجة الإسكان الاجتماعي من الصندوق العقاري وفى حالة طلب الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومى من صندوق التمويل العقاري ويتم بالخطوات الأتية:

الدخول على رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.

كتابة الرقم القومي في المكان المخصص كما توضحه الصور.

الضغط على البحث بالرقم القومي وانتظار نتيجة الاستعلام.

كما يوضح الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى بالرقم القومى عن بيان حالة الطلبات المقدمة سابقا.

كيفية التقديم في الإسكان الاجتماعي – الصندوق العقاري

هناك مجموعة من الخطوات في حالة الرغبة في تقديم الإسكان الاجتماعي وهى كما يلي:

بعد أن تقوم وزارة الإسكان بطرح وحدات سكنية مخصصة للإسكان الاجتماعي يتوجب عليك القيام بالخطوات التالية:

تقديم الأوراق المطلوبة بالبريد إلى الجهة المخصصة بالإعلان مثل بنك التعمير والإسكان.

تقوم الجهة بفرز تلك الطلبات والأوراق ورفعها إلى الوزارة.

تقوم الوزارة بتحديد الأولويات الخاصة بالاستعلام عن العملاء المستحقين من خلال البحث الميداني عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بعد المراجعة تقوم الجهة المسؤولة بالاستعلام الائتماني للعملاء.

يمكن للعميل الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي في هذا الوقت.

يتم إرسال العميل للتوقيع كطرف ثاني وتقوم الجهة الممولة بتوقيع طرف ثالث.

بعد إتمام هذه العمليات ترسل الجهة الممولة (الطرف الثاث) إلى العملاء وتقوم بمنحهم العقود والأموال المطلوبة والذهاب إلى الجهة المختصة لاستلام الوحدات.

الأوراق المطلوبة للتقدم في شقق الإسكان الاجتماعي

هناك مجموعة من المستندات المطلوبة والأوراق الخاصة بالتقديم لشقق الإسكان الاجتماعي من صندوق التمويل العقاري وذلك كما يلي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة قسيمة الزواج للمتزوج – شهادة الوفاة للأرمل – قسيمة الطلاق للمطلق.

صورة شهادة ميلاد الأبناء.

شهادة إثبات الدخل وتكون موثقة وبتاريخ حديث من جهة العمل، ولأصحاب المهن الحرة من مكتب محاسب قانوني معتمد، ولأصحاب الأعمال صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

بيانات المعاش للأرملة من التأمينات والمعاشات.

العاملين خارج مصر تقدم شهادة دخل من جهة العمل وموثقة من القنصلية المصرية.

تقدمي إيصال نور اتو مياه حديث بعنوان السكن الحالي.

100 جنيه مصروفات استعلام.

صندوق الإسكان الاجتماعي يدعم التمويل العقاري

يقدم الصندوق دعماً نقدياً بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 ألاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر وهو ما يعرف بالنظام المتدرج حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح. ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى لمشترى الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي بالهاتف

في حالة عدم القدرة على الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي عن طريق النت يمكنكم الاستعلام بالخط الساخن، من صندوق التمويل العقاري وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

الخط الساخن – الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

5777 – 5999 – 1188 – 090071117 – (من 9 صباحا – إلى 9 مساء)

حيث اصبح بإمكان الجميع الآن اجراء الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال موقع هيئة المجتمعات العمرانية.

ويمكنكم التعليق اسفل المقالة في الحالة الرغبة في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من الصندوق العقاري.

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