الاستعلام عن المخالفات المرورية وكيفية دفع مخالفة مرورية عن طريق النت

نقدم شرح طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر أصبح أمرا أكثر سهولة من قبل، فبدلاً من أن تضطر للوقوف في صفوف الزحام، يمكنك الاستعلام عنها إلكترونياً وخلال دقائق فقط حيث وفرت بوابة الحكومة المصرية خدمة استعلام عن مخالفة مرورية عبر بوابتها إلكترونياً، وذلك للتسهيل على المواطنين، ويمكن ذلك في أي مكان داخل مصر، دون الذهاب لمكاتب المرور وإهدار الوقت.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

يمكنك استعلام عن عن مخالفة مرورية من خلال إتباع هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الحكومة المصرية الإلكترونية وقم بالاختيار بين خدمات المرور “المخالفة المرورية” التي تود الاستعلام عنها، سوف تظهر لك صفحة بها الاختيارات الآتية:

مخالفات خاصة برخصة القيادة.

الخدمات الخاصة بمتابعة الطلبات.

قُم باختيار “الخدمة الخاصة بمخالفات رخصة القيادة”، وتلقائياً سينتقل بك المتصفح، إلى صفحة خاصة بإدخال البيانات والمعلومات، الخاصة برقم لوحتك المرورية الخاصة بالسيارة أو المركبة، قم بإدخال المحافظة التي تتبعها، ونوع الترخيص والوحدة التي صدر منها الترخيص، ثم أنُقر “إجمالي المخالفات” فيظهر لك إجمالي المخالفات التي تريد الاستعلام عنها.

طريقة دفع مخالفة مرورية الكترونيا

بعد عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية، يمكنك التسديد إلكترونياً عن طريق الخطوات التالية:

أولاً التسجيل في موقع خدمة فوري.

ثم قم بتحديد الموقع الخاص بك، والمنطقة والمحافظة.

قم بعد ذلك بإدخال رقمك القومي، كما يجب أن تكون بطاقتك سارية.

وبعد ملء جميع البيانات السابقة، أدخل رقم اللوحة المرورية لسيارتك، واكتب بعدها رقم هاتفك المحمول، ثم قم بالضغط على تم، وبذلك أتممت عملية دفع مخالفة مرورية الكترونيا.

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