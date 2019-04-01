الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر أبريل 2019 | تعرف على قانون المرور الجديد .. رابط موقع الاستعلام عن المخالفات

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة المعدنية أصلح من السهل واليسير التعرف على قيمة مخالفات المرور على أي سيارة بمصر من خلال رابط الاستعلام عن مخالفات المرور الجديد، وكذلك يمكن الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية من خلال هاتفك المحمول عن طريق إرسال رسالة قصيرة برقم اللوحة المعدنية، إلى الرقم 92333، وبتكلفة هذه الخدمة هي 150 قرشا، وسيم خلال دقائق الرد عليك برسالة بإجمالى قيمة المخالفات والرسوم للسيارة المستعلم عنها، كما أن الخدمة متاحة لمشتركى جميع شركات المحمول المصرية وتغطى هذه الخدمة جميع محافظات مصر.
الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة المعدنية
يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية وكذلك تفاصيل المخالفات المرورية من خلال الرابط التالي:
رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة
ومن الجدير بالذكر ما قام به مجلس الوزراء بإقرار قانون المرور الجديد 2018 مشتملا على القواعد الأساسية للسلامة التي تضمن الأمان للفرد والمجتمع وتساهم بشكل كبير في وقف نزيف الأسفلت الذي ازداد بالسنوات الأخيرة، والذي كان السبب الرئيسي له عدم التزام السائقين بالقواعد المنطقية العالمية للمرور، مما كان سببا رئيسيا لوضع الحكومة القواعد الملزمة وتغليظ العقوبات للحد من الحوادث، فكان قانون المرور الجديد 2018 هو السبيل لتحقيق ذلك
تعرف على القانون كما يمكنك أيضا عزيزي القارئ التعرف على أبرز العقوبات المذكورة بالقانون مما يعيق السائق من التجرؤ على تخطيها وإلزامه بالالتزام، كما يعرض المقال أيضا الشروط التي يتبعها كل متقدم للرخصة للحصول عليها، والتي تتضمّن قانون المرور الجديد.
عقوبات قانون المرور الجديد 2018
يكون أساس القانون أن يكون لكل سائق 30 نقطة، ويتم الخصم من هذه النقاط مع كل مخالفة، ويكون حسب نوع المخالفة من شرائح خمسة من أنواع المخالفات، تعرف على الشرائح الخمسة من هنا.
- مبلغ غرامة السير بمواد محظورة من 200 إلى 5000 جنيه.
- مبلغ غرامة التعدي على أحد رجال المرور من 300 إلى 1500 جنيه.
- مبلغ غرامة ترك السيارة في الطريق معطلة دون أن يقوم قائدها بالإبلاغ عن العطل من 200 إلى 2000 جنيه.
- مبلغ غرامة مخالفة رجل المرور من 500 وحتى 1000 جنيه.
- مبلغ الغرامة في تعطيل حركة المرور من 500 وحتى 2000 جنيه.
- مبلغ غرامة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الخمور من 1000 وحتى 3000 جنيه.
- غرامة السير بمركبة ليس لها فرامل من 300 وحتى 1500 جنيه.
- غرامة تجاوز السرعة المقررة بالقانون من 300 وحتى 1500 جنيه.
- مبلغ غرامة فعل فاضح في الطريق العام من 300 وحتى 1500 جنيه.
- مبلغ غرامة ترك المصابين على الطرق وعدم الاهتمام بهم بعد حادث مروري تصل إلى 1000 جنيه.
- مبلغ غرامة السير بمركبة ينبعث منها دخان أسود كريه من 500 وحتى 1500 جنيه.
- مبلغ غرامة عدم وجود طفاية حريق تصل إلى 300 جنيه.
- القيادة برخصة ملغاه من 1000 وحتى 3000 جنيه.
- غرامة استعمال أجهزة تؤثر على الرادار 1500 وحتى 3000 جنيه.
- عدم استعمال لوحات معدنية للسيارة من 300 وحتى 1500 جنيه.
جدول بقيمة المخالفات حسب القانون الجديد الحد الأدنى والأقصى
|الاعتداء على رجال المرور
|300 جنيه
|1500 جنيه
|تجاوز السرعة المقررة على الطرق
|300 جنيه
|1500 جنيه
|ترك مركبة ونجم عنها عطل فى حركة المرور
|200 جنيه
|2000 جنيه
|عدم اتباع تعليمات رجل المرور
|500 جنيه
|1000 جنيه
|عدم وجود طفاية فى السيارة
|300 جنيه
|300 جنيه
|ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب
|300 جنيه
|1500 جنيه
|السير بالمركبة التى تنبعث منها رائحة كريهة
|500 جنيه
|1500 جنيه
|التسبب فى تعطيل حركة المرور
|500 جنيه
|1500 جنيه
|عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق
|1000 جنيه
|1000 جنيه
|عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
|300 جنيه
|1500 جنيه
|السير بدون فرامل
|300 جنيه
|1500 جنيه
|عدم الإرشاد عن قائد المركبة فى وقت معين
|500 جنيه
|1000 جنيه
|استخراج رخصة قيادة بدلاً من الملغاة
|1000 جنيه
|3000 جنيه
|استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار
|1500 جنيه
|3000 جنيه
شروط استخراج رخصة القيادة في قانون المرور الجديد تابع الصفحة القادمة
التعليقات
موافقة بشرط تطبيقه على جميع الفئات دون تمييز
إنتم شويه حراميه وخلاص عايزين تلموا فلوس من الشعب بأى طريقه ولكن مين هيدفع إذا وقع الفقير إلا مش لاقى يأكل ولا الغنى ولا صاحب المناصب يبقى مافيش عدل يبق القانون على السائق البسيط هذا هو رأي
لم يتعرض القانون من قريب او بعيد كالعادة فى مصر لكيفية حماية المواطن من تعسف من يطبق القانون حيث ان كل المخالفات باستثناء تجاوز السرعة مرجعيتها الى سلطة تقديرية و اهواء شخصية لمن يطبق القانون . ان اردتم الالتزام فعليكم بالحيادية .كلنا بشر لايوجد بيننا انبياء ….
طبعا كده امين الشرطه كان بياخد 20 جنيه ويعدى دلوقتى الامين عاوز 100
من سنتين كان امين الشرطه راكب موتسكل دلوقتى 90 فى الميه منهم جابو عربيات على الزيرو من فين………?
…..
طبعا كده امين الشرطه كان بياخد 20 جنيه ويعدى دلوقتى الامين عاوز 100
من سنتين كان امين الشرطه راكب موتسكل دلوقتى 90 فى الميه منهم جابو عربيات على الزيرو من فين………?
وما الذي افعله لو ظلمني الشرطي
رجال المرور يقدموا مشروع القانون الزي يخدم مصالحهمبدعوي الصالح العام ويقوموا بتنفيذه وهوه ده اسلوب الظالمين المعتدين في كل النظم الظالمة في العالم
بجد حرام كل قانون جديد ذياده في قيمه الغرامة تساوي ذياده في قيمه الرشوة حنفضل كده لحد امتى هوا فعلا أصبحت كل القوانين الجديده عباره عن جبايه لو الناس اللي بتحط هذه القوانين عندها خلفيه عن الشارع ومشاكله كان حيبقي القانون بطريقه مختلفه
الحكومه دايما تستهبل علشان مجلس الشعب شويه لطوخ يوافقواا بس
صدقت والله شوية لطوخ مالهم قيمة ولاصوت ولافايدة من وجودهم
هو فين الطرق اصلا لمو الأول العربيات إلا من غير نمر ولارخص وبعدين دور على إلا ماشي معاه رخصة ياعالم يا
الناس الفقراء يدفعوا كل يوم 1000او500حرم عليكم حسبي اللةونعم الوكيل
‘معدني لأي لازمة على الإطلاق الشحنة أفضل من الرخص كل سواق يقعد على باب جامع وربنا يسهلها
مستشار سامى مختار رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق واسرهم
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للتعرف على انشطة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق واسرهم ومشاريعها واهدافها يمكنكم الدخول على جوجل وكتابة اسم الجمعية ومشاهدة اخبار وصور وفديوهات الجمعية وتواصلوا معنا .
-الجمعية تدعوكم لزيارة مقرها والمركز المصرى لنشر الوعى بالسلامة على الطرق التابع لها للتعرف عن قرب على مشاريع نشر الوعى بالسلامة على الطرق لجميع طوائف الشعب لخفض معدلات حوادث الطرقوالمشاركة فيه.
للتواصل 01223132639 – 01090023106 — 3247600—03
فاكس 5366380/03
الدول العربية فيها ظلم والقانون دة يطبق في الخليج يعني مثلا اخر خبر لما واحد سايق عربيته وطالب ضغط علي مثبت السر عة والزرار علق وهو ماشي اتصل بالنجدة في ثواني وجهوه و3 عربيات بقو علي الطريق جمبه يوسعوا الطريق وتم الاجراءات عبر التليفون والسيارة هدت السرعة لما دة يطبق واكتر لاننا مصر يبقي يصلح قانون جديد
حضرتك فاهم ولا حافظ وخلاص مثبت السرعه ملوش اى حاجه بالفرامل وعند ماتلمس بيقف المثبت ولو عطل زي ماحضرتك قلت بتقف السياره عادى بكل راحه للعلم انا عايش فى الخليج وسيارتى فيها مثبت
كلة لم فلوس وخلاص شوية حرامية البلد خربت وخلاص
الموضوع كله شحاته ولم فلوس
الموضوع كله شحاته ولم فلو من الناس حسبنا الله ونعم الوكيل
يطبق علي فيفي عبدة الرقصة..
موافقون بس يارب الي واقف يسجل النقاط يكون يعرف ربنا ويدى كل وحد حقه ومايظلمش حد زى ما بيحصل
أفضل تعليق على أى قانون فى مصر هو السكووووت.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
موافقون بس يطبق على الشرطة والجيش والقضاة ووكلاء النيابة
الاغنياء ونبطلوا المحسوبية بس فى ظلم فى قانون المخدرات
المفروض السواقة تحت تأثيرها لاكن انا فايق خلاص
بعد شغلى انا حر
موافقون بشرط تطبيق القانون علي كل المصريين الشرطه و الجيش و القضاء اللي مش بيركبو نمر اصلا المساوه في الطلم عدل