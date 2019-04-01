الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر أبريل 2019 | تعرف على قانون المرور الجديد .. رابط موقع الاستعلام عن المخالفات

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة المعدنية أصلح من السهل واليسير التعرف على قيمة مخالفات المرور على أي سيارة بمصر من خلال رابط الاستعلام عن مخالفات المرور الجديد، وكذلك يمكن الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية من خلال هاتفك المحمول عن طريق إرسال رسالة قصيرة برقم اللوحة المعدنية، إلى الرقم 92333، وبتكلفة هذه الخدمة هي 150 قرشا، وسيم خلال دقائق الرد عليك برسالة بإجمالى قيمة المخالفات والرسوم للسيارة المستعلم عنها، كما أن الخدمة متاحة لمشتركى جميع شركات المحمول المصرية وتغطى هذه الخدمة جميع محافظات مصر.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة المعدنية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية وكذلك تفاصيل المخالفات المرورية من خلال الرابط التالي:

ومن الجدير بالذكر ما قام به مجلس الوزراء بإقرار قانون المرور الجديد 2018 مشتملا على القواعد الأساسية للسلامة التي تضمن الأمان للفرد والمجتمع وتساهم بشكل كبير في وقف نزيف الأسفلت الذي ازداد بالسنوات الأخيرة، والذي كان السبب الرئيسي له عدم التزام السائقين بالقواعد المنطقية العالمية للمرور، مما كان سببا رئيسيا لوضع الحكومة القواعد الملزمة وتغليظ العقوبات للحد من الحوادث، فكان قانون المرور الجديد 2018 هو السبيل لتحقيق ذلك

تعرف على القانون كما يمكنك أيضا عزيزي القارئ التعرف على أبرز العقوبات المذكورة بالقانون مما يعيق السائق من التجرؤ على تخطيها وإلزامه بالالتزام، كما يعرض المقال أيضا الشروط التي يتبعها كل متقدم للرخصة للحصول عليها، والتي تتضمّن قانون المرور الجديد.

عقوبات قانون المرور الجديد 2018

يكون أساس القانون أن يكون لكل سائق 30 نقطة، ويتم الخصم من هذه النقاط مع كل مخالفة، ويكون حسب نوع المخالفة من شرائح خمسة من أنواع المخالفات، تعرف على الشرائح الخمسة من هنا.

مبلغ غرامة السير بمواد محظورة من 200 إلى 5000 جنيه. مبلغ غرامة التعدي على أحد رجال المرور من 300 إلى 1500 جنيه. مبلغ غرامة ترك السيارة في الطريق معطلة دون أن يقوم قائدها بالإبلاغ عن العطل من 200 إلى 2000 جنيه. مبلغ غرامة مخالفة رجل المرور من 500 وحتى 1000 جنيه. مبلغ الغرامة في تعطيل حركة المرور من 500 وحتى 2000 جنيه. مبلغ غرامة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الخمور من 1000 وحتى 3000 جنيه. غرامة السير بمركبة ليس لها فرامل من 300 وحتى 1500 جنيه. غرامة تجاوز السرعة المقررة بالقانون من 300 وحتى 1500 جنيه. مبلغ غرامة فعل فاضح في الطريق العام من 300 وحتى 1500 جنيه. مبلغ غرامة ترك المصابين على الطرق وعدم الاهتمام بهم بعد حادث مروري تصل إلى 1000 جنيه. مبلغ غرامة السير بمركبة ينبعث منها دخان أسود كريه من 500 وحتى 1500 جنيه. مبلغ غرامة عدم وجود طفاية حريق تصل إلى 300 جنيه. القيادة برخصة ملغاه من 1000 وحتى 3000 جنيه. غرامة استعمال أجهزة تؤثر على الرادار 1500 وحتى 3000 جنيه. عدم استعمال لوحات معدنية للسيارة من 300 وحتى 1500 جنيه.

جدول بقيمة المخالفات حسب القانون الجديد الحد الأدنى والأقصى

الاعتداء على رجال المرور 300 جنيه 1500 جنيه تجاوز السرعة المقررة على الطرق 300 جنيه 1500 جنيه ترك مركبة ونجم عنها عطل فى حركة المرور 200 جنيه 2000 جنيه عدم اتباع تعليمات رجل المرور 500 جنيه 1000 جنيه عدم وجود طفاية فى السيارة 300 جنيه 300 جنيه ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب 300 جنيه 1500 جنيه السير بالمركبة التى تنبعث منها رائحة كريهة 500 جنيه 1500 جنيه التسبب فى تعطيل حركة المرور 500 جنيه 1500 جنيه عدم الاهتمام بالمصابين على الطريق 1000 جنيه 1000 جنيه عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور 300 جنيه 1500 جنيه السير بدون فرامل 300 جنيه 1500 جنيه عدم الإرشاد عن قائد المركبة فى وقت معين 500 جنيه 1000 جنيه استخراج رخصة قيادة بدلاً من الملغاة 1000 جنيه 3000 جنيه استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار 1500 جنيه 3000 جنيه

شروط استخراج رخصة القيادة في قانون المرور الجديد تابع الصفحة القادمة