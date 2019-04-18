الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019 بالرقم القومي الهيئة الوطنية للانتخابات للإدلاء في التعديلات الدستورية

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019 هو أكثر ما يبحث عنه المواطنون خلال الساعات الحالية، وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، وذلك من خلال الرقم القومي المكون من 14 رقم، حيث من المقرر أن يتم عقد انتخابات الإدلاء للتعديلات الدستورية خلال الفترة 22 و23 و24 أبريل الجاري 2019، ويبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الحالية عن أماكن اللجان الانتخابية، هذا ونقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019، وذلك من خلال الرقم القومي فقط، عبر الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تتيح تلك الخدمة من خلال الموقع الرسمي لها.

كما سيكون يوم 20/4/2019 هو يوم بدء انتخابات الإدلاء للتعديلات الدستورية، وذلك خارج البلاد بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، كما سنوفر لكم من خلال هذا التقرير المزيد من المعلومات التي تتعلق بانتخابات التعديلات الدستورية، والطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، تابعونا من خلال التقرير لمعرفة المزيد.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكنكم الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال مجموعة من الخطوات التي سنقوم بتوضيحها لكم من خلال هذا المقال، ويمكنكم إجراء تلك الخطوات باستخدام الرقم القومي فقط، وهذه الخطوات يمكن القيام بها من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ويمكنكم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

قم في البداية بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

قم بإدخال الرقم القومي “14 رقم” في المكان المخصص له.

قم بالضغط على استعلم وانتظر حتى تظهر النتيجة.

التعديلات الدستورية 2019

تبدأ انتخابات الإدلاء بالتعديلات الدستورية يوم 20/4/2019، وسيكون هذا اليوم مخصص لإنتخابات المصريين من خارج البلاد، أما الانتخابات التي ستعقد داخل حدود مصر ستبدأ يوم 22/4/2019، وتستمر على مدار يومي 23 و24/4/2019، هذا وقد أعلنت المصادر أنه يتاح للمواطن الإدلاء بصوته في محافظة أخرى غير التي ينتمي لها دون إتمام إجراءات التسجيل المسبق أمام المحكمة الابتدائية والشهر العقاري.

هذا وقد قامت مجموعة من الأحزاب السياسية المختلفة خلال الفترة الأخيرة بعمل ندوات بهدف توعية المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم فيما يخص التعديلات الدستورية، وهذه التعديلات تمثل أولى التعديلات التي تمت على دستور 2014.

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