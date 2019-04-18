إعرف لجنتك الانتخابية 2019 بالرقم القومي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

إعراف لجنتك الانتخابية 2019 الآن بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي للمواطن المكون من 14 رقم، هذا وقد إقترب موعد الانتخابات للإدلاء بالتعديلات الدستورية 2019 والمقرر عقدها في الفترة ما بين 22 وحتى 24 أبريل 2019 الجاري، ولهذا فإن الكثير من المواطنين يحاولون خلال تلك الفترة معرفة الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية، حيث نقدم لكم اليوم ومن خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019، وذلك من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي فقط.

إعرف لجنتك الانتخابية 2019

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات إمكانية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2019، حيث يمكنكم الاستعلام عن أماكن اللجان استعدادا للمشاركة في انتخابات التعديلات الدستورية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

قم بإدخال الرقم القومي “14 رقم” في المكان المخصص له.

قم بالضغط على استعلم وانتظر حتى تظهر النتيجة.

مواعيد انتخابات 2019

تأتي مواعيد انتخابات 2019 للتعديلات الدستورية في الفترة التالية:

بداية من يوم 20 أبريل 2019 الجاري، انتخابات التعديلات الدستورية للمصريين خارج البلاد. بداية من يوم 22 أبريل 2019 وحتى يوم 24 أبريل 2019، انتخابات التعديلات الدستورية في مصر.

هذا وقد قامت أعداد كبيرة من الأحزاب السياسية في مصر بعمل ندوات توعية للمواطنين بأهمية الإدلاء بآرائهم في التعديلات الدستورية، مؤكدة على ضرورة الذهاب إلى لجان الانتخابات والإدلاء بآرائهم، وخلال هذا التقرير سنتناول معكم التعديلات الدستورية التي تم إقرارها لأول مرة على دستور 2014.

التعديلات الدستورية 2019

إليكم مجموعة التعديلات الدستورية التي تم إقرارها على مواد دستور 2014، والتي ستقام انتخابات الإدلاء بها من قبل المواطنين في أيام 22 و23 و24 من أبريل الجاري،وذلك بالنسبة للجان الانتخابات التي ستقام في جميع مدن ومحافظات مصر، أما بالنسبة للمصريين خارج البلاد، فإن مواعيد الانتخابات من المقرر أن تبدأ يوم 20 أبريل 2019.

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