الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى عبر الهيئة الوطنية للانتخابات فى الاستفتاء على الدستور

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى أصبح الأن متاح لجميع المصريين خارج مصر وداخلها، وذلك بعد أن قامت اللجنة العليا للانتخابات، بانشاء خدمة الكترونية لتيسير الحصول على كل المعلومات اللازمة لكل ناخب، تسهل له معرفة لجنته الانتخابية ومكانها بالتفصيل حتى يذهب للانتخابات دون عناء، ذلك من خلال خدمة اعرف لجنتك، والموجودة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ننشر لكم التفاصيل الكاملة لمواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتى ستبدأ باذن الله يوم 19، 20، 21 ابريل 2019، وسيكون ذلك للمصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية ، أما بالنسبة لجموع المصريين داخل مصر فسيكون موعد الانتخابات فى أيام 20، 21، 22 ابريل.

الان اعرف لجنتك من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي

نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كل التفاصيل الخاصة بخدمة اعرف لجنتك على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من خلال الدخول الى هذا الرابط

استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية ورقم الكشف واللجنة الفرعية بالرقم القومي من موقع الهيئة الوطنية

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر 5151 للخطوط المحمول

الشركة المصرية للاتصالات وفرت لكل المواطنين المصريين خدمة رائعة تسهل لك الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر رقم الخط الساخن 141 الخاص بالشبكة، وايضا لمن يمتلك الواى فاى من خلال رقم 5151، يمكن الاتصال لمعرفة بيانات الناخب.

كان مجلس النواب قد وافق على التعديلات الدستورية المقترحة بأغلبية عدد 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا كلنوا قد شاركوا في الجلسة العامة، بينما قد رفض التعديلات 22 نائبًا،و امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.

و قد بدأ منذ الصباح الباكر اجراء التعديلات الدستوريةفى جميع السفارات و القنصليات المصرية فى جميع دول العالم.

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