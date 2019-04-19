الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى عبر الهيئة الوطنية للانتخابات فى الاستفتاء على الدستور

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى أصبح الأن متاح لجميع المصريين خارج مصر وداخلها، وذلك بعد أن قامت اللجنة العليا للانتخابات، بانشاء خدمة الكترونية لتيسير الحصول على كل المعلومات اللازمة لكل ناخب، تسهل له معرفة لجنته الانتخابية ومكانها بالتفصيل حتى يذهب للانتخابات دون عناء، ذلك من خلال خدمة اعرف لجنتك، والموجودة على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
الاستفتاء على التعديلات الدستورية
ننشر لكم التفاصيل الكاملة لمواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتى ستبدأ باذن الله يوم 19، 20، 21 ابريل 2019، وسيكون ذلك للمصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية ، أما بالنسبة لجموع المصريين داخل مصر فسيكون موعد الانتخابات فى أيام 20، 21، 22 ابريل.
الان اعرف لجنتك من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي
نقدم لكم فى موقع نجوم مصرية كل التفاصيل الخاصة بخدمة اعرف لجنتك على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من خلال الدخول الى هذا الرابط
استعلم عن مقر لجنتك الانتخابية ورقم الكشف واللجنة الفرعية بالرقم القومي من موقع الهيئة الوطنية
الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات2018
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية عبر 5151 للخطوط المحمول
الشركة المصرية للاتصالات وفرت لكل المواطنين المصريين خدمة رائعة تسهل لك الاستعلام عن اللجان الانتخابية عبر رقم الخط الساخن 141 الخاص بالشبكة، وايضا لمن يمتلك الواى فاى من خلال رقم 5151، يمكن الاتصال لمعرفة بيانات الناخب.
كان مجلس النواب قد وافق على التعديلات الدستورية المقترحة بأغلبية عدد 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا كلنوا قد شاركوا في الجلسة العامة، بينما قد رفض التعديلات 22 نائبًا،و امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.
و قد بدأ منذ الصباح الباكر اجراء التعديلات الدستوريةفى جميع السفارات و القنصليات المصرية فى جميع دول العالم.
التعليقات
27912030104049
معرف اللجنة الانتخابية
28803011702083
٢٨٠١١١٧٠٢٠١٦٩٥
ايهاب مصطفى
استعلام عن لجنتى الانتخابيه
بيانات اللجنة الانتخابية
لجنتك الانتخابية: مدرسة جمال حمدان الابتدائية
محافظة: الاسكندرية
قسم: ثان الرمل
العنوان : مجمع المدارس ش 20
رقم اللجنة الفرعية: 45
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3417
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
الاستعلام عن لجنةالانتخبات
لازم الرقم القومى
تحياجمهرية مصر العربية