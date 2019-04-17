الاستعلام عن اللجان الانتخابية : موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الاستفتاء على التعديلات الدستورية Election 2019 .. الآن صوتك عنوان الوطنية

الاستعلام عن اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة 2019، وذلك من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد لاحظنا تزايد البحث لمعرفة مقر اللجنة الانتخابية، والذي يبحث عنه الناخب المصري من خلال دخوله على موقع اللجنة العليا للانتخابات، وهي المسئول الأول على تنظيم وإجراء جميع الانتخابات بالدولة المصرية، نعرض عليم طريقة الاستعلام عن مكان لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما يمكنكم التعرف على طريقة تغيير محل الإقامة للتصويت في مكان الإقامة الجديد.

وتعتبر اللجنة العليا للانتخابات هي المسئول الوحيد عن إجراء جميع الانتخابات والاستفتاءات، انتخابات مجلس الشعب المصرية والانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية والاستفتاءات على الدستور، وهي نفسها تم الاستفتاء على أحقيتها بأن تكون الهيئة الوحيدة لتنظيم الانتخابات، وذلك في دستور 2014.

الاستعلام عن اللجان الانتخابية للمشاركة في الاستفتاء

الاستعلام عن اللجان الانتخابية

يمكن الاستعلام عن اللجان الانتخابية حتي يتمكن المواطنين المصريين من المشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور والتي أقرها مجلس النواب مؤخراً، ويمكن معرفة مكان اللجان الانتخابية من خلال الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات وإدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن ليتمكن من التعرف على المقر الجديد لاستقبال صوته (إرسال رسالة بالرقم القومي على ٥١٥١ – الموقع الإلكتروني www.elections.eg – أو الاتصال على ١٤١ دليل).

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

قم بالدخول على هذا الرابط

رابط الاستعلام عن الوجود بقاعدة بيانات الناخبين

ستظهر لك الصفحة بالشكل التالي

قم بإدخال الرقم القومي

تعرف على خطوات تجديد البطاقة الشخصية قبل الدخول للجان الانتخابية وعقوبة المخالفين من هنا.

الاستعلام عن اللجان الانتخابية من اللجنة العليا للانتخابات

لكل مواطن محل إقامة، ويوجد العديد من المواطنين لا يقيموا بمحل إقامتهم للسفر اليومي للعمل في مكان آخر، وتتيح الهيئة العامة للانتخابات خاصية إمكانية تغيير مكان الاقتراع تيسيرا على المواطن ليتمكن من الإدلاء بصوته.

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