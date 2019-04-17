الاستعلام عن اللجان الانتخابية بالرقم القومي .. من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات .. الاستفتاء على التعديلات الدستورية 1019

الاستعلام عن اللجان الانتخابية على التعديلات الدستورية 2019، حيث يسعى المواطن المصري الحر للتعرف على اللجنة الانتخابية التي يقوم بالإدلاء بصوته فيها في التعديلات الدستورية 2019 الحالية، ولذلك يرتفع البحث عن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرف على الخطوات والشروط من أجل الاستعلام عن اللجان الانتخابية.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل حصري بالمسئولية عن أعمال الانتخابات في الدولة المصرية، وهي هيئة مستقلة، طبقا لدستور 2014 المستفتي عليه، ومن أمثال ذلك انتخابات مجلس الشعب، انتخابات المجالس المحلية، الاستفتاءات، حيث تقوم بالتنظيم والإدارة والتيسير على المواطن ليتمكن من الإدلاء بصوته بسهولة.

الاستعلام عن اللجان الانتخابية

يقوم الناخب المصري الحر بالاستعلام عن مكان اللجان الانتخابية والتي يمكنه التوجه إليها والإدلاء بصوته من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمي، والتي تقوم، بصفتها المسئولة عن الانتخابات، بتحديد اللجان التي عليه التوجه إليها، ويتمكن الناخب الباحث عن اللجنة الانتخابية من التعرف على لجنته الانتخابية (إرسال رسالة بالرقم القومي على ٥١٥١ – الموقع الإلكتروني www.elections.eg – أو الاتصال على ١٤١ دليل) .

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت مادته رقم 208 على إنشاء الهيئة العليا للانتخابات كهيئة مستقلة، كما تختص الهيئة العليا للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، وكذلك الانتخابات الرئاسية، وأيذا النيابية الخاصة بالبرلمان المصري، وكذلك الانتخابات المحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون، يشكل الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 – وذلك لمدة أربع سنوات.

قائمة برؤساء مصر منذ ثورة 23 يوليو

# الاسم صورة تولى المنصب • جمهورية مصر (1953–1958) • 1 محمد نجيب 18 يونيو 1953 مجلس قيادة الثورة

(الرئيس: العقيد

جمال عبد الناصر) 14 نوفمبر 1954 2 جمال عبد الناصر 23 يونيو 1956 • الجمهورية العربية المتحدة (1958–1971) • (2) جمال عبد الناصر 22 فبراير 1958 (2) 1 ديسمبر 1962 15 مارس 1965 3 أنور السادات 15 أكتوبر 1970

بالإنابة منذ 28 سبتمبر 1970 • جمهورية مصر العربية (1971–Present) • (3) أنور السادات 2 سبتمبر 1971 2 أكتوبر 1976 (3) 2 أكتوبر 1978 — صوفي أبو طالب

(بالإنابة) 6 أكتوبر 1981 4 حسني مبارك 14 أكتوبر 1981 5 أكتوبر 1987 4 أكتوبر 1993 26 سبتمبر 1999 27 سبتمبر 2005 المجلس الأعلى

للقوات المسلحة

(الرئيس: المشير

محمد حسين طنطاوي) 11 فبراير 2011 5 محمد مرسي 30 يونيو 2012 — عدلي منصور

(بالإنابة) 3

الاستعلام عن اللجان الانتخابية وخطوات تغيير مقار اللجان الانتخابية

لكل مواطن محل إقامة، ويوجد العديد من المواطنين لا يقيموا بمحل إقامتهم للسفر اليومي للعمل في مكان آخر، وتتيح الهيئة العامة للانتخابات خاصية إمكانية تغيير مكان الاقتراع تيسيرا على المواطن ليتمكن من الإدلاء بصوته، فعليه بالإسراع بالتسجيل على الموقع بتغيير محل تصويته. شروط تغيير محل الإقامة وتغيير اللجان الانتخابية

لإتمام التسجيل يجب أن يكون للمواطن الحق في مباشرة حقوقه السياسية.

التسجيل ساري لاستحقاق انتخابي واحد فقط (انتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠١٨ في المرحلة الأصلية والإعادة إن وجدت).

التسجيل لابد أن يكون تسجيل شخصي وببطاقة الرقم القومي.

ويتيح رابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى للناخبين خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى للناخب أو الناخبة، وذلك من خلال إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقم داخل الخانة المخصصة لذلك فيظهر هل المواطن صاحب الرقم القومى مسجل بقاعدة بيانات الناخبين، وهل له حق الانتخاب أم لا، وإن كان المواطن له حق الانتخاب سوف تظهر بيانات الناخب بالكامل من مكان اللجنة الانتخابية الخاصة به ورقم اللجنة الفرعية وغيرها من البيانات الخاصة بالناخب.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد انتهت تماماً من كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فقد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد وضعت من خلال موقعها الرسمي، على شبكة “الإنترنت”، خدمة الاستعلام عن مكان ومقر مكان اللجان الانتخابية، وكذلك أيضا وضعت رقم اللجنة الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية، وذلك باستخدام الرقم القومي.

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