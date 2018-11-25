الاجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2019

مع بداية كل عام ميلادي جديد، نبدأ في البحث عن الاجازات والعطلات الرسمية التي نحصل عليها، حيث عادة ما يتم احتساب الاجازات والعطلات الرسمية مع بداية العام الميلادي وانتهائه والاجازات والعطلات الرسمية التي يحصل عليها العاملين في الدولة في مصر متعددة فمنها أعياد وطنيه ومنها أعياد دينية، وسوف نلقي في هذا التقرير على الاعياد والعطلات الرسمية عام 2019.

يبدأ العام الميلادي الجديد في شهر يناير من كل عام، وفي الاسبوع الأول من شهر يناير، وبالتحديد في السابع من شهر يناير، يحتفل الاخوة الاقباط في مصر بعيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام وهذا اليوم يعد إجازة رسمية يحصل عليها كافة العاملين بالدولة.

كذلك يحتفل كافة المواطنين في مصر وفى شهر يناير أيضاً بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير من كل عام والتي تتزامن مع الاحتفال بعيد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وثاني الاعياد الوطنية التي يحتفل بها المواطنين في كل عام ميلادي جديد هو عيد تحرير سيناء والذي يتم الاحتفال به في الخامس والعشرين من إبريل، ثم يحتفل الاخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد، ثم عيد شم النسيم.

ويمكن معرفة مواعيد الاعياد والعطلات الرسمية التي سيحصل عليها العاملين في الدولة سواء في الحكومة أو القطاع الخاص في مصر من خلال الجدول التالي.

الاعياد والعطلات الرسمية لعام 2019 :-