الاجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2019

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الاجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2019

مع بداية كل عام ميلادي جديد، نبدأ في البحث عن الاجازات والعطلات الرسمية التي نحصل عليها، حيث عادة ما يتم احتساب الاجازات والعطلات الرسمية مع بداية العام الميلادي وانتهائه والاجازات والعطلات الرسمية التي يحصل عليها العاملين في الدولة في مصر متعددة فمنها أعياد وطنيه ومنها أعياد دينية، وسوف نلقي في هذا التقرير على الاعياد والعطلات الرسمية عام 2019.

يبدأ العام الميلادي الجديد في شهر يناير من كل عام، وفي الاسبوع الأول من شهر يناير، وبالتحديد في السابع من شهر يناير، يحتفل الاخوة الاقباط في مصر بعيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام وهذا اليوم يعد إجازة رسمية يحصل عليها كافة العاملين بالدولة.

كذلك يحتفل كافة المواطنين في مصر وفى شهر يناير أيضاً بعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير من كل عام والتي تتزامن مع الاحتفال بعيد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وثاني الاعياد الوطنية التي يحتفل بها المواطنين في كل عام ميلادي جديد هو عيد تحرير سيناء والذي يتم الاحتفال به في الخامس والعشرين من إبريل، ثم يحتفل الاخوة الاقباط بعيد القيامة المجيد، ثم عيد شم النسيم.

ويمكن معرفة مواعيد الاعياد والعطلات الرسمية التي سيحصل عليها العاملين في الدولة سواء في الحكومة أو القطاع الخاص في مصر من خلال الجدول التالي.

الاعياد والعطلات الرسمية لعام 2019 :-

التاريخ المناسبة
الاثنين 7 يناير 2019 عيد الميلاد المجيد
الجمعة 25 يناير 2019 عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير
الخميس 25 ابريل 2019 عيد تحرير سيناء
الاثنين 29 ابريل 2019 عيد شم النسيم
الاربعاء 1 مايو 2019 عيد العمال
الثلاثاء 4 يونيو 2019 عيد الفطر المبارك ولمدة ثلاثة أيام
الاحد 30 يونيو 2019 ثورة 30 يونيه
الثلاثاء 23 يوليو 2019 ثورة 23 يوليو
السبت 10 أغسطس 2019 وقفة عرفات
الاحد 11 أغسطس 2019 عيد الأضحى المبارك ولمدة ثلاثة ايام
السبت 31 أغسطس 2019 عيد راس السنه الهجرية
الاحد 6 أكتوبر 2019 عيد القوات المسلحة
السبت 9 نوفمبر 2019 المولد النبوي الشريف




     