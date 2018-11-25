الاتصالات تطلق خدمة الزواج الرقمي والمأذون سيعقد القران بالتابلت

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية جديدة لأول مرة وهي “خدمة الزواج الإلكتروني،، حيث سيقوم المأذون بعقد القران للعروسين عن طريق التابلت، حيث ستقضي تلك الخطوة العصرية والهامة على زواج القاصرات، حيث سيرسل المأذون لحظيا اسم العروسين وبياناتهما أثناء عقد القران للتأكد والتحقق من عمر العريس والعروسة، لمنع أي تحايل في الأعمار، جاءت تصريحات وزير الاتصالات خلال مداخلة هاتفيه لسيادته مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة.

وأضاف الوزير أن التأكد من عمر الزوجين سيكون قبل تسجيل وكتابة عقد القران والذي سيتم بصورة كاملة إلكترونيا عبر tablet ومن خلال شبكة الإنترنت، وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هناك خدمة أخرى أطلقتها وزارة الاتصالات لأول مرة وهي خدمة سداد المخالقات المرورية للسيارات والأفراد عن طريق هيئة البريد، وزير الاتصالات أشاد بافتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة رقم 22 من مؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المؤتمر الذي بدأ أعماله رسميا من صباح اليوم.