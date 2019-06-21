نقترب حالياً من نهاية شهر يونيو وهو الشهر الأخير من الثلاثة أشهر الخاصة بفاتورة شهر يوليو لعام 2019 حيث تصدر فاتورة التليفون الأرضي على أربعة مرات منفصلة خلال العام في هذه الشهور الأربعة ( يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر )، بحيث تشمل فاتورة كل شهر الثلاتة أشهر السابقة له مثال فاتورة شهر يوليو فهي تشمل شهر ( أبريل – مايو – يونيو )، ومن المعتاد الإعلان عن قيمة الفاتورة في منتصف الشهر التابعة له حيث أنه من المقرر أن تقوم شركة المصرية للإتصالات بالإعلان عن قيمة الفاتورة يوم 15 يوليو من الشهر الجاري، كذلك تمنح شركة المصرية للإتصالات فترة سماح لسداد الفاتورة لمدة ليست بقليلة تصل لحوالي شهرين من يوم إستحقاق سداد الفاتورة مع تطبيق غرامة صغيرة على التأخير وهي عشرة جنيهات، وتقوم الشركة حالياً بتقديم خدمة مميزة للعملاء من بحيث تقوم خدمة عملاء الشركة بإرسال رسائل تذكيرية لجميع العملاء بموعد سداد الفاتورة على هواتفهم المحمولة، وفي حالة تأخر سداد الفاتورة ترسل الشركة رسالة أخري للعميل بتحويل الخدمة إلي إستقبال فقط تليها رسالة أخري في حالة عدم الدفع كفرصة أخيرة لسداد الفاتورة تجنباً لقطع الخدمة، كما تتيح شركة المصرية للإتصالات كامل الحرية لمستخدمي الخدمة في سداد الفاتورة سواء من خلال السنترال التابع له العميل أو الخدمة الإلكترونية سواء كانت خدمة فوري أو خدمة التحويل البنكي، وفيما يلي نقدم لحضراتكم كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو أو غيره من الشهور من خلال موقع المصرية للإتصالات.

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للإتصالات.

في محاولة جادة للتخفيف علي العملاء تتيح شركة المصرية للإتصالات خدمة معرفة فاتورة الهاتف المنزلي من إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية للإتصالات بواسطة الرقم الأرضي والآن نوضح كيفية التعرف علي الفاتورة بالشرح والصور التوضيحية.

• يتم الدخول إلي موقع المصرية للإتصالات من هنا.

• قم بإدخال كود المحافظة في المكان المكان المخصص له.

• قم بإدخال رقم الهاتف المنزلي الخاص بك في المكان المخصص له كما بالصورة.

• قم بعد ذلك بالضغط على إظهار الفواتير لعرض الفاتورة الخاصة بك.

عند عرض الضغط علي إظهار الفواتير يتم عرض أخر ثلات فواتير خاصة بك والتي قمت بدفعها من قبل، كما يمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال الإتصال علي رقم 140 دليل أو م خلال شات خدمة العملاء من هنا.

أحدث عروض شركة المصرية للإتصالات.

خصومات الانترنت شركة المصرية للإتصالات.

سرعات الانترنت المصرية للاتصالات.

أنظمة Indigo Plus الشهرية شركة WE.

كان هذا كل ما يخص الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي والطرق المتاحة لها بالاضافة إلي مواعيد السداد، مع مجموعة العروض والخدمات التي تقدمها الشركة هذا بالاضافة إلي سرعات الانترنت التي تقدمها الشركة، كما نتابع معكم أحدث العروض التي تقدمها الشركة بإستمرار علي مدار العام،

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