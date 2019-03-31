الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2019 و طرق السداد عبر المصرية للاتصالات

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي , قامت الشركة المصرية للاتصالات بتوفير إمكانية التعرف على فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الرسمى للشركة عن طريق الإنترنت بتقديم خدمة التليفون المنزلى لجميع المصريين في كافة الأنحاء أو عن الاتصال على الرقم المختصر 140, وهو رقم شامل للاستعلام عن عناوين و أرقام الشركات و أيضا المتعاملين وذلك حرص على المشتركين من دفع غرامات التأخير كما وفرت الشركة نظامين لسداد فاتورة التليفون الأرضي، على نظامين الأول الدفع الشهري حيث يقوم العملاء المشتركين في هذا النظام بدفع الفاتورة مرة واحدة سنويًا خلال شهر يناير والثاني نظام الربع الثانوي ويتم الدفع كل ثلاثة أشهر في السنة وهم شهر 4وشهر 7 وشهر 9 .

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

وذلك بهدف لتنويع خدمات الشركة والتيسير على المشتركين، كما هدفت الشركة لعمل عروض جديدة وقامت بالعديد من التحديثات في عروض الشركة وطرق السداد، كما تم استحداث نظام “We”، وهو عبارة عن نظام الدفع الفوري، في فاتورة مجمعة, حيث يتم دفع الموبايل والإنترنيت والتليفون الأرضي وايضا وفرت إمكانية سداد الفاتورة من خلال الموقع الرسمي للمصرية للإتصالات من خلال بطاقات الدفع الائتمانية، بالإضافة إلى إمكانية التسديد عبر خدمة فوري أو دفع الفاتورة يدوياً في السنترال، وأيضا وفرت السداد عن طريق الرقم المختصر وهو رقم واحد في التليفون يتم الاتصال فيه برقم محدد، كتليفون أحد المقربيين أو الطوارئ ولمعرفة طريقة سداد فاتورة التليفون الأرضي اتبع تلك الخطوات الأتية .

خطوات دفع الفاتورة.

الأولى الضغط على رابط الفاتورة———- من هنا

الثانية إدخال كود المحافظة التابعة لكل مشترك ورقم التليفون.

الثالثة الضغط على كلمة إظهار الفواتير وستظهر الفاتورة .

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قامت مؤخرا برفع قيمة رسوم التعاقد والاشتركات على الخط الأرضي Advertisements بالشركة بنسبة 200% لتصل الى 150 جنيها، ابتداء من شهر يناير الحالى بدلا من 50 جنيها, حيث تشمل “مصروفات الطلب , التركيب ,التعاقد على الخط المنزلي،وتشمل دفع ثلاثة أشهر مقدماً لباقة WE أرضي 20، بجانب خدمة إظهار رقم الطالب، وتتضمن باقة we 20، حصول العميل على 120 دقيقة محلية شهريا, ومن جهة أخرى يمكنك معرفة قانون المرور الجديد 2019 اعرف العقوبات الرادعة للمخالفين و كيفية استخراج رخصة القيادة.

موعد إصدار الفواتير الربع سنوية

الفاتورة الأولى يتم إصدارها في شهر يناير.

الفاتورة الثانية يتم إصدارها في شهر أبريل.

الفاتورة الثالثة يتم إصدارها في شهر يوليو.

الفاتورة الرابعة والأخيرة يتم إصدارها في شهر أكتوبر.

دفع فاتور شهر يناير ومواعيد انتهاء المدة وفترة السماح .

أعلنت الشركة أن أخر موعد لسداد فاتورة شهر يناير, هو يوم 14 فبراير الجاري , وتبدأ فترة السماح بعد الموعد المحدد لمدة عشرو ن يوما، أما في حالة تأخرك وعدم السداد بعد فترة السماح فيتم قطع الخدمة مع تغريمك دفع غرامة تأخير.

أرقام خدمة عملاء المصرية للاتصالات

يمكن التواصل مع خدمة عملاء المصرية للاتصالات من خلال الخط الساخن 111، أو من خلال رقم المحمول 01555000111، كذلك يمكن إرسال أي مشكله أو استفسار على رسائل الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذا الرابط، وسيقوم ممثلي خدمة العملاء بالرد على جميع استفساراتكم.

بعض الميزات والخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات على الخطوط الأرضية

التتبع.

مكالمات من عدة أطراف.

خدمة انتظار المكالمات.

عدم الإزعاج.

الرد السريع.

اختصار الأرقام.

المنبه.

لتفعيل أي من تلك الخدمات يرجي الاتصال برقم 111 والمتابعة حتي تفعيل الخدمة، يرجي العلم أن اسعار تلك الخدمات تضاف إلي قيمة فاتورة التليفون الأرضي.