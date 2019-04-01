عدد كبير من المصريين يبحثون عن الإجازات الرسمية في مصر 2019 بشكل دائم ومستمر لأن الشعب المصري يعشق الإجازات ويسعد بقدومها، وفي البداية يهنئ موقع نجوم مصرية المصريين جميعا بمناسبة قدوم العام الجديد 2019 كل عام وأنتم بخير،وتشمل الإجازات الرسمية في مصر العديد من المناسبات سواء كانت دينية أو وطنية أو قومية، والسبب في عشق المصريين للإجازات هي أخذ راحة من العمل ولا يتم خصمها من الراتب الشهري وذلك وفق قانون الخدمة المدنية الجديد، وبالنسبة للعاملين في المصالح الحكومية، ووفقا لقانون العمل الموحد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.

تعرف على الإجازات الرسمية في مصر 2019

يقدم لكم موقع نجوم مصرية حصر لجميع الإجازات الرسمية والمتبقية في مصر لعام 2019 باليوم والتاريخ

1- عيد تحرير سيناء سوف يوافق الخميس 25 أبريل 2019.

2- عيد شم النسيم سوف يوافق الإثنين 29 أبريل2019.

3-عيد العمال سوف يوافق الأربعاء 1 مايو 2019.

4-عيد الفطر المبارك سوف يوافق الأربعاء 5 حتي الجمعة 7 يونيو 2019.

5-عيد ثورة 30 يونيو سوف يوافق الأحد 30 يونيو 2019.

6-عيد ثورة 23 يوليو سوف يوافق الثلاثاء 23 يوليو 2019.

7-عيد الأضحى المبارك سوف يوافق الأحد 11 إلي الخميس 15 أغسطس 2019.

8- الاحتفال بنصر أكتوبر سوف يوافق الأحد 6 أكتوبر 2019.

9-رأس السنة الهجرية سوف يوافق السبت 13 أغسطس 2019.

10-المولد النبوي الشريف سوف يوافق السبت 9 نوفمبر2019.

وهناك بعض الأعياد والمناسبات الرسمية لا تعطل بها المصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص وهم:

1- عيد الأم وسوف يوافق الخميس 21 مارس2019.

2-عيد تحرير طابا والذي يوافق 19 مارس 2019.

3-عيد الجلاء(جلاء أخر جندي انجليزي عن مصر) والذي يوافق الثلاثاء 18 يونيو 2019.

4-عيد وفاء النيل بداية من يوم 15 أغسطس 2019 ولمدة أسبوعين أي إلي نهاية الشهر.

5-عيد محافظة السويس ويوافق الخميس 24 أكتوبر 2019.

6-عيد النصر ويوافق الاثنين 23ديسمبر 2019 ويتم تخصيص الاحتفال به في مدينة بورسعيد وسبب الاحتفال به هو انتصار الشعب المصري على العدوان الثلاثي عام 1956.

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