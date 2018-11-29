الأرصاد تحذر من طقس الجمعة| رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار تصل إلى حد السيول ببعض المناطق.. التفاصيل

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال تصريحات صحفية له اليوم على بعض القنوات الفضائية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس غداً الجمعة، مؤكداً تساقط أمطار غزيرة وتصل إلى حد السيول بسلاسل جبال الأحمر بالكامل وسيناء وشلاتين وحلايب والسواحل الشمالية والوجه البحري من جهة الشمال، مشيراً إلى أنها لا تصل إلى القاهرة، وحال وصولها ستكون خفيفة.

وأضاف عبد العال في تصريحاته التلفزيونية اليوم أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مؤكداً على تساقط الشبورة المائية إلا أنها لن تكون بالكثافة التي وقعت اليوم الخميس، حيث أن الرياح تعمل على التقليل منها، وحذر رئيس هيئة الأرصاد من النزول إلى البحرين الأحمر والمتوسط، نظراً لوجود اضطراب في حركة الملاحة وارتفاع الأمواج نتيجة الرياح، كما أكد على وجود تنسيق كامل بين هيئة الأرصاد والأجهزة التنفيذية.

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ويذكر أيضاً أنه وخلال يومي الجمعة والسبت الماضيين وقعت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتساقطت أمطار على جميع أنحاء ووصلت إلى حد السيول بالمدن الساحلية والأماكن الجبلية، إلا أن حالة الطقس عادت إلى حالة الاستقرار مرة أخرى منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى اليوم.