الأرصاد الجوية: حالة الطقس اليوم الأربعاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بأن يسود طقس معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً، وسط حالة من التقلبات الجوية التي تمر بها البلاد خلال فصل الربيع ما بين ارتفاع درجات الحرارة ثم انخفاضها فجأة أو هبوب رياح محملة بالأتربة، وهذا من الطبيعي في فصل الربيع حدوث مثل هذه التغيرات الجوية التي ربما تجعل أكثر من فصل في اليوم الواحد، لذلك حذر خبراء الأرصاد من عدم الانخداع وراء ارتفاع حرارة الجو وارتداء الملابس الخريفي القطنية وليس الصيفي لتفادي أدوار البرد والأنفلونزا.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

أعلنت الأرصاد الجوية أن يوم الأربعاء يسود طقس لطيف نهاراً شمال البلاد شديد البرودة ليلاً على جنوب الصعيد، حيث تتكاثر السحب والشبورة المائية في الصباح الباكر وتقل الرؤية الأمامية، ويوجد فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

أما عن الرياح فهي شمالية غربية تكون نشيطة جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، وعن حالة البحرين الأحمر والمتوسط فهي كالتالي:-

حالة البحر المتوسط: معتدلة ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح هناك تكون سطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر: مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مصر

القاهرة 23-13

شبين الكوم 22-11

طنطا 22-11

الاسكندرية 20-12

بلطيم 20-12

دمنهور 21-11

مطروح 20-12

السلوم 20-12

سيوة 22-11

بورسعيد 20-12

دمياط 20-12

السويس 22-12

الاسماعيلية 23-11

العريش 20-11

رفح 20-12

بني سويف 24-14

المنيا 24-13

أسيوط 25-14

سوهاج 26-15

الأقصر 30-16

حلايب 28-24

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