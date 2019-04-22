الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تخفيف الملابس وتكشف موعد ارتداء الصيفي .. فيديو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس وارتداء الصيفي نظراً لأن الطقس مازال شديد البرودة ليلاً، وقد شهدت البلاد تقلبات جوية كثيرة هذا الشهر وحالة الطقس متغيرة بشكل سريع في اليوم الواحد، لهذا نوه الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد عن حدوث تقلبات جوية كثيرة في فصل الربيع وحذر مراراً وتكراراً من تخفيف الملابس بسرعة وعدم الانخداع وراء ارتفاع درجات الحرارة التي حدثت خلال اليومين الماضيين جعلت الناس ترتدي الملابس الصيفية وها أصبح الجو بارداً مرة أخرى.

الأرصاد الجوية تحذر من تخفيف الملابس

صرح الدكتور عبد العال أن الطقس مازال متقلب وسوف تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بداية من غداً الثلاثاء ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن الطقس يكون بارداً ليلاً معتدلاً في الصباح، وأوضح أن يمكنكم ارتداء الملابس الخريفي تجنباً للإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا بسبب التغييرات السريعة في الطقس، وأشار أن مصر تشهد انخفاض في درجات الحرارة بـ 6 درجات عن المعدل الطبيعي.

كما كشف الدكتور عبد العال للمواطنين عن موعد ارتداء الملابس الصيفية وهو على أول مايو، موضحاً أننا سوف نبدأ في الجزء الثاني لفصل الربيع وهو الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة يوماً بعد يوم، ويعد الطقس في شهر مايو يتميز بجو خماسيني معتدل نهاراً ولطيف ليلاً، لهذا على المواطنين الحذر من تخفيف الملابس قبل أول مايو نظراً لبرودة الطقس ليلاً.

← إقرأ أيضاً: