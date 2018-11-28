الأرصاد الجوية:تعرض مصر لتقلبات جوية وسقوط أمطار الخميس والجمعة على بعض المحافظات

صرح رئيس الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبد العال بأن جمهورية مصر العربية سوف تتعرض لتقلبات جوية وسقوط أمطار على مدار يومي الخميس والجمعة علي بعض محافظات الجمهورية، قد تمتد سقوط الأمطار إلى محافظة القاهرة، حيث سوف نلاحظ تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والسبب يرجع إلي وجود غطاء سحابي كثيف يشمل الوجه البحري وشمال سيناء، وبالنسبة لـمدينتي حلايب وشلاتين ومنطقة سلاسل جبال البحر الأحمر سوف تتأثر بكتلة هوائية رطبة ومن هنا تتسبب في سقوط الأمطار في هذه المناطق، يصاحب ذلك

الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات جوية وسقوط أمطار

صرح الدكتور أحمد عبد العال اليوم بتوخي الحذر من انخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى سقوط أمطار غدا الخميس على مناطق سلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية ومنطقة سيناء ويوم الجمعة سوف تكون الأمطار على باقي أنحاء البلاد، لا سيما من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، وسوف نلاحظ وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة، وكانت هذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر والذي يذاع على الفضائية المصرية.

كما نصح عبد العال المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة في فترة الصباح الباكر حتي لا يصابوا بنزلات البرد الشديدة، والحرص أثناء قيادة السيارة في الصباح الباكر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤيا أثناء تلك الفترة.

درجات الحرارة الخميس 29-12-2018

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