الآن | وزارة الإسكان تنشر موعد حجز شقة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي ,أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية عن طرح وحدات سكنية ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي،وذلك بواقع مائة وعشرون ألف وحدة في خمس مدن جديدة تتمثل في “مدينة العاشر من رمضان،15 مايو،مدينة بدر،أكتوبر الجديدة،مدينة العبور الجديدة”،بمساحة 90 متر و 75 متر وذلك تحت إشراف صندوق التمويل العقاري.

موعد طرح كراسات شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان بأن بدء سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة سيكون اعتبارا من الاربعاء الموافق 31/10/2018 ،وسداد مبلغ جدية الحجز 15 ألف جنية وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط علي الموقع الالكتروني للصندوق اعتبارا من 7/11/2018 حتي 14/11/2018 وذلك لذوي الاحتياجات الخاصة وفي الفترة من 15/11/2018 حتي 15/12/2018 بالنسبة لباقي المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم تقسيط باقي المقدم علي ثلاثون شهراً وهي المدة التي حددتها وزارة الاسكان لتسليم وحدات الإعلان العاشر،وبالتالي فإن سعر الوحدة سيكون 225 ألف جنية لمساحة 90 متر و 185 ألف جنية لمساحة 75 متر،مع إضافة الفوائد التي تبلغ نسبتها 7 في المائة وذلك مقابل تقسيط الوحدة علي خمسة عشر عاماً بنظام التمويل العقاري.

الشروط المطلوبة لحجز شقة في الإسكان الاجتماعي

1.يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين والعاملين فيها.

2.ألا يزيد مرتب الأعزب عن ثلاثة آلاف و 500 جنية ومرتب المتزوج عن5 آلاف و700 جنية .

3.سيتم تخصيص الوحدة طبقاً للأولوية والمتمثلة في “المتزوج ويعول -الأرملة وتعول-المطلقة وتعول-المتزوج-الأعزب”.

4.أن يتراوح سن المتقدم ما بين 21 إلي 50 عاماً.

5.لا يحق التقديم لمن سبق له الحصول علي شقة أو قطعة أرض تابعة للإسكان.

الأوراق المطلوبة لحجز الشقة

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وتكون سارية . وصل مرافق”كهرباء-ماء-غاز”ولا يشترط أن يكون باسمه. عقد الإيجار . مفردات مرتب “للمتزوج” . لأصحاب الأعمال الحرة لابد من استخراج كشف بالدخل الشهري من خلال الاستعانة بمحاسب قانوني. قسيمة الزواج . شهادة ميلاد الأطفال “كمبيوتر”. برنت تأمينات”للأعزب”.

طريقة التقديم لحجز شقق في الإسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان بأن التقديم سيتم بشكل إلكتروني من خلال موقع صندوق التمويل العقاري،وذلك بعد شراء كراسة الشروط من مكتب البريد وملء الاستمارة،وإرفاقها مع إيصال سداد المقدم والمصاريف الإدارية وباقي الأوراق المطلوبة عبر الموقع بصيغة الـPDF ،ويجري التخصيص بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني.