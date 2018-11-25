الآن | وزارة الإسكان تنشر موعد حجز شقة في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي ,أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي والمجتمعات العمرانية عن طرح وحدات سكنية ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي،وذلك بواقع مائة وعشرون ألف وحدة في خمس مدن جديدة تتمثل في “مدينة العاشر من رمضان،15 مايو،مدينة بدر،أكتوبر الجديدة،مدينة العبور الجديدة”،بمساحة 90 متر و 75 متر وذلك تحت إشراف صندوق التمويل العقاري.
موعد طرح كراسات شروط الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي
أوضحت وزارة الإسكان بأن بدء سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة سيكون اعتبارا من الاربعاء الموافق 31/10/2018 ،وسداد مبلغ جدية الحجز 15 ألف جنية وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط علي الموقع الالكتروني للصندوق اعتبارا من 7/11/2018 حتي 14/11/2018 وذلك لذوي الاحتياجات الخاصة وفي الفترة من 15/11/2018 حتي 15/12/2018 بالنسبة لباقي المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم تقسيط باقي المقدم علي ثلاثون شهراً وهي المدة التي حددتها وزارة الاسكان لتسليم وحدات الإعلان العاشر،وبالتالي فإن سعر الوحدة سيكون 225 ألف جنية لمساحة 90 متر و 185 ألف جنية لمساحة 75 متر،مع إضافة الفوائد التي تبلغ نسبتها 7 في المائة وذلك مقابل تقسيط الوحدة علي خمسة عشر عاماً بنظام التمويل العقاري.
الشروط المطلوبة لحجز شقة في الإسكان الاجتماعي
1.يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين والعاملين فيها.
2.ألا يزيد مرتب الأعزب عن ثلاثة آلاف و 500 جنية ومرتب المتزوج عن5 آلاف و700 جنية .
3.سيتم تخصيص الوحدة طبقاً للأولوية والمتمثلة في “المتزوج ويعول -الأرملة وتعول-المطلقة وتعول-المتزوج-الأعزب”.
4.أن يتراوح سن المتقدم ما بين 21 إلي 50 عاماً.
5.لا يحق التقديم لمن سبق له الحصول علي شقة أو قطعة أرض تابعة للإسكان.
الأوراق المطلوبة لحجز الشقة
- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وتكون سارية .
- وصل مرافق”كهرباء-ماء-غاز”ولا يشترط أن يكون باسمه.
- عقد الإيجار .
- مفردات مرتب “للمتزوج” .
- لأصحاب الأعمال الحرة لابد من استخراج كشف بالدخل الشهري من خلال الاستعانة بمحاسب قانوني.
- قسيمة الزواج .
- شهادة ميلاد الأطفال “كمبيوتر”.
- برنت تأمينات”للأعزب”.
طريقة التقديم لحجز شقق في الإسكان الاجتماعي
أعلنت وزارة الإسكان بأن التقديم سيتم بشكل إلكتروني من خلال موقع صندوق التمويل العقاري،وذلك بعد شراء كراسة الشروط من مكتب البريد وملء الاستمارة،وإرفاقها مع إيصال سداد المقدم والمصاريف الإدارية وباقي الأوراق المطلوبة عبر الموقع بصيغة الـPDF ،ويجري التخصيص بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني.
التعليقات
لو سمحت انا اشتريت كراسه الشروط بتاعه الشقق بس باسم زميلي بس انا اللي هقدم بس إيصال الشراء باسمه ينفع وله لا
المفردات 3300ج بالحوافز متزوج واعول 3 أطفال هل نكمل بقية الاجراءات ولا هنترفض عشان المرتب قليل
مفردات المرتب3300ج بالحوافز والاساسى متزوج واعول 3 أطفال هل ينفع نكمل الاجراءات ولا مش هيقبلونى
دلوقتى مفردات المرتب بتاعة زوجى3300ج بالحوافز والاساسى هل هيقبلوا ولا لأ علشان المرتب قليل يعنى اكمل اجراءات التقديم واروح ادفع ال14000 ولا مش هيقبلونا
لو سمحتي حضرتك كاتبة في رد من الردود السابقة ان في شقق مساحات 120 متر هل فعلا ده حقيقي لأن الإعلان بيقول 75 & 90 متر فقط
انا متزوج من غير مصرية هل يحق لى التقديم مع العلم انى عندما دخلت للتسجيل الكترونيا وجدت فى بنود الزوجة الرقم القومى و انى اضع علامة على مصرية ومفيش بدائل تانية وقدامها نجمة حمراء يعنى ده الزامى للتسجيل!!??
اة إلزامي
لو سمحتي انا حجزت على الموقع وقال تم ارسال الطلب بنجاح تقديم الورق فين
ينفع اسأل سوال سيدة عنده 45 عام و ربت منزل وزوجة بالمعاش معاشة 1800جنية هل تنفع أن تقدم ؟
انا عامل مفردات مرتب هل محتاج اعمل برنت تأمين ولا لا
لو أعزب لازم برنت تأمينات لو متزوج مفردات المرتب بس اللي مطلوبة
طيب كيفيه تقديم ذي الاعاقه ايه بالظبط
لو سمحت أنا أشتريت الكراسة و عايز أدفع مقدم جدية الحجز ممكن أعرف بيدفع أمتي و فين عشان عرفت لازم مكتب بريد مميكن فممكن اللي في مكرم أو الجلاء
حضرتك بتروح اقرب بريد مميكن وتسأل هناك عن موعد الدفع بس الدفع مستمر ل15 ديسمبر
انا مطلقه ومش باخد نفقه ولا بشتغل ينفع اقدم
تقدري تقدمي عادي
مرتبي اناوزوجي 5800 ينفع نقدم وشرط الدخل 5700
الحد الاقصي للدخل 5700 جنية للفرد الواحد بمعني ان دخلك مينفعش يزيد عن كدة لو دخلكم انتوا الاتنين اعلي من كدة فرصتكم هتكون قليلة
بنسبه للاعلان العاشر مطلوب مرفق اصال كهرباء وعقد ايجار . بنسبه لعقد الاجار لازم يكون موسق ؟
معرفش صراحة تقدر تتاكد من مكتب البريد
لو انا واخد قرض ١٠آلاف جنيه لمدة سنة ومرتبي ٣ألاف جنيه وقسط القرض الف جنيه هل هناك مشكلة في التخصيص ولا استني لما يستعلموا ويسألوني
اة الافضل انك تستني وقت الاستعلام قدم ورقك عااادي
لوسمحتي انا اشتريت الكراسه ومشعرفه باقي الخطوات ممكن حد يفدني وبالتفاصيل كلها وفين اقدم الاوراق
هتجهز الورق المطلوب ليك وترفعه بصيغة pdf وكمان مرفق معاهم صورة ايصال دفع جدية الحجز واستمارة كراسة الشروط
لو سمحت انا بدفع قسط قرض سيارة وباقى سنة ويخلص ياترى ينفع اقدم فى الاعلان
اعتقد اللي عليه قرض بيكون صعب تخصيص شقة ليه خاصة لو القرض كبير لان الحد الاقصي للمتزوج ٥٧٠٠ ج والاعزب ٣٥٠٠ واسال برضو في البوستة اضمن
عمرى 23 عام لسة مخلص دراستى وبدور على شغل (يعنى لسه متأمنش عليا ) هل اقدر اقدم ف الشقق .. مع العلم انى سمعت ان سن 21 سنة يحق له التقديم
هل من مساعدة عشان اقدم ؟؟
لازم يكون متأمن عليك وتقدم مفردات مرتب كمان
انا لسة منخرج من الكلية ولسة بدور على شغل ( يعنى لسة مش متأمن عليا ) وعايز أقدم فى الشقق اللى هتنزل دى .. هل من مساعدة ؟؟
ياياترى كراسه الشروط نزلت ولا لسه ولو هتنزل هتبقي ف انهي مكاتب بريد بالظبط وانا ساكنه ف شبرا الخيمه هيكون اقرب مكتب متوافر في كراسه الشروط فين
هتنزل ٣١ اكتوبر في كل مكاتب البريد المميكنة
السلام عليكم
بعد ازنك كنت عاوز اعرف مطلوب مبلغ كام من اول سحب الكروسات لحد استلام الشقة …..والاستلام فى خلال كام شهر
الاول هتدفع ١٤٠٠٠ عند سحب كراسة الشروط غير تمن الكراسة حوالي ١٠٠ جنية ومصاريف ادارية ٣٠٠ جنية لا ترد وبعد ٣ شهور من التقديم هتدفع كل ٣ شهور ٢٠٠٠ جنية لحد موعد التخصيص وهيتم تحديد مبلغ الاستلام وفقا لمرتبك
لو سمحتي انا جوزي كان مقدم علي شقه واحنا متجوزين وبعدين حصل طلاق واخدها بعد سنتين ونص من الطلاق ممكن انا اقدم دلوقتي علي شقه باسمي والا لا
من حقك تقدمي طالما اتطلقتي منه والاولوية بتكون للمطلقات
لو سمحتي انا جوزي كان مقدم وانا كنت مراته علي شقه وبعدين حصل طلاق رسمي من سنتين ونص هل ينفع اقدم باسمي علي شقه دلوقتي
لو سمحت انا عايز أقدم على وحده فى اعلان العاشر فى مدينه العاشر من رمضان بس انا ومراتى موظفين بفاقوس شرقيه ومش ساكنين فى العاشر من رمضان ينفع أقدم بوصلة مرافق فى فاقوس ولا لازم اعمل عقد ايجار فى العاشر
العاشر هنا شاملة محافظة الشرقية كلها يعني من حقك تقدم عادي بس لو قلقان ممكن تعمل عقد ايجار في العاشر اضمن
لو سمحتي لو البطاقه الشخصيه قليوبيه ينفع نقدم بيها واييه المنطقه اللي المفروض احنا نتبعها
هتقدمي العبور الجديدة
طيب لو تبع المرج يبقا أقدم ايه ولازم انا اللى اشترى الكراسه ولا ممكن اى حد مكانى يشتريها
المرج اعتقد تبع محافظة القاهرة يبقي تقدم في بدر ولو تبع القليوبية تقدم في العبور الجديدة ولازم انت اللي تشتري الكراسة
كراسة الاعلان العاشر نزلت فى مكاتب بريد عاديه ولا مميكنه
لسة منزلتش ولما تنزل هتنزل في مكاتب البريد المميكنة
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السلام عليكم
ان مقدم في الاعلان التاسع وعايز اسحب جدية الحجز واقدم في الاعلان العاشر عشان المدنيه اللي في الاعلان العاشر قريبة من العمل ومدارس الاولاد هل يكون في مشكلة اذا سحبت وقدمت في الاعلان العاشر
لا مفيش مشكلة لأنك مأخدتش وحدة في الاعلان التاسع
دفعت كام لجديه الحجز وهل هي قرعه ولا كل اللي بيقدم بياخد وحده
مبلغ جدية الحجز ١٤٠٠٠ جنية وبيكون قرعة الكترونية
السلام عليكم
لو سمحتم بتمنى تفيدونى انا ربه منزل وقاعدين ايجار انا وزوجى وبنتى من يوم ما تزوجت وهوه بيشتغل مندوب تسليم ف شركه قطاع خاص ينفع اقدم باسمى انا والاوراق بتعته هوه زى مفردات المرتب لانى كما ذكرت انا لا اعمل بالله عليكم افيدونى لانى نفسى استقر وارتاح من الايجار ومشاكله كل سنه ف مكان جزاكم الله خيرا
لو سمحت انا لو عايز اقدم باسم زوجتي لان سني فوق الخمسين هل ينفع اقدم باسمها مع العلم انها لا تعمل
لازم تكون بتشتغل علشان مفردات المرتب أو برنت التأمينات وتقدر تتأكد برضو من مكتب البريد وقت سحب كراسات الشروط
السلام عليكم
لو سمحتم بتمنى تفيدونى انا ربه منزل وقاعدين ايجار انا وزوجى وبنتى من يوم ما تزوجت وهوه بيشتغل مندوب تسليم ف شركه قطاع خاص ينفع اقدم باسمى انا والاوراق بتعته هوه زى مفردات المرتب لانى كما ذكرت انا لا اعمل بالله عليكم افيدونى لانى نفسى استقر وارتاح من الايجار ومشاكله كل سنه ف مكان جزاكم الله خيرا
خلي جوزك يقدم باسمه افضل علشان مفردات المرتب وبرنت التأمينات الاولوية للارامل والمطلقات من النساء
لو سمحت أنا شغال مساعد صيدلي ينفع أقدم بس مش متامن عليا ينفع ولا لا
معرفش الصراحة بس اللي اعرفه انه لازم يكون متأمن عليك
بالنسبه للارامل. والمطلقات انا باخد معاش والدي وقدرة١٢٩٠ وعمرى ٥٠ عاما والاعلان كاتب لسن ٥٠ بس هل المعاش هينفع اني احصل ع شقه ولا ايه
قدمي وشوفي يمكن تتقبلي
لو سمحت انا مقدمه باسمي ومن ضمن الأوراق المطلوبه ورقه خاصه بالدخل
انا مش موظفه هل المفروض أقدم الدخل الخاص بزوجي
لازم تكوني موظفة علشان تقدمي مفردات مرتب وبرنت تأمينات
لو سمحت انا كنت عاوز اقدم باسم زوجتي لان انا وهي من اصحاب المهن الحرة هل لو قدمة باسم زوجتي يكون الحصول علي وحدة صعب او تتاخر في الاولاويه
لا ممكن تقدم عادي طالما محصلتوش علي وحدة مسبقا
هي كراسه الشروط بتتحجز فين والسن مايكونش اكبر من٥٠ولا٦٠سنه
الكراسات بتتسحب من مكاتب البريد واقصي حد للسن ٥٠ سنة بس
من فضلك انا من القاهره وبشتغل قى الجيزه لو عاوز اقدم على شقق اكتوبر اعمل ايه وهل شهادة اثبات من الشغل غير شهادة مفردات المرتب
حضرتك بتقدم ورقة تثبت انك من العاملين في محافظة الجيزة واكيد دا بيبان في التأمينات ومفردات المرتب أن الشركة في الجيزة وبرضو تقدر تتأكد ساعة سحب كراسة الشروط
لو سمحتى هل يتم طرح كراسة حمراء وكراسة زرقاء ولا ايه النظام
لا مفيش زرقاء ولا حمراء هي كراسة واحدة بس
لو سمحت ممكن تقول بعد ازنك بعد مقدم الجديه هيبقى مطلوب كام أو ف رينچ كام عشان انا هعمل قرض
حضرتك محدش عارف هيتم دفع مبلغ قد ايه بس في الاعلانات السابقة كان من أول 35 ألف جنية فما فوق
الشقه 90 متر ب 240 الف اما الشقه40متر بكام
حضرتك مفيش ٤٠ متر المتاح ٩٠ متر ولاول مرة هينزلوا ١٢٠ متر
عاوز اعرف ميعاد نزول كراسات الاعلان العاشر
ان شاء الله الوزارة هتنزلها قبل ١٥/١٠ وهنكتب في الخبر موعد نزولها حضرتك تابعنا
عاوز اعرف ميعاد نزول كراسات الاعلان العاشر
لسة محددتش اول ما تنزل هنكتب في الخبر علطول
عاوزين نعرف الكراسات هتنزل امتا
تابع الخبر واول ما ينزلوها هنكتب في الخبر علطول
هو شرط أن لا يكون المتقدم مستفيد بوحده سابقه لغوه والا إيه أرجو الرد
لا يحق لمن سبق له الحصول علي وحدة او ارض ان يحصل علي شقة مرة اخري
لو سمحتي هي كراسه الشروط هتزل امتا وهعرف ازاي انها نزلت
حضرتك اول ما الوزارة هتنزلها هتلاقيني منزلة المعاد علطول زي ما نزلت موعد الحجز اللي هيكون يوم ١٥/١٠
لو سمحتوا هو انا هعرف ازاي ان التقديم فتح
هنحدث الخبر اول ما يبدأ التقديم
التقديم 15/10
لو سمحتو كراسه الشروط هاتنزل امتي
لو سمحت التقديم على شقق الاعلان العاشر امتى
المفروض الوزارة قالت في سبتمبر بس لحد الآن مطرحوش الكراسات
لو سمحت كرسه الشروط نزلت ولا لا وهتنزل امتي ؟
لسة منزلتش ومحددوش لسة المزعد
لا لسة منزلتش اول ما تنزل هنعلن عنها
لو سمحت هل يوجد أى مبالغ غير ١٤٠٠٠ جنيه والمصاريف الاداريه ٣٠٠جنيه و٢٠٠٠جنيه كل ثلاثه اشهر والقسط الشهرى الذى سوف يتم تحديده بعد الاستلام
حضرتك دا المطلوب لحد دلوقتي لما يتم تخصيص الوحدة لحضرتك هيتم التواصل معاك لتحديد قيمة المبلغ الذي سيتم دفعه ودا مبيقلش عن 30 ألف جنية
لو سمحت كراسه الشروط نزلت ولا هتنزل امتي ؟
لو سمحت كراسه الشروط نزلت ولا هتنزل امتي ؟
حتي الآن لم تعلن الوزارة عن موعد طرح الكراسات
لما اجمع جميع الاوراق المطلوب اسلمها لمين فى مكتب البريد ولا المرفوض اعمل ايه بعد اذن حضرتك ارجو
حضرتك هتستني لما الاعلان ينزل بشكل رسمي وهتجمعي الأوراق المطلوبة وترفعيها علي موقع وزارة الاسكان اللي هيتحدد في الاعلان
اية هو القسط اللي هيتقسط عل 30 شهر
لم يتم تحديده حتي الآن
لو سمحت الااعلان الثامن والتاسع فى اخر العام والا قبل كدة
حضرتك هيتم تسليم وحدات الاعلانين الثامن والتاسع قبل أن يتم طرح وحدات الاعلان العاشر بشكل رسمي
لو سمحت الااعلان الثامن والتاسع فى اخر العام ولا قبل كدة
كنت عايز اعرف ميعاد سحب كرسات الاعلان العاشر امتا
لم يتم الاعلان عنها حتي الآن
كنت عايز اعرف ميعاد سحب كرسات الاعلان العاشر امتا
لو سمحت عايز اعرف ميعاد سحب كرسات الاعلان العاشر امتا
حتي الآن لم تعلن الوزارة عن موعد طرح الكراسات
انا على المعاش وسنى 50 سنه والمعاش فى حدود 1000 ج هل ممكن التقدم ؟
اعتقد شروط الاعلان ده هتكون زي شروط الاعلانات السابقة السن من 21 لحد 45 عاماً
لو سمحتى هو أنا هدفع ١٥٠٠٠ و الباقي دفعات كل شهر و لا ايه النظام ارجو الرد وينفع أن أكون من سكان القاهرة واقدم في العبور
حضرتك الوزارة لم تحدد حتي الآن نظام الاقساط سيتم تحديها في كراسات الشروط
هل لازم اغير محل إقامة علشان اعرف أقدم
أنا من قنا بس شغال في الجيزة
لازم تغيره حضرتك احتياطي وتقدم ما يثبت انك شغال في محافظة الجيزة
لو سمحت الاعلان العاشر انا من القاهرة كده متاحلي اني مكان بدر و العاشر من رمضان و 15 مايو و العبور ؟
متاح بدر و15 مايو
انا هقدم مفردات مرتب من جهة عملى هل لازم اعمل كمان برنت تأمينات
انا تقدم مفردات مرتب من جهة عملى هل لازم اعمل كمان برنت تأمينات
هل للزوجة حق فالتقديم مع العلم انني مطابقه للشروط
يحق للزوجة التقديم بشرط عدم تقديم الزوج علي نفس الوحدة والأولوية في النساء للمطلقات والأرامل
لو سمحت انا معاش وعمري ٦٢سنه لكن عندي اولاد اعمارهم ١/٨/١٦/٢٠ اريد شقه في العاشر كي اتمكن من عملي هناك ارجو الافادة ولكم جزيل الشكر
حضرتك تابع الشروط الواجب توافرها في المتقدمين بمجرد نزول كراسات الشروط
هو اللي بيعمل شهاده دخل اعمال حره ده محتاج برنت
تابع الأوراق المطلوبة للتقديم
لو سمحت هو برنت التأمينات ده بجيبه منين ؟
من الشركة بتطلب منهم برنت تأمينات
لو سمحت عاوز اعرف لو فى اى وحدات قريبة من المنصورة او دمياط
حضرتك الوحدات مطروحة في 5 مدن فقط لو شغال في القاهرة ممكن تقدم في مدينة بدر ولو في الجيزة ممكن تقدم في 6 اكتوبر انما مفيش في دمياط للأسف
لو سمحت عاوزة اعرف معاد التقديم أمته
التقديم حضرتك هيكون نهاية العام الجاري احتمال كبير علي شهر 9
ان شاء الله بعد الانتهاء من تسليم وحدات الاعلانين الثامن والتاسع وعلي حسب قولهم هيكون نهاية العام الجاري
عايز اعرف موعد التقديم
سيتم طرحها مباشرة بعد تسليم وحدات الإعلان الثامن والإعلان التاسع وذلك نهاية العام الحالي