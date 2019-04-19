الآن بالرقم القومى اعرف مقر لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019

الآن يمكن التعرف على مقر لجنتك الانتخابية باستخدام الرقم القومى للناخب، و سيتم ذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، و هذا الموقع تم إنشاؤه للتسهيل علي جميع الناخبين المصريين المقيدين في قاعدة البيانات، حيث تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتسجيل جميع الأشخاص الذين بلغوا سن الثمانية عشر تلقائياً، وبعد دخول الناخب للموقع سيحصل على مقر اللجنة الرئيسية التي سيتم بها الاستفتاء على الدستور، وقد أقر مجلس النواب بالأغلبية الموافق على التعديلات الدستورية، و يبقى الآن رأى المصريين في النزول و المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.

رابط الهيئة الوطنية للانتخابات

من الموقع الرسمي الهيئة الوطنية للانتخابات، يمكن الآن الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية، عن طريق ادخال الرقم القومى من خلال هذا الرابط، و بعد يتم الضغط على استعلم، حيث ستظهر للناخب اسمه كاملاً، و عنوان اللجنة الرئيسية التى سيقوم فيها بالتصويت على التعديلات الدستورية، كما سيعرف أيضا رقم اللجنة الفرعية الموجودة داخل اللجنة الرئيسية، و سيعطينا أيضا الموقع رقم الناخب داخل كشف اللجنة الفرعية، و هذا سيسهل على كل ناخب، عناء البحث عن اسمه و رقمه، و هذا الفيديو يوضح الطريقة الصحيحة للاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية.

تعرف على التعديلات الدستورية المقترحة

عدد من نواب مجلس الشعب تقدموا باقتراحات حول تعديل بعض مواد الدستور و قد تم موافقة مجلس النواب و هذا الفيديو يوضح ماهى هذه التعديلات

و يمكن ترك الرقم القومى للحصول على جميع بياناتك الانتخابية.

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