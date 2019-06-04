افضل اماكن ” الفسح والخروجات ” فى العيد فى مصر

يحل علينا العيد ويكون البحث دائما خلال العيد عن أماكن الخروج والتنزه سواء في الحدائق العامة او الملاهي وغيرها من أماكن الترفية في القاهرة وعدد من المحافظات الاخرى وسنقدم لكم بعض من افضل الاماكن للخروج والفسح تابعوا معنا :

محافظة القاهرة:

حديقة الأغاخان – كورنيش النيل – شبرا

حديقة الاندلس – الزمالك آخر كوبري قصر النيل يمين، أقرب محطة مترو أنفاق هي محطة الأوبرا

حديقة احمد رامى – حي مصر القديمة – بجوار جزيرة الروضة

حديقة ام كلثوم – 1 شارع الملك الصالح – منيل الروضة

حديقة الفسطاط – ش صلاح سالم- عين الصيرة

الأزهر بارك – السدة عائشة – طريق صلاح سالم

حديقة الجزيرة – تقع أول كوبري قصر النيل – الزمالك

محافظة الاسكندرية:

حديقة حيوانات الاسكندرية

حدائق الشلالات

حدائق المنتزه

حدائق أنطونيادس

الحديقة الدولية بالاسكندرية

محافظة الجيزة:

حديقة الأورمان النباتية – 9 شارع جامعة القاهرة – امام حديقة الحيوان

حديقة الحيوان – الجيزة بجوار جامعة القاهرة

IL Campo Egypt – منيل شيحة – الناحية التانية من المعادى

سفارى بارك – ارض مطار امبابة – اسفل الطريق الدائري بجوار محور احمد عرابي الجديد

حديقة الأطفال – 3 شارع البحر الأعظم –داخل القرية الفرعونية – الجيزة

محافظة الاسماعيلية:

حدائق الملاحة

متحف الشرطة

تل النعايمة والجمالين

محافظة بورسعيد:

حديقة المسلة (الشهداء)

حديقه التاريخ

حديقة الامل

حديقة المنتزة

حديقة الفرما

حديقة التحرير

حديقة عرابى

حديقة الامل

حديقة السلام

حديقة الحرية

حديقة الفرما

محافظة السويس:

حديقة الشهداء

حديقة المختار

حديقة الخالدين

باقى المحافظات:

حديقة الجمهورية – شارع إسماعيل صدقي، قسم دمنهور، البحيرة

حديقة حيوان كفر الشيخ

حديقه صنعاء كفر الشيخ

نادي جزيرة الورد – كورنيش النيل – شارع المشلية السفلية – المنصورة

حديقة الفردوس – كورنيش النيل – شارع الثورة – أسيوط

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