مع بداية يوم الاثنين بتاريخ 15 /4/ 2019 تبدأ عمليات سحب كراسة شروط الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي وذلك من مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات، كما صرح بذلك السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتالي سوف نوضح مواعيد التسجيل في موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، وكذلك سداد مبالغ جدية الحجز، لذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم، والجدير بالذكر أن سعر الوحدات السكنية بالإعلان الحادي عشر بالإسكان الاجتماعي يبلغ 184 ألف جنية، وهى اقل بنسبة كبيرة من الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي السابق، حيث يحق للأشخاص الذي لم يستفيدوا من قبل بوحدات الإسكان الاجتماعي التقديم لحجز الوحدات السكنية الجديدة ضمن إعلان 11 للإسكان الاجتماعي وذلك للتقديم على عدد 20 وحدة سكنية.

مواعيد الإعلان الحادي عشر للإسكان الاجتماعي

إليكم مواعيد الحجز والتسجيل في الموقع الإلكتروني كما يلي:

موعد حجز الإعلان الحادي عشر لذوى الاحتياجات الخاصة يبدأ من 22 / 4/ 2019 وحتى 30 /4 /2019.

موعد حجز إعلان 11 للإسكان الاجتماعي لجميع المواطنين من 1/ 5/ 2019 وحتى 31 /5 /2019 وذلك لمدة شهر كامل.

مناطق طرح الإعلان الحادي عشر

الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الحادي عشر تركز بشكل كبير جداً على محافظات الصعيد، واليكم مناطق الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعي كما يلي:

المناطق المحافظة المطاهرة المنيا سوهاج الجديدة – حي الكوثر سوهاج الفشن – ببا – الوسطى بني سويف الضمرانية نجع حمادي قنا أسيوط الجديدة – منفلوط – ديروط – منقباد – مركز اسيوط أسيوط طيبة الجديدة – المدامود الأقصر الفيوم الجديدة – طاميه – شدموه – هوارة – دمشقين الفيوم

أسعار وحدات الإعلان الحادي عشر

مواصفات الوحدة السكنية المطروح للإعلان الحادي عشر هى بمساحة 90 متر مربع وتتكون من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام كاملة التشطيب واليكم بيان الأسعار.

سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنية.

وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية.

مبلغ جدية الحجز في إعلان 11 للإسكان الاجتماعي يبلغ 14 ألف جنيه.

استكمال مقدم الحجز بنسبة 15% من إجمالي الشقة.

لا يتجاوز التمويل العقاري نسبة 40% من الوحدة.

مدة التقسيط 20 عام.

زيادة النسبة بمقدار 7% سنوياً.

شروط إعلان 11 للإسكان الاجتماعي

نوضح شروط الدخل لحجز وحدات الإعلان الحادي عشر كما يلي:

لا يزيد الدخل الإجمالي على ما يلي:

دخل الأعزب السنوي دخل الأعزب الشهري دخل الأسرة السنوي دخل الأسرة الشهري 50400 جنيه 4200 جنيه 68400 جنيه 5700 جنيه

ويمكنكم معرفة شروط الإعلان الحادي عشر كاملة للإسكان الاجتماعي بالتفصيل.

كيفية تقديم إعلان 11 للإسكان الاجتماعي

يتم التقديم لجز وحدات الإعلان الحادي عشر بالخطوات التالية:

الذهاب إلى احد مقرات مكتب البريد لشراء كراسة الشروط.

الدخول على موقع صندوق التمويل العقاري ( www.shmff.gov.eg ).

تسجيل حساب على الموقع الإلكتروني.

تعبئة البيانات المطلوبة وكتابة الرقم القومي.

استلام رسالة عبر الهاتف لتأكيد عملية التسجيل والتحقق من رقم الهاتف.

إدخال الكود المرسل عبر الهاتف في الموقع.

التقدم بطلب حجز وحدة سكنية في الإعلان الحادي عشر وتعبئة الاستمارة المطلوبة بالبيانات ( بيانات العمل – بيانات السكن – رفع المستندات).

كما يمكنكم الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي ويوضح الفيديو التالي خطوات حجز وحدة سكنية في الإعلان الحادي عشر بالتفصيل.