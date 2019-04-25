اعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر تعرف علي التفاصيل

اعلان حالة الطوارئ في البلاد, حالة الطوارئ في مصر, مرحباً بكم كل زوار موقع نجوم مصرية في كل مكان معنا لكم اليوم خبر عاجل وهو ليس خبر ولكن قرار جمهوري من رئيس جمهورية مصر العربية وهو بخصوص حالة الطوارئ في البلاد تم اعلان حالة الطوارئ لمدة 3 اشهر ولكن ليست هذه المشكلة أو الخبر بشكل عام ولكن لابد من الاطلاع علي مواد القانون للتعرف علي حقوقك والواجبات التي عليك اخي المواطن خلال هذه الفترة والتعرف أيضاً علي المشاكل التي فرض من أجلها حالة الطوارئ في البلاد.

اعلان حالة الطوارئ في البلاد

بعد الاطلاع علي الدستور وعلي قانون العقوبات الصادرة بالقانون رقم 58 لسنة 1973 وعلي القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ ونظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

قرر

المادة الأولي من قانون الطوارئ :- تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2019 .

المادة الثانية من قانون الطوارئ : تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الأرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة من قانون الطوارئ المصري : يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ.

المادة الرابعة من قانون الطوارئ في مصر 2019 : يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

المادة الخامسة من قانون الطوارئ 2019 في مصر : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وصدر هذا القانون بتاريخ 23 / 4 / 2019 ويعمل به بداية من يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 2019.

نص القانون كما نشر في الجريدة الرسمية

وحفظ الله مصر

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