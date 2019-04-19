تعرف على لجنتك الانتخابية بالرقم القومى عبر الهيئة الوطنية للإنتخابات 2019، وهى عبارة عن موقع الكترونى أنشاته اللجنة العليا للانتخابات، ومسؤل عن جميع الانتخابات التى تتم فى مصر سواء انتخابات مجلس النواب، أو الانتخابات المحلية، أو انتخابات الرئاسة التى نحن بصددها الان، ويسهل الموقع على جميع المصريين الحصول على بياناتهم الانتخابية، سواء مكان اللجنة ورقم اللجنة الأساسية، واللجنة الفرعية والرقم الموجود فى الكشف، حيث لا يوجد أى عناء للمواطن فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين 26 مارس ولمدة ثلاثة أيام.

الان اعرف لجنتك بالرقم القومي

المواطنون الذين يحملون الجنسية المصرية وينطبق عليهم الانتخابات، حسب الدستور المصرى، يمكن الان أن يتعرفوا على مكان لجنتهم الانتخابية، من خلال هذا الموقع الموقع الرسمي للهيئة العليا للانتخابات، والموقع سهل جدا فى التعامل معه، وادخال المعلومات المطلوبة.

الخطوات اللازمة للاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقم الكشف

اتبع هذه الخطوات حتى تستطيع الوصول الى بياناتك الانتخابية بكل سهولة:

فى البداية يجب الدخول إلى هذا الرابط وهو موقع الهيئة العليا للانتخابات

سيطلب منك أن تقوم بادخال الرقم القومي وهو رقم البطاقة الشخصية ويتكون من 14 اكتبه ثم اضغط على كلمة استعلام.

بعدها سيدخلك على صفحة أخرى بها جميع بياناتك الانتخابية، مكان اللجنة الانتخابية، ورقمها ورقم اللجنة الفرعية، وكذلك الرقم الموجود في الكشوف.

لمن يصعب عليه استخدام هذا الموقع، أو غير متاح لديه النت، يستطيع الان الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية من خلال الخط الساخن 141 عن طريق الهاتف المحمول، أو التليفون الأرضي والمتابعة مع التعليمات، أو عن طريق الرسائل النصية على رقم 5151.

ويبلغ عدد من لهم الحق التصويت من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخب، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة. كما بلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء نحو 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية قابلين للزيادة، ويعاونهم حوالي 120 ألف موظف

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