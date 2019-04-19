اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات – التعديلات الدستورية 2019

انتخابات التعديلات الدستوية 2019 والتي تبدأ خلال ساعات قليلة من الآن بداية من يوم 20 ابريل وحتي 22 ابريل للعام 2019 ،يتابع الكثير من المصريون أخبار الانتخابات على التعديلات الدستوية أو التصويت على التعديلات الدستوية 2019 ،ولكي تتم العملية الإنتخابية بمنتهي السلاسة يجب أن يتعرف كل مواطن على مكان اللجنة الإنتخابية الخاصة به في انتخابات التعديلات الدستورية ويكون متأكد من بعض المعلومات التي ستسهل له عملية الإقتراع حتي لايبذل الكثير من الجهد لذا من خلال موقعنا نجوم مصرية نعرض علي حضراتكم طريقة معرفة لجان الانتخابات الخاصة بكل مواطن عن طريق الرقم القومي فقط وبعض الوسائل السريعة لمعرفة اللجنة الإنتخابية ورقم الكشف في التصويت وإليكم شرح وافي للطريقة.

بالرقم القومي اعرف لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على الدستور 2019

خطوات بسيطة للغاية يمكن اتباع اي منها لمعرفة اللجنة الانتخابية في استفتاء دستور 2019 حيث يمكنك معرفة اللجنة الإنتخابية في استفتاء التعديلات الدستورية من خلال ثلاث طرق:

موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات ” الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ” بمجرد الدخول على الموقع تقوم بكتابة الرقم القومي الخاص بك وتظر لك كافة البيانات المطلوب معرفتها كالتالي: الاتصال بالخط الساخن 141 بمجرد الاتصال ستتمكن من معرفة لجنتك الإنتخابية ارسل رسالة نصية بالرقم القومي إلى 5151 وستتلقي رسالة بكافة تفاصيل اللجنة الإنتخابية ورقم الكشف

خطوات بسيطة تسهل عليك معرفة لجنتك الإنتخابية في الاستفتاء على الدستور 2019.

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