اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي “التعديلات الدستورية 2019” موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

يتم الآن الاستعلام عن رقم اللجنة الانتخابية بالرقم القومي للناخبين، عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي كانت تعرف من قبل، للجنة العليا للانتخابات، وذلك لمعرفة مقر اللجنة بشان الأدلاء بالأصوات في التعديلات الدستورية 2019 المقترحة، وذلك لتعديل بعض المواد الدستورية في دستور 2014، والتي من ضمنها مادة الفترة الرئاسية لرئيس الجمهورية، حيث أصبحت مدة 6 سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس الشعب على الدستور المعدل بأغلبية أعضاءه.

رقم اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

يستعلم الآن عن مقر اللجنة الانتخابية، والرقم في كشوف الناخبين،من الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمية، وذلك بالرقم القومي للناخب المكون من أربعة عشر رقما، فيظهر بعد ذلك كافة البيانات والتفاصيل حول مقر اللجنة، والرقم الانتخابي في الكشف، ورقم اللجنة،وقد أفادت الهيئة المواعيد، حيث دعت المواطنين بالخارج والداخل للاستفتاء على الدستور، ففي الخارج من يوم 19 ابريل حتى 21، وفي الداخل من يوم 20 وحتى 22 ابريل 2019.

خطوات استخراج لجنتك الانتخابية

بعد الدخول على الموقع السابق، سوف يظهر لكم الصورة السابقة، ويتم الأتي:

كتابة الرقم القومي

الضغط على استعلم

سيتم فتح الصفحة التالية بها جميع البيانات التي تظهر بتلك الصورة

كما يظهر سوف تجدون بعد أن يكون الرقم القومي صحيحا، ومسجل بقاعدة بيانات الناخبين، التي وضعت بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بيان اللجنة الانتخابية، حيث سيتضمن البيانات الأتية:

المركز الانتخابي للمستعلم

المحافظة التابع لها

قسم الشرطة

العنوان

رقم اللجنة الانتخابية

الرقم بالكشوف

← إقرأ أيضاً: