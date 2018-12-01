اسعار اشتراك قنوات bein sports باقة الرياضة والأفلام واهم تفاصيل عرض 50% وسعر رسيفر بي ان سبورت داخل مصر

أسعار اشتراك 2018 bein sport عقب كأس العالم، عقب نهاية مونديال كأس العالم 2018 بروسيا، عادت بي إن سبورت بأسعار اشتراكات الباقات القديمة، مع زيادة ضريبة المبيعات في شركة cne صاحبة حقوق توزيع اشتراكات الباقة القطرية داخل مصر.

اشتراك بي ان سبورت 2018

تقدم مجموعة بي ان مجموعة من الباقات الرياضية والترفيهية لتناسب جميع الأذواق، حيث باتت باقات بي إن تضم مجموعة كبيرة من القنوات في مختلف التخصصات، ومنها 28 قناة رياضية، و11 قناة أفلام، و11 قناة أطفال، و11 قناة أخبار، و6 قنوات مسلسلات، إضافة إلى 18 قناة ترفيهية متنوعة أخرى، ويتم الاشتراك في تلك القنوات عن طريق المدفع المسبق لمدة عام كامل في حال امتلاك رسيفر بي إن سبورت.

اسعار الاشتراك في باقات بي ان سبورت 2018

باقة “Complete” وهي الباقة الكاملة والتي تشمل جميع القنوات وعددها 85 قناة تلفزيونية، وسعر اشتراك الباقة داخل مصر هو 2736 جنيهاً لمدة عام كامل، وسعر اشتراك الباقة في السعودية هو 1150 ريال سعودي.

باقة “Sports” وتضم 55 قناة وتشمل جميع قنوات الرياضة وسعر اشتراك الباقة السنوي في مصر هو 2280 جنيها.

باقة “Entertainment” وهي باقة تضم 66 قناة ومنهم قنوات الافلام الأجنبية الحصرية على تلك الباقة مع الكاملة وذلك باشتراك 2280 جنيها سنوياً.

باقة “اكسس” وهي باقة تضم 41 قناة فقط وسعر الاشتراك السنوي بها هو 912 جنيها في العام.

سعر رسيفر بي إن سبورت

هناك 3 أنواع رسيفرات لبي إن سبورت منتشرة في مصر، لعل أهمها الجهاز البنفسجي الصغير والذي وصل سعره لحدود 1600 جنيهاً داخل الفروع الخاصة بشبكة سي أن أي.

نجحت شبكة قنوات بي إن سبورت في تجديد حقوق بث الدوري الإنجليزي لثلاثة مواسم إضافية من 2019 إلى 2022، لتواصل القنوات القطرية سيطرتها على كافة الأحداث الرياضية لمواسم قادمة.

أخر عروض بي إن الجديدة “50%”

خبر رائع، عرض لفترة محدودة اشترك في بي إن الآن وأحصل على خصم يصل 50 بالمئة العرض يشمل المشتركين الجدد والقدامي وحتى عروض التقسيط، حيث يمكنكم الاشتراك في الباقة الكاملة لمدة سنة مقابل 120 دولار فقط.

هذا العرض حتى الآن لم تعلن عنه شركة cne مصر، ويبدو إنه مثل كمثل باقي العروض للشبكة في الشهور الأخيرة غير شاملة المشتركين المصريين.

وقامت قناة بي ان سبورت بمد العرض مرة أخري لفترة غير محدودة بعد نجاحه وهذا العرض ليس متاح في جميع الدول العربية.