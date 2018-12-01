اسعار اشتراك قنوات bein sports باقة الرياضة والأفلام واهم تفاصيل عرض 50% وسعر رسيفر بي ان سبورت داخل مصر

أسعار اشتراك 2018 bein sport عقب كأس العالم، عقب نهاية مونديال كأس العالم 2018 بروسيا، عادت بي إن سبورت بأسعار اشتراكات الباقات القديمة، مع زيادة ضريبة المبيعات في شركة cne صاحبة حقوق توزيع اشتراكات الباقة القطرية داخل مصر.
اشتراك بي ان سبورت 2018
تقدم مجموعة بي ان مجموعة من الباقات الرياضية والترفيهية لتناسب جميع الأذواق، حيث باتت باقات بي إن تضم مجموعة كبيرة من القنوات في مختلف التخصصات، ومنها 28 قناة رياضية، و11 قناة أفلام، و11 قناة أطفال، و11 قناة أخبار، و6 قنوات مسلسلات، إضافة إلى 18 قناة ترفيهية متنوعة أخرى، ويتم الاشتراك في تلك القنوات عن طريق المدفع المسبق لمدة عام كامل في حال امتلاك رسيفر بي إن سبورت.
اسعار الاشتراك في باقات بي ان سبورت 2018
- باقة “Complete” وهي الباقة الكاملة والتي تشمل جميع القنوات وعددها 85 قناة تلفزيونية، وسعر اشتراك الباقة داخل مصر هو 2736 جنيهاً لمدة عام كامل، وسعر اشتراك الباقة في السعودية هو 1150 ريال سعودي.
- باقة “Sports” وتضم 55 قناة وتشمل جميع قنوات الرياضة وسعر اشتراك الباقة السنوي في مصر هو 2280 جنيها.
- باقة “Entertainment” وهي باقة تضم 66 قناة ومنهم قنوات الافلام الأجنبية الحصرية على تلك الباقة مع الكاملة وذلك باشتراك 2280 جنيها سنوياً.
- باقة “اكسس” وهي باقة تضم 41 قناة فقط وسعر الاشتراك السنوي بها هو 912 جنيها في العام.
سعر رسيفر بي إن سبورت
هناك 3 أنواع رسيفرات لبي إن سبورت منتشرة في مصر، لعل أهمها الجهاز البنفسجي الصغير والذي وصل سعره لحدود 1600 جنيهاً داخل الفروع الخاصة بشبكة سي أن أي.
نجحت شبكة قنوات بي إن سبورت في تجديد حقوق بث الدوري الإنجليزي لثلاثة مواسم إضافية من 2019 إلى 2022، لتواصل القنوات القطرية سيطرتها على كافة الأحداث الرياضية لمواسم قادمة.
أخر عروض بي إن الجديدة “50%”
خبر رائع، عرض لفترة محدودة اشترك في بي إن الآن وأحصل على خصم يصل 50 بالمئة العرض يشمل المشتركين الجدد والقدامي وحتى عروض التقسيط، حيث يمكنكم الاشتراك في الباقة الكاملة لمدة سنة مقابل 120 دولار فقط.
هذا العرض حتى الآن لم تعلن عنه شركة cne مصر، ويبدو إنه مثل كمثل باقي العروض للشبكة في الشهور الأخيرة غير شاملة المشتركين المصريين.
وقامت قناة بي ان سبورت بمد العرض مرة أخري لفترة غير محدودة بعد نجاحه وهذا العرض ليس متاح في جميع الدول العربية.
التعليقات
انا الكرت بتاعى ضاع وعاوز اشترى كارت جديد وقالولى مينفعش
مالها بي اوت كيو افضل قنوات الشرق والغرب
ناس محترمه للامانه ربنا يخلي السعوديه للغلابه
كل ماشوف الكارتون بتاع بي اوت كيو الراجل ابو كرش اللي داير ع الفيفا والويفا والمنظمات الهبله اموت من الضحك
شوية حرامية خلينا مع بي اوت كيو فشخ
بطلوا جشع بقة اية القرف دة بلا كورة بلا زفت اشربوها
يا جماعه يعني سعر الاشتراك شامل الرسيفر ولا الرسيفر لوحدة
حضرتك انا اشتركت ودفعت كل فلوس الاشتراك ومفيش غير ١٠ قنوات بى ان بس الى شغالين وبيقولى محتاج سيستم عشان كلو يشتغل بكام السيستم يافندام قالى ٤٠٠ جنيه تب ده ينفع حضرتكم
البب
اكتب تعليقك هنا…افيدوني انا نقلت جهاز بي ان سبورت من السعودية الي السودان لانها الغيت جميع الاجهزة في السعودية لذلك عايز اشغلو في السودان فماذا افعل
هلا
جدد الاشتراك فقط لا غير
ان عندي الرسيفر اسكاي لاين بدون كارت الكن بي فق السفر هل ينفع الاشتراك ارجو الرد
الناس فىمصر غلابه والمتعة عندهم كرة القدم لفك الهموم
رجاء من المسؤلين تخفيض الاشتراك لهم مقل زمان والناس الغلابة ملهمش فالسياسة وشكرا
اشترك ازاى وعاوز اشوف زى كل الناس ولكن ببحث عن حق افطارى الاول واجيب منين رسوم الاشتراك المعجز ده اعمله اشتراك للفقراء معدومى الدخل ويكون مميز ولا عزاء للفقراء المطحونين اللى بيكمله عشاهم نوم ولا احنا من كوكب مختلف يارب الاقي استثناء لنا ارجوكم في ناس كتير محرومة من متعة الكورة اللى بنحبها وبتنسينا كل الهموم حتى لقمة العيش احيانا
إلهي ربنا يوقع لكم القمر الصناعي بتاع البث عشان نرتاح كلنا…….😁
انا كانت مشترك ودفعت 6 اشهر والباقى لاادفع للظروف وفاه بعد ذللك توجهت للفرع للتجديد قلى ادفع القديم والظروف لاتسمح هل 50 فى المائه يسرى عليه وشكرا
للاسف التخفيض لن يسري عليك
انا اول ما اشتركت دفعت سنة كاملة عشان عارف ان لو الاشتراك انقطع مجبر ادفع القديم عشان يشغلي الجديد
العرض يشمل المستجدين والمشتركين القدامى
عرض خصم ال50 % موجود في مصر
طب بكام لو بتعرف
فين
اناقمت بشحن باقة كاس العالم وقنوات الافلام والترفيه لغاية 28/8/2018 ثم قمت بتجديد الاشتراك 3شهور اخرى ولكن فقط الباقه الرياضيه ب30000ل.س لغاية 28/11/2018 فكيف استفيد من العرض الجديد الخصم 50%وكيف طريقة الشحن…. فما هي الفائده من العرض اذا التغت الثلاث شهور المشحونه مسبقا من قبلي لغاية 28/11/2018 نرجو الانصاف مع العلم نحن مشتركين منذ فترة كرت الجزيره الرياضيه وليس بي ان سبورت الحديثة العهد وشكرا
اناقمت بشحن باقة كاس العالم وقنوات الافلام والترفيه لغاية 28/8/2018 ثم قمت بتجديد الاشتراك 3شهور اخرى ولكن فقط الباقه الرياضيه ب30000ل.س لغاية 28/11/2018 فكيف استفيد من العرض الجديد الخصم 50%وكيف طريقة الشحن…. فما هي الفائده من العرض اذا التغت الثلاث شهور المشحونه مسبقا من قبلي لغاية 28/11/2018 نرجو الانصاف مع العلم نحن مشتركين منذ فترة كرت الجزيره الرياضيه وليس بي ان سبورت الحديثة العهد وشكرا
قمت بشحن الباقة ستة شهور لغاية نوفمبر ٢٠١٨ ..هل لو شحنت
سنه كامله استفيد من العرض ال٥٠% برجاء الرد وشكراً مقدما..
مشاهدة مباشرة مباراة
منكم لله عار علي العرب صاحب هذة القنوات الذي دفع لينمار مبلغ يحتاجة الفلسطنين
إيه التهجيص ده ياسيد
بل يحتاجه كل العرب
انا من الجزائر ليس لدي اشتراك واريدو اشتراك في كأس العالم
حسبى الله ونعم الوكيل
اخر ميعاد امتى للاشتراك فى الباقه
حرام عليكم حرام عليكم
انا مستغرب من هذه الاسعار شيء غير منطقي أبدا وخاصة للمشتركين فعلا اذا لم مجانا فعلى الاقل لا يتجاوز الحد المنطقي كحد أقصى 20 دولار
انا مستغرب من هذه الاسعار شيء غير منطقي أبدا وخاصة للمشتركين فعلا اذا لم مجانا فعلى الاقل لا يتجاوز الحد المنطقي كحد أقصى 20 دولار
با شعب مصر الحبيبة انا في السعودية مشترك في قنوات بي ان سبورت وخليت عامل كهربائي يعملي توصيلات لكل شقق المستاجرين عندي فى العمارة بتعتي.وحيتفرجو على كاس العالم مجانا .تم توصيل لي 13 شقة..اي وأحد ابن يعملها فى العمارة الا ساكن فيها واذا كان مابقدر يدفع الاشتراك ياخذ من شقة مبلغ وراح يجمع المبلغ وحيكون كل صاحب شفة دفع مبلغ مرة بسيط وييشااهد كأس العالم
انا عايز اشترك وعايز الجهاز ايه المطلوب وايه الخطوات
عندى الجهاز وأنا مشترك واريد التجديد
انا عايز اشترك ايه المطلوب مني بالتحديد
انا عايز اشترك ايه المطلوب مني بالتحديد
ملعون ضهر اللي جابكم مش متفرج وحكسر الريسفر بتاعكم
حسبى الله ونعم الوكيل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد صراحه حرام قيمة أشتراك كأس العالم وخاصه للمشتركين في الباقه الكامله وخاصه أن في مثل هذا الوقت من العام تكون قد أنهت جميع المسابقات وتكون القنوات لمده أكثر من شهرين بلا مباريات فحرام كل أربع سنوات لما يأتي كأس العالم حرام حرام
المقاطه
ياجماعة المفروض ان الرياضة هي اللي بتجمعنا كده كتير حرام عليكو والله 1850جنيه وانتو اكتر ناس عارفين الظروف اللي الناس فيها انتو كده بتنتقموا مننا راجعوا انفسكم قبل ماتخسرو المصداقية بتاعت القناة والشعب المصري يكرهكم
كرهت كلمة حصريا منكم للة لا بارك اللة لكم احنا هنلاقية منين ولا منين حسبى اللة ونعم الوكيل الحمد للة ان الهواء من عند اللة
السلام عليكم
أولا أنا مصرى غير مشترك ونفسى اشترك بس الأسعار مبالغ فيها جدا
ثانيا لو انخفضت الأسعار هتلاقى اقبال رهيب على الاشتراك
ثالثا هتحافظ ع الشباب من الجلوس ع القهاوى وتعلُم العادات السيئة لو مش مصدقين شوف قبل الماتش العدد اد ايه ووقت الماتش اد ايه وبعد الماتش اد ايه
لو بقى سعر الباقة والريسيفر ١٠٠٠ جنيه كل الشباب اللى متابع كورة هيشترك
وليه مصر بالذات حرقه قلوبهم مش بينزلوا الاسعار فيها زي بقيت الدول العربية مش عايزين من وشهم حاجه ومصر فوقهم ان شاء الله
معظم الشباب المصريين نفسهم ويتمنون تخفيض سعر الباقه والريسيفر حتى يستطيعون شراؤه
بصراحه كل الناس زهقت من الجلوس ع القهاوى
يعنى تقليل سعر الباقه والريسيفر مكسب من الناحيتين
الأولى نسبة المبيعات هتزيد طبعا عدد المصريين اد عدد الخليج كله وزياده
الثانيه هتكسبو ثواب كبير بعدم جلوس الشباب ع الفتاوى
من فضلكم يا عرب عامة ويا مصرييين خاصة يجب علينا المقاطععة حرام هذة المبالغ الباهظة …..ارجوكم الاهتمام بالتعليق
حرام والله
انتم امل الشعب المصرى فى التنفيس
بلاش تبقو انتم واصحاب الكفيهات
اغلب الناس الان مشتركة معاكم
انا مشترك فى الباقة كلها سنويا حرام ادفع ١٨٥٠ فى الشهر لباقة لوحدها ده افترى على فكرها انتم كده جماهيرتكم بتنقص كتيييير والثقة بتفقد ياريت اعادة النظر لانى كنت بحبكم والان بسبب الجشع والطمع والمعاملات السياسية بدات اكرهكم
على كدا …اصحاب الكافيهات كل واحد منهم هيرفع سعر الكرسى لوحده من غير اى مشروب من ٢٠ ال٤٠جنيه وكل واحد ومكانه بقا
على كدا …اصحاب الكافيهات كل واحد منهم يرفع سعر الكرسى لوحده من غير اى مشروب ٢٠/٣٠ جنيه
والله حرام كده .. ١٨٠٠ جنيه باقة كأس العالم للعملاء الحاليين .. ليه كده دا احنا عرب كلنا ليه بتكرهونا فيكم .. دا كرة القدم الوحيدة اللى بتقربنا من بعض .. ١٨٠٠ جنيه دا اكتر من راتب موظف في مصر شهرياً .. نرجوا إعادة النظر في هذه الأسعار وإلا بلاها كورة احسن
الي الساده مسؤلي قنوات بين سبورت في قطر في كاس العالم الماضيه
قامت بين سبوت بارسال عدد 1000 مشجع جزائري لتشجيع بلدهم الجزائر
وذلك نظير اشتراك سنوي للقناه بين سبوت
والآن انتم لاتتعملون بالعدل مع مصر ولو أعطانا باقه كأس العالم مثل الدول العربيه ولو باشتراك سنوي علي الأقل للمواطن المصري
مشترك مصري الإعلامي الكبير الأخضر باريش يرجي الرد مشترك مصري
انا هجدد اشتراك سنوي في 20/5 اللي جاي وعاوز اشترك في باقه كأس العالم وهشترك لمده سنه وعندي الريسيفر هدفع كام
أنا عندي ريسيفر بين سبورت شاريه من هنا السعودية من سنة وكنت مشترك لمدة سنة و الان أنا نازل مصر نهائي بعد شهر هل ينفع أني أشحن الكارت من مصر ولا لازم أجيب ريسيفر من مصر ولو ينفع قيمة الاشتراك للباقة الكاملة بكام أرجو الرد وشكرا
احلي حاجه ان انتم بغباكم ممكن تخلو كل الناس تتحد وتعمل اشتراك واحد بس بتفرج عليه الملايين باقل تكلفه بدل السعر المبالغ فيه عموما الله المستعان واحنا شعب مبيغلبش في الحلول وانتم الخسرانين
العرض موجود في مصر و لا ايه
المقاطعه هي الحل
دة استهبال وراه عداء سياسي لمصر من بعد المقاطعه
والدليل
باقه امم افريقيا٢٠١٧ كانت ب٣٤٠ جنيه بس
كاس العالم
٢٠٥٠ طب يعني اكتر من٦ اضعاف ….ازاي يعني
شركة بين سبورت ان لم تتراجعو عن قرارركم هذا فسيكرهكم المصريين مدي كرههم للحكومه انتم بالغتم جدا لأغراض سياسية على حساب الشعب إللي المفروض انتو بتحبوه
حسبي الله
حرام
ترجوا إعادة النظر في مبلغ باقة كأس العالم في مصر كي تحافظوا على عملاءكم واستمرارهم معكم. هذا افيد للقناة على المدى البعيد وشكرا.
انا اشتركت
عشان اتفرج على كاس العالم بمقابل ادفع 300 زياده فوق الباقه اضافه كاس العالم
اشتريت الرسيفر ودفعت الاشتراك ادع طمان 1850
يعتى وصل الاشتراك اكثر من 5000 جنيه
كتير جدا زكده واضح انه احكار بشكل غير عادل
الشعوب بتدفع الثمن
انا اشتركت
عشان اتفرج على كاس العالم بمقابل ادفع 300 زياده فوق الباقه اضافه كاس العالم
اشتريت الرسيفر ودفعت الاشتراك ادع طمان 1850
يعتى وصل الاشتراك اكثر من 5000 جنيه
كتير جدا زكده واضح انه احكار بشكل غير عادل
الشعوب بتدفع الثمن
1800 جنيه في مصر مبلغ مبالغ فيه جدآ ده تقريباً اكتر من مرتب غالبية الشعب المصري وبعدين لو مجموعة بين سبورت ودولة قطر بتحب العرب والشعوب العربية وخاصه اللي وصلت كأس العالم تفتح باقه كأس العالم مجاناً علي القمر سهيل سات نرجوا من السادة المسئولين سرعه اتخاذ القرار
والله حرام كتير جدا وربنا حرام ان الواحد يكون عميل اكتر من 7 سنين ومشترك دايما وفئ الاخر 1650 جنيه عشان كاس العالم الو احد فعلا هيدرس ان تكون دئ اخر سنه عشان فعلا سعر مبالغ فيها
شويه حراميه والله انا لسه مشتري الجهاز علشان قالولي كاس العالم هيبقي سعره 300ج
ده افترى من شبكه بي ان سبورت انا بال 1600 اسافر بيها لروسيا و اشجع المنتخب في روسيا ولا ممكن نبطلها كوره
ربنا يخلي الناس اللي بتعمل وصلات بين سبورت ب20 ج فالشهر والله ما حرام فيكم اللي بيعملوه ده انتو تستاهلو اكتر من كده
حرام
كدا غالى جدا للعملاء الحاليين
ادفع ١٨٠٠ جنيه فى شهر واحد ليه يعنى
ده افتراء جامد
حرام عليكم هنجيب من اييين ارحمونا شويا متضبحوناش بسبب الخلافات السياسية حرام عليكم احنا بنحبكم وبنستمتع بقنوتكم فمتحرومناش من متعتكم
أنا مشترك في باقة الكامله وبرضوا ما أسمع كأس العالم طيب أزي أسمها باقه كامله
انا عوز اشترك اية المطلوب ودفع كام في كل الي بقات بكام كل 3شهور
الله المستعان
السلام عليكم نشكر قنوات بي ان سبورت على ما تقدمه للعملاء والمشاهدين انا من اليمن مشترك وادفع الاشتراك كل ثلاثه شهور ليش ما اتفرج كاس العالم الا اذا دفعت سنه كامله هذي معامله متعبه 300 دولار ما يعادل 150000 يمني صعب ادفعها مره وحده المفروض الي مجدد الاشتراك يتفرج كاس العالم مجانا ولو يدفع كل ثلاثه شهور ارجوا النظر في هذي النقطه وشكرا
لوسمحتوا حافظوا على عملائكوا شوية 1600جنية ليه يعنى بلاش احسن كورة خالص
اللي معاه فلوس يتفرج واللي ممعهوش ميتفرجش😥😥
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ازاي تبقي باقة كأس العالم شهر واحد بس وب 1600 جنيه يعني اغلي من الرسيفر نفسه ده افتري بصراحة وحاجة تخلي اي حد سواء مشترك او غير بس في نيته يشترك انه يصرف نظر عن الموضوع كده مفيش عناية بالعملاء خالص واكيد الشركة هتبقي خسرانة لما ناس كتير تلغي الاشتراك ولم تشترك ف باقة كاس العالم انا واحد من الناس اشتركت الشهر اللي فات علي اساس ان باقة كاس العالم هتبقي مجانا وبعدين قالو لا في مصر لا بس سعر الباقة هيبقي حاجة رمزية لن تتعدي 300 جنيه ارجو الرد
أنا في كندا وأريد أسافر إلي بلدي اليمن وأنا مشترك في قنوات بين اسبورت هنا في كندا عبر الإنترنت وأريد أن أشاهد القنوات وكأس العالم في اليمن هل أستطيع أن اخد معي جهاز الاسقبال الخاص ببين اسبورت وادفع الاشتراك لمده سنة هنا في كندا تورنتو. وأشاهد به في الشرق الأوسط اليمن هل هو ممكن ارجوكم افيدوني
السعر المعقول لمصر 100جنيه لاصحاب الاشتراكات الساريه
اما اللي غير ساري 200جنيه ده المعقول
1600جنيه ايه ياولاد الهبله دا انا ممكن اسافر بيهم روسيا او بلاش كوره خالص
يعنى باقة كاس العالم ١٦٠٠ جنية مصرى ممكن التأكيد من هذا الكلام
انا غير مشترك وعايز بس اشترك لكاس العالم فقط وبعد مش عايز اكمل الاشتراك بكام مع سعر الرسيفر وعايز مصداقية فى الكلام ان دفعت دلوقتى قيمة اشتراك كاس العالم ماتجوش ساعة البطولة لما تبدا تقوللى ادفع كمان للاشتراك فى كاس العالم انتم قناة محترمة وذات مصداقية منتظر الرد
اين العناية بالعملاء
يجب ان تكون باقة كاس العالم مجانية او على الاقل مخفضة بنسبة معقولة للذين لديهم اشتراكات سارية
2300 جنيه الاشتراك السنوي و1600جنيه لباقة كأس العالم يعنى 4000 جنيه في السنة دى حرام ولا حلال تلغى الباقة نهائيا أحسن
حرام والله ليه الافترا ده
ده افتراء من شبكة بين