اعرف مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.. الاستفتاء على الدستور

مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، وهو موقع مستقل انشأته اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات، ليقوم بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب والانتخابات المحلية، وهو المسؤل عن قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، وتنظيم الانتخابات فى الداخل والخارج حتى اعلان النتيجة، ومن خلال هذا الموقع يمكن للمواطنين المصريين الذى لهم حق التصويت وتعدوا سن الثمانية عشرة، أن يستعلموا عن مقار لجان الانتخابات الخاصة بهم، ورقم اللجنة الفرعية ورقم الكشف للمشاركة فى الانتخابات.

موعد اجراء الاستفتاء على الدستور

ستبدأ اجراءات الاستفتاء على الدستور يوم الجمعة 19 ابريل، ولمدة ثلاثة أيام وذلك خارج مصر، وستبدأ يوم السبت 20 ابريل فى جميع محافظات جمهورية مصر العربيةلمدة ثلاث ايام ، وقد استعدت الجهات الأمنية والقضائية للانتخابات، وسوف يتم استلام المدارس التى سيتم بها الاستفتاء على الدستور قبلها بيوم.

سماء النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة

استعلم عن مقر لجنتك من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي

يقدم الموقع الرسمى الهيئة الوطنية للانتخابات، خدمة لتسهيل معرفة كل تفاصيل الناخب اللازمة لاشتراكه فى عملية الاقتراع، ويمكن لكل مواطن مصرى له حق الانتخاب أن يستعلم عن مقر اللجنة الانتخابية، عن طريق الرقم القومى من خلال هذا الرابط.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى الانتخابات الرئاسية 2018

ونحن هنا فى موقع نجوم مصرية ، نقدم لكم خدمة لمعرفة تفاصيل مقر الانتخابى ورقم اللجنة ورقم الكشف، كل ماعليك فقط ارسال الرقم القومى الخاص بك فى التعليق أسقل هذا المقال، وسنكتب لك مقر لجنتك وكل التفاصيل المطلوبة.

عن طريق دخول موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، من هنا

غرامه الانتخابات‎

الهيئة الوطنية للانتخابات اكدت انه سيتم تطبيق غرامة الانتخابات وفقا لاحكام القانون، وقيمتها 500 جنيه.

ستكون ورقة الاقتراع التى تم تصميمها للتصويت موجود بها خانتين هى “نعم – لا” و لا يوجد أى كتابات أخرى فى الورق كمواد الدستور المقترحة،و هناك نموذج أنشأته اللجنة العليا للانتخابات تتضمن كافة المواد المطروحة للاستفتاء وستكون متاحة فىجميع المقار الانتخابية ليتمكن الناخب المصري من الاطلاع عليها.

ويبلغ عدد من لهم الحق التصويت من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخب، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة. كما بلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء نحو 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية قابلين للزيادة، ويعاونهم حوالي 120 ألف موظف

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