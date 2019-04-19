اعرف مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.. الاستفتاء على الدستور

مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، وذلك من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، وهو موقع مستقل انشأته اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات، ليقوم بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب والانتخابات المحلية، وهو المسؤل عن قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، وتنظيم الانتخابات فى الداخل والخارج حتى اعلان النتيجة، ومن خلال هذا الموقع يمكن للمواطنين المصريين الذى لهم حق التصويت وتعدوا سن الثمانية عشرة، أن يستعلموا عن مقار لجان الانتخابات الخاصة بهم، ورقم اللجنة الفرعية ورقم الكشف للمشاركة فى الانتخابات.
موعد اجراء الاستفتاء على الدستور
ستبدأ اجراءات الاستفتاء على الدستور يوم الجمعة 19 ابريل، ولمدة ثلاثة أيام وذلك خارج مصر، وستبدأ يوم السبت 20 ابريل فى جميع محافظات جمهورية مصر العربيةلمدة ثلاث ايام ، وقد استعدت الجهات الأمنية والقضائية للانتخابات، وسوف يتم استلام المدارس التى سيتم بها الاستفتاء على الدستور قبلها بيوم.
الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية بالرقم القومي من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات2019
سماء النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة
استعلم عن مقر لجنتك من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بالرقم القومي
يقدم الموقع الرسمى الهيئة الوطنية للانتخابات، خدمة لتسهيل معرفة كل تفاصيل الناخب اللازمة لاشتراكه فى عملية الاقتراع، ويمكن لكل مواطن مصرى له حق الانتخاب أن يستعلم عن مقر اللجنة الانتخابية، عن طريق الرقم القومى من خلال هذا الرابط.
الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومى الانتخابات الرئاسية 2018
ونحن هنا فى موقع نجوم مصرية ، نقدم لكم خدمة لمعرفة تفاصيل مقر الانتخابى ورقم اللجنة ورقم الكشف، كل ماعليك فقط ارسال الرقم القومى الخاص بك فى التعليق أسقل هذا المقال، وسنكتب لك مقر لجنتك وكل التفاصيل المطلوبة.
عن طريق دخول موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، من هنا
غرامه الانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات اكدت انه سيتم تطبيق غرامة الانتخابات وفقا لاحكام القانون، وقيمتها 500 جنيه.
ستكون ورقة الاقتراع التى تم تصميمها للتصويت موجود بها خانتين هى “نعم – لا” و لا يوجد أى كتابات أخرى فى الورق كمواد الدستور المقترحة،و هناك نموذج أنشأته اللجنة العليا للانتخابات تتضمن كافة المواد المطروحة للاستفتاء وستكون متاحة فىجميع المقار الانتخابية ليتمكن الناخب المصري من الاطلاع عليها.
ويبلغ عدد من لهم الحق التصويت من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخب، ويبلغ عدد الناخبين الرجال 30 مليونا و798 ألفا و369 ناخبا، بينما يبلغ عدد السيدات 30 مليونا و446 ألفا و134 ناخبة.
كما بلغ عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركزا، وعدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة المشرفين على عملية الاستفتاء نحو 15 ألفا و324 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية قابلين للزيادة، ويعاونهم حوالي 120 ألف موظف
التعليقات
29501071801738
كنت عاوز اعرف لجنتى النتخابية
عاوزة اعرف مقر الانتخابى
رقم القومى
28909032400322
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة الشهيد علاء عبدالجواد الإبتدائية – سابقا (مدرسة بدر الاعدادية بنين)
محافظة: اسيوط
مركز: مركز ديروط
العنوان : بندر ديروط_امتداد ش البحر الاعظم
رقم اللجنة الفرعية: 74
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3079
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
الرقم القومي ٢٨٠٠٩٠٧٠١٠٢٩٤٦
بيانات اللجنة الانتخابية
لجنتك الانتخابية: مدرسة الشهيد محمد فؤاد – سابقا (مدرسة الاعدادية بنات)
محافظة: القاهره
قسم: المرج
العنوان : ش الترعة السلطوحية بجوار القسم
رقم اللجنة الفرعية: 4
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2537
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
٢٧٨١١١٩٠١٠٣٠٧٢
بيانات اللجنة الانتخابية
لجنتك الانتخابية: مدرسه اسماء بنت ابى بكر
محافظة: القاهره
قسم: المطريه
العنوان : ش عمر المختار
رقم اللجنة الفرعية: 64
رقمك في الكشوف الانتخابية: 7313
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
عبد الفتاح السيسي
السيسى
#21
3010911260077
الرقم القومي
27209120201911
٢٨٣٠٦٠٧١٨٠١٧٩٦
٢٦٢١٢٢٠١٨٣١٣١
26811091803255
27308171801211
بيانات اللجنة الانتخابية
مركزك الإنتخابي: مدرسة ابو بكر الصديق الرسمية لغات
محافظة: البحيرة
قسم: غرب النوباريه
العنوان : بقرية أبو بكر الصديق بجوار المدرسة الإبتدائية
رقم اللجنة الفرعية: 5
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2140
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
لطفي حسن حسن ريشة من قرية كفر المنصورة مركز طنطا محافظة الغربية وذهبت غلى اللجنة قالو لي انك ميت وأنا على قيد الحياه
الرقم القومى 8510021 24 70 05 2
27203311500295
بيانات اللجنة الانتخابية
لجنتك الانتخابية: مدرسة الثانوية بنات
محافظة: كفر الشيخ
قسم: دسوق
العنوان : دسوق شارع داير الناحية
رقم اللجنة الفرعية: 5
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1659
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
٢٧٨١٢١٨٠١٠٤٦٤٦
بيانات اللجنة الانتخابية
لجنتك الانتخابية: مدرسة احمد عرابى الابتدائية
محافظة: اسيوط
قسم: أول اسيوط
العنوان : شارع سعد زغلول
رقم اللجنة الفرعية: 2
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3716
27608172500846
بيانات اللجنة الانتخابية
لجنتك الانتخابية: مدرسة الخياط الثانوية بنات
محافظة: اسيوط
قسم: أول اسيوط
العنوان : شارع سعد زغلول بجوار الشيخ على
رقم اللجنة الفرعية: 6
رقمك في الكشوف الانتخابية: 2068
24505142501002
بيانات اللجنة الانتخابية
لجنتك الانتخابية: مدرسة الثورة الابتدائية
محافظة: اسيوط
قسم: أول اسيوط
العنوان : كوم عباس التحتانى
رقم اللجنة الفرعية: 20
رقمك في الكشوف الانتخابية: 1911
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس
27312112500034
بيانات اللجنة الانتخابية
لجنتك الانتخابية: مدرسة احمد عرابى الابتدائية
محافظة: اسيوط
قسم: أول اسيوط
العنوان : شارع سعد زغلول
رقم اللجنة الفرعية: 2
رقمك في الكشوف الانتخابية: 3716
تاريخ التصويت: 26 – 28 مارس