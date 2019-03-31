استعلم عن مخالفات المرور 2019 برقم لوحة السيارة.. خطوات تسديد قيمة الغرامة.. كيفية استخراج رخصة القيادة

استعلم عن مخالفات المرور, أصبح من السهل أن يتم التعرف على المخالفات المرورية، وذلك عن طريق الرقم الموجود على اللوحة المعدنية الخاصة بالسيارة، حيث يتم ارسال رسالة قصيرة برقم اللوحة المعدنية إلى الرقم 93222 والتكلفة 150 قرش للرسالة الواحدة، أو يمكن الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الحكومة المصرية، وسوف نقدم لكم في هذه المقالة قانون المرور الجديد في جمهورية مصر العربية, لتتمكن من الدخول على الرابط, استعلم عن مخالفات المرور 2019 برقم لوحة السيارة.

استعلم عن مخالفات المرور.

قام المجلس الأعلى لرئاسة الوزراء بإقرار قانون المرور الجديد، وذلك لمحاولة الحد من الحوادث التي قد انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي كانت من أهم أسبابها هو عدم التزام السائقين, سواء سائقي السيارات الملاكي أو الأجرة، فجاء هذا القانون بقواعد وأسس عالمية للمرور، مع توقيع أقصى أنواع العقوبات على من لم يلتزم بالقانون.

العقوبات الخاصة بقانون المرور الجديد.

يعتمد هذا القانون على النقط، وذلك بمعني أن يكون لكل سائق ثلاثون نقطة، وعند القيام بكل مخالفة يتم الخصم من تلك النقاط، على أن تكون الفئات مقسمة لشرائح يبلغ عددها خمس شرائح، وسوف نقدم لكم العقوبات الخاصة بقانون المرور كالآتي:-

السير بالمواد المحظور السير بها يتم دفع غرامة تتراوح من مائتي جنيه إلى خمسة آلاف.

التعدي على أحد القائمين على المرور يتم دفع غرامة تتراوح مابين ثلاثمائة جنيه إلى ألف ونصف جنيه.

استعلم عن مخالفات المرور.

في حالة ترك السيارة معطلة على الطريق دون الإبلاغ عن وجود عطل بها يتم دفع مبلغ مالي متراوح مابين مائتي جنيه وحتي ألفي جنيه

عند مخالفة أحد ضباط المرور يتم دفع غرامة تتراوح مابين خمسمائة جنيه حتى ألف جنيه

إذا تمت القيادة والقائد كان متعاطي لمخدر يتم دفع مبلغ مالي من ألف جنيه حتي ثلاثة آلاف جنيه

إذا كانت السيارة لا تحمل لوحة معدنية يتم دفع غرامة مقدارها ألف وخمسمائة جنيه

إذا تم استخدام أي أجهزة تحاول التأثير على جهاز الرادار يتم دفع مبلغ مالي متراوح مابين ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه

في حالة عدم وجود طفاية حريق بداخل السيارة يتم دفع غرامة مالية مقدراها ثلاثمائة جنيه

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور.

خدمات نيابات المرور 1- الدخول على الموقع الإلكتروني —

2- تقوم بكتابة رقم لوحة السيارة في المكان المخصص لها برقم الرخصة وتعبئة المربعات

3- يتم تحديد اللوحة إذا ما كانت أرقام أو حروف كما هو موضح بالصورة .

4- تحديد نوع المخالفة المرورية سواء رخصة قيادة أو رخصة سيارة .

5- تظهر نتيجة البحث قائمة بإجمالي المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة.